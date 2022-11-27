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Пора раскрепоститься — любовный гороскоп на 28 ноября

27 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Зажатость в любви может ударить по отношениям. Открыто проявляйте чувства.

Пора раскрепоститься — любовный гороскоп на 28 ноября
Фото: fb.ru

Овен

Сегодня звезды дают «зеленый свет» романтическим инициативам Овнов и поощряют любые усилия представителей этого знака, направленные на развитие личных отношений. Свободным Овнам лучше искать любовь в группе друзей или в работе на всеобщее благо — например, в командной игре или волонтерском проекте.

Телец

Этот день не лишит влюбленных Тельцов права на приятное общение с объектом симпатий, но вынудит расставить приоритеты, найдя оптимальную точку пересечения работы и личной жизни. Как только они это сделают, сомнения отпадут, ни один сюрприз не выбьет их из колеи и не заставит изменить своим планам.

Близнецы

Этот день добавит Близнецам удачливости в их романтических эскападах. Станут спокойнее те Близнецы, которые пока еще не сделали свой выбор в пользу сближения или в пользу одного из двух кандидатов: они вновь смогут вести игру «ближе-дальше» или держать нескольких поклонников на равном расстоянии.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для буйства чувств и опрометчивых поступков. В общении с представителями другого пола им следует видеть те границы, за которые нельзя или не стоит переходить. Усвоив правила игры, можно позволить себе больше свободы в очерченных рамках.

Лев

В этот день Львам придется подстраиваться под планы или привычки своих партнеров, но это не станет для них проблемой. В продолжительных отношениях Львы давно изучили особенности своего спутника и даже нашли в них нечто хорошее, а в новых романах сами обстоятельства заставят их не переходить черту.

Дева

Сегодня у Дев большой список задач, в котором общение с любимым человеком изначально может занимать не первое место. Однако обстоятельства часто будут поворачиваться так, что они начнут регулярно сталкиваться со своей пассией. В свидании придется учесть, спланировать и согласовать «тысячу мелочей».

Весы

Сегодня Весы знают секрет идеального баланса в отношениях и грамотной дистанции там, где они закончились. В отлично спланированном свидании возможен элемент вынужденной импровизации, но бояться сюрприза не стоит: он лишь подчеркнет прочность ваших позиций, верность решений или стабильность чувств.

Скорпион

В этот день обстоятельства станут менее благосклонными к любовным желаниям Скорпионов. Например, вынудят их увеличить дистанцию с любимым человеком. Однако звезды советуют им не отчаиваться раньше времени: вероятно, через пару дней представится еще одна удачная возможность исполнить свою мечту.

Стрелец

Сегодня Стрельцы готовы продемонстрировать партнеру уникальный набор своих качеств, сочетающий самые разные таланты, знания и умения. Вкупе с их обаянием это произведет сильное впечатление. Однако бурного сближения ждать не стоит. Свидание может пройти в дружелюбной, но холодноватой обстановке.

Козерог

Сегодня Козероги предпочитают планировать личную жизнь и контролировать свои чувства. Многие Козероги поведут себя с любимым человеком приветливо, но сдержанно. Им стоит помнить, что такая манера поведения должна быть чем-то оправдана, иначе будет воспринята с недоумением и даст неожиданный эффект.

Водолей

Сегодня обстоятельства позволяют Водолеям поставить паруса по ветру и направить свою любовную лодку в бухту удачи. Приключения на этом пути их не смутят, если они сами стоят у штурвала. Для полного счастья им стоит быть чуть менее зажатыми эмоционально и чуть более предсказуемыми в важных вопросах.

Рыбы

Этот день может создать или увеличить дистанцию между Рыбами и их партнерами. Многим Рыбам обстоятельства не позволят открыто выразить теплые чувства, не исключено, что им придется прятать их за стандартными шаблонами поведения. Рыбы, не имеющие запасных вариантов связи, могут остаться в вакууме.

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