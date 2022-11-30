Не стоит ни о чем жалеть — любовный гороскоп на 1 декабря

Совершайте то, что подсказывает вам ваше сердце, и не жалейте ни о чем.

Сегодня влюбленным Овнам придется столкнуться с явными или тайными препятствиями, проявить хитроумие или решиться на авантюру. Осложнения не повлияют на взаимность чувств, но могут доставить ряд дополнительных хлопот. Не исключено, что именно благодаря приключениям этот день надолго запомнится.

Влюбленным Тельцам вплоть до ночи стоит быть начеку: это поможет им быстрее улавливать тонкие нюансы и правильно вести себя в сомнительных ситуациях. Это день романтики, чувственности, игры воображения. Он не способствует постоянству и уверенности, усиливает вероятность соблазнов или сомнений.

В этот день влюбленные Близнецы очень зависимы от мнения своего партнера и не всегда это осознают. Стоит помнить, что сегодня в отношениях мало стабильности и ясности, велика тяга к взаимным манипуляциям и провокациям. Легко сделать сомнительный ход и добавить проблем вместо того, чтобы их решить.

Сегодня звезды советуют Ракам смотреть на свои любовные приключения с юмором: это куда лучше, чем раздражаться по пустякам. Но есть темы, в которых подобный взгляд нежелателен — это «священные» вопросы убеждений и здоровья. Не стоит делать их поводом для шуток или прощать в них необязательность.

Этот день делает Львов восприимчивее к любовным мечтам и соблазнам. Даже если в данный момент они не влюблены (что маловероятно), романтичная или ностальгическая атмосфера этих суток активизирует их фантазии, делает их чувственнее и добрее. Не исключен приятный взаимный или односторонний обман.

Сегодня Девам приходится равняться на нужды и чувства партнера. Многие Девы окажутся в духовной, бытовой или иной зависимости от близкого человека и предпочтут закрыть на что-то глаза. Важно не питать сейчас ложных надежд и помнить о том, что исполнение желаний иногда оборачивается проблемой.

Весам звезды подсказывают, что сегодня велика вероятность оказаться в запутанной ситуации и повздорить с любимым человеком из-за пустяка. Не исключено, что реальным или мнимым триггером мелких размолвок в паре станут нюансы личного или совместного прошлого. Некоторые детали пора простить и забыть.

Сегодня влюбленные Скорпионы ходят по тонкому льду, рискуя оказаться в сомнительной и даже критичной ситуации. Все события этого дня — следствие роковых ошибок или иллюзий в прошлом. Опасно поддаваться благим порывам, мечтам и сексуальным импульсам, не имея опоры в виде искренних глубоких чувств.

Стрельцы сегодня открыты любви, доверчивы и эмоциональны. Многие Стрельцы будут безнадежными идеалистами и романтиками. Под влиянием настроений этого дня они могут предпочесть платоническую любовь или поклонение виртуальному прекрасному образу, особенно если он напоминает о прошлом и его иллюзиях.

Козерогам звезды напоминают, что сейчас им лучше не принимать все детали своего романа за чистую монету. Легко ошибиться и в толковании текущих событий, и в трактовке прошлых приключений. Не стоит начинать или активно поддерживать личную переписку, отправляться на первое или последнее свидание.

Сегодня у Водолея может возникнуть желание сделать пассии дар, ценный в материальном или ином смысле. Звезды намекают, что этот поступок может не достигнуть цели, независимо от того, будет ли он щедрым авансом на будущее или красивым жестом прощания. Но если вы решитесь, не стоит ни о чем жалеть.

Влюбленные Рыбы вплоть до ночи продолжат пребывать на опасной для себя эмоциональной волне. Многие Рыбы сделают ставку на свои прошлые успехи и выгодные позиции в то время, как ситуация уже изменилась, и их бонусы «сгорели». По возможности, им стоит отказаться сегодня от тесных личных контактов.