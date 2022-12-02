Планируем деловые встречи — финансовый гороскоп на 3 декабря

Сегодня встречи с важными людьми подтолкнут нашу карьеру вперед.

Овнам рекомендуется сегодня воздерживаться от рискованных финансовых операций. Попытка урегулировать вопросы с задолженностями перед кредиторами может закончиться безрезультатно – отложите разговор с ними на другой день. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. В этот день старайтесь делать все, чтобы уменьшить риски финансовых потерь.

Тельцам в этот день не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы. Ваши дела могут быть связаны с осложнениями при контактах с деловыми партнерами и клиентами. Бизнесменам рекомендуется строго контролировать исполнение договоренностей с деловыми партнерами. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, и вам придется преодолевать дополнительные препятствия.

У Близнецов в этот день возможны поломки и технические сбои ситуации. Рекомендуется в это время воздерживаться от пусконаладочных работ в промышленном производстве и не начинать ремонт механизмов. Старайтесь бережнее относиться к имеющейся в вашем распоряжении технике. Не допускайте запредельных перегрузок. Также это не лучший день для отправления запросов в банк с целью получения кредита.

Ракам сегодня не рекомендуется принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Рекламная кампания в это время также может оказаться неэффективной и излишне затратной. При выполнении работы отдавайте предпочтение старым проверенным временем методам и не беритесь за новую работу, в которой у вас мало опыта.

Сегодня звезды не советуют Львам заниматься вопросами юридического оформления недвижимости в свою собственность. Также это не лучшее время для начала переезда с одного офисного помещения в другое. Не торопитесь оформлять договор аренды помещения для ведения бизнеса — вскоре вам может найтись более выгодный вариант. В отношениях с начальством могут произойти положительные перемены.

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от деловых встреч и поездок. В дороге может приключиться некий форс-мажор, типа поломки транспорта или неприятный контакт с дорожно-постовой службой из-за нарушения правил движения. Ваши деловые связи сегодня проходят проверку на прочность — некоторые обязательства могут оказаться не выполненными.

Весам в этот день не рекомендуется вкладывать деньги в развитие партнерского бизнеса. Работа в сфере услуг может оказаться убыточной, либо излишне хлопотной. Вы можете допустить ошибку при финансовых расчетах с клиентами. В этом случае на вас может поступить жалоба начальству. Наиболее важные дела лучше планировать на вторую половину дня.

Личные инициативы Скорпионов сегодня могут войти в противоречие с мнением коллег и подчиненных. Не торопитесь делиться своими планами и идеями с коллегами. Старайтесь решать вопросы самостоятельно. Рекомендуется осторожнее обращаться с режущими инструментами – не исключены мелкие травмы. Не допускайте больших перегрузок техники, с которой работаете во избежание поломок.

Стрельцам в этот день следует быть готовыми к столкновению с нестандартными ситуациями. Те, кто работает в гостиничном, туристическом и ресторанном бизнесе, могут столкнуться с неадекватным поведением клиентов. Вас могут попытаться обмануть при расчетах с клиентами, либо вы сами можете допустить ошибку в расчетах. Старайтесь обходить спорные ситуации. Вторая половина дня пройдет успешнее.

Планы Козерогов сегодня могут быть нарушены из-за осложнений в хозяйственно-бытовых делах. Внезапно может прорвать водопровод, или произойдут перебои с электричеством. Те, кто работает в офисе, могут почувствовать ухудшение условий работы на рабочем месте. Риелторы и строители могут оказаться в наиболее невыгодном положении. Однако к концу дня ситуация нормализуется.

У Водолеев, работающих с информацией и документами, сегодня могут быть осложнения в делах. Нежелательно встречаться с представителями официальной власти, подавать докладные записки начальству. Это время, когда возрастает вероятность бюрократических проволочек. При подготовке отчетов и иных документов есть риск допустить ошибку. Перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

В профессиональном обучении Рыб сегодня могут обнаружиться пробелы в знаниях, которые более всего необходимы в реальной практике. Расхождение теории и практики может свести к нулю эффект от профессионального обучения. Вторая половина дня складывается благоприятно для деловых встреч и поездок. Хорошо заниматься оформлением документов и укреплять деловые связи.