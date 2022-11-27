Не сидим на месте — гороскоп на 28 ноября

5-6 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Сатурна в знаке Водолея ставит на первое место коллективные дела и профессиональные интересы.

Можно многое сделать дружными усилиями по принципу «от каждого по способностям». День продуктивен для фрилансеров и для тех, кто хочет влиться в сообщество. Он хорош для взаимодействия с коллегами-друзьями, работы через маркетплейсы и другие большие интернет-платформы, для командировок, собраний, плановых мероприятий, внедрения новшеств, профилактики и модернизации программ и систем. При сюрпризах важно активно и конструктивно действовать, пассивность приведет к нервозности.

Овнам звезды подсказывают, что сегодня сложатся отличные условия для работы на свое или коллективное будущее. Предпочтительнее слаженные командные усилия. Деловые интересы, дружеские обязательства и романтические симпатии в этот день не противоречат друг другу, а часто и взаимно друг друга дополняют. При общности целей, планов и взглядов легко извлечь пользу даже из неожиданного поворота событий.

Тельцов этот день вынуждает проявить организованность, чувство долга и поставить на первое место принципиально важную цель. Приоритетом может стать карьера в профессиональной или неформальной среде, закрепление в освоенной должности. Чтобы влиться на равных правах в коллективный проект, придется поступиться частью личной независимости, признать важность всеобщих правил и «вписаться в систему».

Сегодня Близнецы смогут вернуться к оптимальному для себя режиму действий и уточнить свои перспективы. День поможет им увидеть границы допустимого и не переходить «красную черту», даже если они полны энергии и действуют на грани авантюры. Это подходящий момент для поездок по забытым местам, встреч с бывшими друзьями, коллегами или попутчиками, контактов с транспортными и международными службами.

Сегодня звезды советуют Ракам поработать на коллективное благо — например, на интересы своего профессионального сообщества. Ракам-одиночкам самое время устроить комплексную проверку своих систем безопасности: это подходящий момент для их профилактики и модернизации. Стоит уделить внимание работе компьютерных программ, средств связи и оповещения. В текущих делах важно строго следовать инструкции.

Сегодня Львам не составит труда вписаться в заданные рамки работы или общения, особенно уже знакомые. День не отменяет взаимных симпатий и выгод, но и в деловых, и в личных контактах вынуждает к разумной дистанции. Правила, при которых протекает дружеское или профессиональное взаимодействие, надежно защитят от потери равновесия в случае сюрприза - например, какого-то новшества или новых требований в работе.

Сегодня на первое место у Дев может выйти служебный график, свод знакомых правил или обязанностей. Многим Девам пригодятся прежние полезные навыки и привычки — например, связанные с дисциплиной или контролем качества. Это подходящий день для контактов с различными учреждениями и службами с целью комплексного решения взаимосвязанных задач, от бюрократических и бытовых до технических и медицинских.

Сегодня Весы ограничены некой программой или системой, но не испытывают из-за этого неудобств. Часто это будет их личный план действий, помогающий им поддерживать в своих делах стабильность. Если правила игры навязаны извне, Весы легко к ним подстроятся. Будут удержаны под контролем чувства и точно изложены мысли. Хороший план позволит не бояться сюрпризов. Отличный день для решения любых задач.

Сегодня Скорпионам придется подстроиться под знакомую систему правил, принятую в их доме, группе или профессиональной среде. Несмотря на давнюю неприязнь, которую многие Скорпионы питают к этой системе, они внезапно оценят ее преимущества: ведь именно она поможет им грамотно решать сиюминутные задачи. То, что казалось ограничением свободы, в нештатной ситуации окажется отличной подстраховкой.

Сегодня у Стрельцов есть хороший повод упорядочить свой круг общения, структурировать список маршрутов, средств связи и передвижения, компьютерных программ или информационных источников. Этот день располагает к повышенной разборчивости и контролю, поэтому наверняка будут отобраны самые достойные варианты. Хорошо посещать инстанции, вести переписку, совершать командировки, работать с документами.

Козероги сегодня смогут решить массу взаимосвязанных задач. На одно из первых мест выйдут дела финансовые, так как успех мероприятий окажется в прямой зависимости от наличия ресурсов и умения ими распоряжаться. Это хороший момент для разнообразных целевых функциональных приобретений, среди которых могут попадаться неожиданные и незапланированные. Стоит быть внимательнее при покупке электроники.

Сегодня на первом месте у Водолеев их личные планы, привычки и нужды. Многие Водолеи окажутся очень принципиальными, что иногда будет приводить к непредвиденным эффектам. Однако в целом это хороший день, который дает им в руки сразу несколько рычагов влияния или инструментов для работы. Отличный момент для того, чтобы продемонстрировать свои мастерство и профессионализм в уже знакомой сфере.

Сегодня для Рыб сохраняют важность коллективные проекты и глобальные процессы, но им придется взглянуть на них менее лично и более объективно. Мистике желательно предпочесть ясность, а иллюзиям правду. На первый план могут выйти технические, коммуникационные и организационные детали. Не в лучшее положение попадут Рыбы, растерявшие социальные навыки или испортившие отношения с нужными им людьми.