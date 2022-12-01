Откроются крутые возможности — гороскоп на 2 декабря

9-10 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна подскажет более гармоничные и продуктивные пути в решении насущных проблем, а также даст обоснованную надежду на будущее.

Там, где пока недоступно ясное однозначное решение, найдется приятный компромисс. К импульсам этого дня стоит отнестись с доверием: они будут предвестниками близких ярких событий, новых желаний и возможностей. Полезно оценивать имеющиеся на данный момент варианты и альтернативы: все они в той или иной мере пригодятся в ближайшие месяцы. Именно они станут тем ключом, что откроет заветные двери желанного успеха или нового мировоззрения.

Сегодня Овнов ждет прилив энергии и возможность действовать более продуктивно. Если они не растратили весь свой пыл в суете последних дней, то их изобретательности и способности быть в нескольких местах одновременно можно будет только позавидовать. В то же время им не стоит опережать события и слишком активно браться за новые масштабные проекты, сейчас лучше заниматься только их подготовкой.

Тельцам не помешает удвоить свою активность и быстрее реагировать на вызовы обстановки — особенно если они хотят преуспеть в своих зарубежных делах и контактах. День помогает неожиданно легко уладить сложные проблемы и сделать заделы на близкое будущее, но пользоваться шансом следует не откладывая. Судьба может подсказать остроумную схему решения задачи или подарить дополнительную возможность.

Сегодня Близнецы получают возможность частично сбросить с себя пелену иллюзий или «наведенного морока», а свою кипучую активность перенаправить в более конструктивное и перспективное русло. От этого выиграют все их дела и отношения, включая романтические. Отличный способ добавить своим действиям эффективности и проактивности — включиться в дела своей группы (или групп, если у вас их несколько).

Сегодня условия успеха для Раков — оперативность, гибкость и целеустремленность. Не менее важным станет строгое соблюдение действующих законов и правил. Нежелательно нарушать профессиональные регламенты или выходить за рамки приличия в своих шутках. Имеет смысл действовать смелее (но с долей осмотрительности), если вашей целью является карьера: здесь может появиться информация, помощник или шанс.

Сегодня Львы могут рассчитывать на удачу. Многих Львов пока ждет всего лишь предвестник дальнейшего расширения их горизонтов и возможностей, но приятный. Может наметиться продолжение путешествия или возврат к учебе, развитие бизнеса, любовного романа или творческого проекта за рубежом. Желательно исследовать все имеющиеся варианты, не лишая себя удовольствия «пробы пера» в разных направлениях.

Девам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не заниматься рутиной, а настроиться на занятия с элементами креатива, трансформации и преодоления препятствий. Это может быть поиск, тренинг, возврат ресурса, восстановление испорченного, перебор вариантов решения проблемы. Возможно, наметится авантюра. Прогноз приключений благоприятный, если есть план, инструкция или проверенная система поддержки.

Сегодня успех ждет Весов в сотрудничестве. Пора заново налаживать взаимовыгодные связи с влиятельными людьми, включая иностранцев. Если отдача от партнерства невелика, звезды советуют не терять надежду и спокойно делать то, чего требует момент: через несколько недель результат станет более впечатляющим. Но помните, что вы можете работать не столько на свой, сколько на чужой успех и авторитет.

Сегодня звезды советуют Скорпионам настроиться на деловитый и реалистичный лад, а также активнее реагировать на поступающие сигналы. Может напомнить о себе приостановленный рабочий или лечебный процесс. Лишние эмоции, не связанные с заботами момента, лучше оставить «за кадром», тогда любая работа пойдет быстрее и веселее. Особого внимания могут требовать накопившиеся до критической массы мелочи.

Сегодня судьба напоминает Стрельцам о тех путях удачи, на которых у них уже есть заделы и к которым им предстоит в скором времени вернуться. Возможно, это будет творческий или деловой проект, любовь, приятная перемена, связанная с детьми или хобби, приносящее радость. Хорошие перспективы станут отличным стимулом для Стрельцов, запутавшихся в сетях неизжитых иллюзий или незавершенных дел прошлого.

Внимание Козерогов сегодня может привлечь неразрешенная дилемма, само наличие которой уже мешает им ощущать надежную почву под ногами. Для многих Козерогов это будет старый сюжет, связанный с их домом или семьей. Вновь появится надежда что-то основательно изменить в этой сфере к лучшему. Стоит помнить, что события не могут идти быстро, и следует действовать поэтапно, тщательно взвешивая варианты.

Сегодня звезды советуют Водолеям обращать внимание на возможные варианты путей и каналов связи: все они в скором времени могут стать актуальными, служа той или иной цели. Это особенно важно для тех представителей знака, которые планируют серию путешествий, учебу, преподавательскую или просветительскую деятельность, готовятся к тесному контакту с иностранцами или международными организациями.

Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на свои ресурсы. Это могут быть деньги, личные вещи, движимое и недвижимое имущество, списки контактов, базы данных. Возможно, пора что-то купить, отдать, обменять, заново отредактировать свой лист покупок и потребностей. Особый интерес могут представить знания, навыки, инструменты и связи, помогающие делать карьеру, зарабатывать и повышать благосостояние.