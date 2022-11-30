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Общаемся с влиятельными людьми — финансовый гороскоп на 1 декабря

30 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня полезно выбирать в собеседников опытных и вдохновляющих людей.

Общаемся с влиятельными людьми — финансовый гороскоп на 1 декабря
Фото: audita.ru

Овен

С утра Овны могут испытывать трудности в решении каких-то интеллектуальных вопросов. Воздержитесь от вовлечения в интриги, тайные договоренности и прочие сомнительные дела. Вторая половина дня складывается удачно для карьеры и профессионального обучения. Можно сдавать экзамены по переаттестации. Успешно проходят служебные командировки.

Телец

Тельцам в утренние часы не рекомендуется принимать участие в собраниях, совещаниях, и любых коллективных видах деятельности, где все решения принимаются коллегиально. Также будьте осмотрительнее при работе с техническими новинками. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию вопросов с налоговой инспекцией и штрафными санкциями.

Близнецы

Близнецам с утра лучше не попадаться на глаза начальству. Возможно, вам будут даны не совсем четкие указания, что может привести к путанице и непониманию. Вторая половина дня благоприятствует переговорному процессу и подписанию соответствующих документов о сотрудничестве. Успешно идет работа в сфере услуг при выполнении клиентских заказов.

Рак

Ракам в утренние часы лучше воздержаться от деловой переписки и профессионального обучения. В это время ваши интеллектуальные способности могут оказаться недостаточно высокими для разбирательства в сложных вопросах. Вторая половина дня связана с успешным взаимодействием с коллегами и начальством. Уделите внимание совершенствованию своего профессионального мастерства.

Лев

Львам в утренние часы рекомендуется воздержаться от проведения финансовых операций. Это особенно касается банковских переводов, оплаты счетов безналичным расчетом и оформления ссуды. Вторая половина дня благоприятствует рекламным мероприятиям и творческой активности. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки партий товара, предназначенного для перепродажи.

Дева

Девам, работающим в сфере индивидуальных услуг, рекомендуется с утра воздерживаться от прямого контакта с клиентами. В крайнем случае, записывайте пожелания клиентов, не полагайтесь на свою память, иначе можете забыть важные детали. Вторая половина дня благоприятна для офисных служащих, строителей и риелторов. Успешно идет работа по подготовке отчетной документации.

Весы

Весам в утренние часы рекомендуется свести к минимуму сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. В это время между вами может возникнуть непонимание, вы можете ввести друг друга в заблуждение. Вторая половина дня благоприятствует торговле и партнерскому бизнесу. При необходимости используйте имеющиеся у вас деловые связи. Вовлекайте людей в сферу ваших экономических интересов.

Скорпион

У Скорпионов в утренние часы могут возникнуть ложные идеи относительно вероятности заработать крупные суммы денег путем финансовых спекуляций. Старайтесь воздержаться от принятия финансовых решений в это время. Вторая половина дня благоприятствует продуктивной работе и хорошему психологическому климату в трудовом коллективе.

Стрелец

Стрельцам в утренние часы не рекомендуется доделывать ту работу, которая осталась незавершенной с предыдущего времени. Возможно, вам придется столкнуться с некоторыми неудобствами на рабочем месте. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто привык действовать самостоятельно и инициативно. Успешно проявят себя индивидуальные предприниматели.

Козерог

С утра Козерогам не рекомендуется совершать деловые поездки, встречи. Также будьте внимательнее при работе с документами, информацией. Не полагайтесь на свою память — в какой-то момент вы можете забыть о важном деле. Вторая половина дня благоприятствует любым видам дополнительной подработки. Успешно пойдет удаленная работа на дому. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можно публиковать объявление с предложением своих услуг.

Водолей

Водолеям с утра рекомендуется держать свои деньги в надежном месте. Воздержитесь от покупок. В это время возрастает вероятность потери или кражи денег, а также совершения неудачных, ненужных вам покупок. Также не исключены задержки при оплате за выполненную работу. Вторая половина дня благоприятствует новым знакомствам, консультациям и торговле.

Рыбы

Чем меньше инициативы будет проявлено Рыбами в утренние часы, тем успешнее пройдет оставшийся день. Особенно это относится к контактам с начальством. Сосредоточьтесь на текущих делах и не предлагайте ничего нового. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов и достижению поставленных целей. Удачное время для контактов с влиятельными людьми, выступающими в роли покровителей.

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