Ответственность возрастает — финансовый гороскоп на 2 декабря

Сегодня нужно браться за сложные и серьезные дела.

Звезды советуют Овнам ставить перед собой масштабные задачи, и смело браться за их решение. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Наиболее выгодные предложения могут поступить от иностранцев или лиц, приехавших из других регионов. Успешно проходят служебные командировки. Старайтесь использовать этот день для приобретения полезных знаний о своей профессии.

У Тельцов сегодня наиболее удачно пойдут дела, связанные с неофициальными или временными доходами. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также вам удастся урегулировать вопросы с представителями налоговой службы. Можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат льгот и пособий, компенсаций, субсидий и пр.

Удачно складывается этот день для Близнецов, работающих в партнерском бизнесе или занимающихся выполнением клиентских услуг. Успешно проходят собрания, совещания, хорошо строить планы и согласовывать действиям. Могут быть подписаны договора о сотрудничестве на многосторонней основе. Вы сможете почувствовать силу коллективных возможностей, когда всех объединяет одна цель.

Ключевым условием успеха для Раков, занимающих руководящие должности, является умение находить индивидуальный подход к подчиненным в трудовом коллективе. Вы можете быть уверены в том, что ваши сотрудники все сделают в соответствии с вашими пожеланиями. Если вы занимаете подчиненное положение, то ваши старания будут замечены и оценены начальством.

Творческий подход к делам, поиск более эффективных решений – вот то, что обеспечит Львам успех. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Также вы сможете блеснуть глубиной своих профессиональных познаний. Успешно пройдет собеседование с работодателем при трудоустройстве. В целом вы можете почувствовать, как укрепляется ваша деловая репутация.

У Дев хорошее время для получения ссуд под строительство и страхования имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, сельским хозяйством, производством, переработкой и продажей продуктов питания. Также это хороший день для благоустройства рабочего места. Хорошо поработают бухгалтера над подготовкой финансовых отчетов.

Весам рекомендуется использовать этот день для расширения и укрепления деловых связей. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, что позволит решать сразу несколько вопросов в параллельном режиме. Ускоряются товарно-денежные обороты у торговцев и посредников. Используйте этот день для упорядочения работы с документами.

Скорпионы сегодня могут преуспеть в делах за счет личного мастерства и благодаря помощи и поддержки коллег по трудовому коллективу. Во многом благодаря этому вы получите выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Это прекрасное время для совершенствования навыков работы с инструментами. Можно делать крупные покупки и принимать важные финансовые решения.

У Стрельцов сегодня усилится творческий потенциал и пробивные качества. Запланируйте на сегодня ту работу, которая требует смелости и новаторства. Это благоприятное время для презентации инвесторам своих проектов. Вы будете вхожи в высокие кабинеты влиятельных людей и сможете произвести на них самое благоприятное впечатление. Деловым женщинам рекомендуется менять свой имидж.

Сегодня Козероги способны наиболее преуспеть в тех делах, которые не имеют жесткой привязки к графику работ и плановым заданиям, которые необходимо выполнить к определенному сроку. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления. И обязательно доводите дела до полного завершения. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает удаленно на дому.

Водолеи в этот день будут склонны проявлять интерес ко всему новому, прогрессивному. Успешно проходит обучение, особенно связанное с освоением компьютерных технологий. Хорошее время для транспорта, связи, торговли, посредничества и консультаций. Полезным будет обмен мнениями с коллегами и единомышленниками. Благоприятный информационный фон позволит вам принимать взвешенные и своевременные решения.

Рыбам могут поручить выполнение очень ответственной работы, которая и оплачиваться будет гораздо выше. Главное условие для успеха – последовательно и методично добиваться поставленных целей. Делайте ставку на достижение практического результата, выраженного в денежном эквиваленте. Руководящие работники смогут принять организационные решения, благодаря которым может вырасти доходность бизнеса.