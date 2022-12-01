Движемся в верном направлении — любовный гороскоп на 2 декабря

Сегодня можно расслабиться — вы следуем по правильному пути.

Обстоятельства этого дня помогают Овнам проявлять в любви инициативу и обещают им в ней несомненный успех. Несмотря на подвижки и многообещающие перспективы, звезды советуют не забегать вперед и пока ограничиться мелкими шагами — например, поддержкой приятного общения с далеким объектом симпатий.

Под влиянием сегодняшней обстановки Тельцы станут в своих отношениях с представителями другого пола более импульсивными и смелыми. Это пойдет им на пользу, если они боятся утратить объект своих симпатий из виду в меняющейся обстановке и стремятся создать канал связи с ним на обозримое будущее.

Сегодня события повернутся к влюбленным Близнецам более удачной и обнадеживающей стороной. Близнецы, мудро переждавшие сомнительную фазу отношений, могут смело развивать контакты с нравящимися им людьми. Близнецы, допустившие накануне досадный промах, получают реальный шанс исправить свою ошибку.

Обстановка этих суток провоцирует Раков действовать в отношениях с представителями противоположного пола «на грани», порой вести себя легкомысленно и фривольно. Им стоит помнить, что минутный успех впоследствии может обернуться для них проблемой — особенно если их роман развивается на работе.

Влюбленным Львам день добавит уверенности, особенно если их роман развивается вдали от дома. Приятным предчувствиям сегодня вполне можно верить. Единственная неприятность — нельзя поторопить события и прямо сейчас исполнить все мечты. Хорошая сторона дня — возможность продумать и оценить варианты.

Этот день удовлетворяет потребность влюбленных Дев в ярких впечатлениях. Скуки, уныния и пресности в чувствах можно не опасаться. Девы, отлученные от источника бурных эмоций, получат надежду на то, что вскоре он вновь станет им доступен, и начнут перебирать в уме разные сценарии развития событий.

Обстоятельства этого дня помогают Весам забыть про сомнительные стороны своего романа, сделав акцент на его приятных гранях. Не исключено, что инициатива будет исходить от партнера или влюбленные сделают шаг навстречу друг другу синхронно — например, в один и тот же момент отправят свои сообщения.

События этого дня намекнут Скорпионам, что витать в облаках романтических фантазий им становится все труднее. Даже если сложилась иллюзия возврата в прошлое, жизнь не стоит на месте, и вскоре ситуация примет иной оборот. Возможно, пора всерьез подумать о новых деталях в привычном сценарии отношений.

Этот день намекает влюбленным Стрельцам на их главные опоры, о которых они, возможно, забыли под влиянием момента. Отличный ориентир появится у Стрельцов, попавших в сети соблазна или ностальгической иллюзии: они вновь вспомнят про органичный идеал здоровой любви, к которому им следует стремиться.

Сегодня общение Козерогов с представителем другого пола окажется удачнее, если они будут вести себя в соответствии с духом момента, а не согласно своим личным привычкам. Но даже в этом случае звезды не советуют им устраивать продолжительное свидание: чем дольше оно длится, тем проще «сорваться».

Влюбленным Водолеям звезды подсказывают, что сегодня они движутся в верном для себя направлении. Любой путь будет вести их к цели и служить их интересам, создавая основу для гармоничного союза с неплохой перспективой. Конкретный шаг — например, отправку письма — желательно перенести на завтра.

События этого дня намекнут Рыбам, что в любви и отношениях им стоит заново расставить приоритеты. От части иллюзий пора окончательно избавиться: именно они — тот тормоз, что мешает двигаться дальше и смотреть в будущее с оптимизмом. Нерешительным Рыбам судьба дает время для колебаний и выбора.