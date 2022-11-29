Продумываем каждый шаг — любовный гороскоп на 30 ноября

Сегодня велик риск сделать огромную ошибку в любви.

Сегодня звезды советуют влюбленным Овнам сбавить темп и повысить осторожность — что будет особенно важно для Овнов, которые завязали роман вдали от дома, начали отношения с иностранцем, переживают разлуку или имели сомнительные приключения в прошлом. Не стоит спешить с романтическим путешествием.

Сегодня романтические переживания и приятные, но порой туманные перспективы будущего способны затмить влюбленным Тельцам их природный разум. Даже если они увлечены, им стоит оставаться в рамках здравого смысла. Поддавшись сегодня тому или иному искушению, в будущем они рискуют об этом пожалеть.

Сегодня влюбленные Близнецы оказываются в обстоятельствах, где их ждут старые ловушки. Велик риск поддаться знакомому соблазну и наступить «на старые грабли». Это не лучший момент для старта романа, но не менее рискованно пытаться порвать с прежней пассией или выяснить отношения в текущем союзе.

В этот день влюбленными Раками движут их романтические возвышенные идеалы — что само по себе прекрасно, но может стать неуместным в сложившихся обстоятельствах. Поддавшись самым лучшим порывам, они способны ввести в основательное заблуждение и себя, и любимого человека. Не время идти за мечтой.

Сегодня влюбленные Львы рискуют свернуть на ложный и опасный для себя путь. Это может быть искушение тайным приключением, а также мечта вернуть любовь, исправить или скрыть свои ошибки. Лучший выход — избегать ситуаций соблазна. Если это невозможно, помните о риске встречи со «змеей в цветах».

Девам не стоит рисковать, пытаясь «проявить твердость» в отношениях. В этот день важнее гибкость, чуткость, дипломатичность, грамотная подстройка к обстановке и мудрая реакция на чужое поведение. Многим Девам сегодня придется ориентироваться на идейные убеждения или бытовые привычки своей пассии.

Сегодня внимание влюбленных Весов может «залипнуть» на мелочах, которым они придадут неоправданно большое значение. Возможно, причиной станет появление сплетен или ситуация неизвестности. Не исключены моменты путаницы, те или иные недоразумения. Не стоит делиться с партнером непроверенными данными.

Этот день способен лишить влюбленных Скорпионов уверенности, посеяв в них знакомые или новые сомнения. Их опорой будет природное чутье, но под влиянием смешанных чувств или запутанной ситуации они не всегда решатся ему довериться. Желательно воздержаться от полной откровенности и необратимых шагов.

Сегодня влюбленные Стрельцы становятся для партнеров «донорами» и мягким воском. Даже волевые Стрельцы могут поддаться тонким флюидам романтики или очарованию ностальгии. Эмоциональная атмосфера дня идеальна для свидания, но стоит помнить о риске ошибок, которые легко совершить под влиянием чувств.

Этот день напоминает Козерогам о том, что у них есть романтические тайны, воспоминания или неисполненные желания. Стоит ли им следовать, решать самим Козерогам, но им явно стоит учесть зыбкость и коварство всего происходящего. Лучше не писать сегодня любовные письма и не торопиться отвечать на них.

Сегодня влюбленным Водолеям трудно контролировать ситуацию и оценивать ее объективно. Под влиянием своих чувств многие из них могут стать расточительными или излишне внушаемыми — например, принять манипуляцию за подарок от чистого сердца. Это не лучший момент для знакомства и первого свидания.

Сегодня любовь или ее иллюзия может сделать Рыб невосприимчивыми к голосу разума. Они могут сказать лишнее или сделать неверный шаг. Возрастает вероятность идеализации, а также односторонних или взаимных манипуляций в отношениях. Лучше отложить свидание и не принимать в личной жизни важных решений.