Время суперских новостей — гороскоп на 3 декабря
10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничные связи Луны в Овне с другими планетами позволяют вести активный поиск, легко получать разнообразную информацию и поддерживать связи в разных уголках мира.
10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничные связи Луны в Овне с другими планетами позволяют вести активный поиск, легко получать разнообразную информацию и поддерживать связи в разных уголках мира. Не будет недостатком легкий авантюрный настрой. Общение в эти сутки обещает стать увлекательным и познавательным. Излагая свои взгляды, важно сочетать остроумие и легкость с опорой на систему: знания, факты, коллективный опыт. Хороший день для учебы, поездок, изучения маршрутов, практики в иностранных языках, поиска попутчиков, а также для предварительного озвучивания новых масштабных идей, которые уже «витают в воздухе».
Овен
Сегодня Овнам многое удается благодаря их собственным способностям, внешней поддержке и удачному стечению обстоятельств. Однако им не стоит увлекаться и затягивать свои занятия далеко за полночь: в это время может снизиться везение, исчезнуть легкость, наметиться тупик, появиться усталость, недомогание, раздражительность или зацикленность. Лучше вовремя свернуть общение, разъезды и лишнюю суету.
Телец
Тельцов день приглашает к легкомысленным и немного рискованным приключениям, которые обеспечат им яркие впечатления и принесут пользу сразу в нескольких сферах. Не стоит отказываться от общения, приятных романтичных предложений, интересных поездок, легких забав и небольших подарков близким. Важное правило дня — избегать масштабных авантюр и глобальных начинаний, ограничиться рамками поставленной задачи.
Близнецы
Близнецам звезды подсказывают, что этот день хорош для работы на будущее, особенно в команде. Продвигая свои интересы, многие Близнецы автоматически пересекутся со своими единомышленниками. Важно исправлять ошибки: не устранив их, будет трудно расти дальше. Подходящие занятия — совещания, тренировки, переделка проекта под новые цели или условия. Совместная работа сгладит многие противоречия.
Рак
Сегодня у Раков есть отличная возможность сделать шаг к своей цели, опираясь на чью-то персональную поддержку. Пригодится симпатичный, ловкий и коммуникабельный помощник или подопечный. Ракам-руководителям не обойтись без заместителя, водителя, секретаря или информатора. Хорошая подстраховка — контакт с личным юристом, врачом или переводчиком. Совещания и важные дела лучше не переносить на вечер.
Лев
Сегодня Львы не встретят на своем пути препятствий — при условии, что их запросы не заоблачны, и они готовы идти к своей цели постепенно. Это прекрасный день для романтики, переписки, путешествий, учебы, просветительской деятельности, для развития деловых и личных связей с людьми издалека, для контакта с будущим наставником или попутчиком. Подходящий момент для покупки билетов, прокладки маршрута.
Дева
Сегодня Девы могут надеяться на легкий выход из сложных проблем. Не исключено, что решение нестандартной задачи превратится для них в увлекательное приключение, выльется в познавательную экскурсию или интересную беседу. Но полностью расслабляться не стоит: если утратить точку опоры, к ночи напомнит о себе «темная сторона медали». Возможно, ослабеет техподдержка или выявятся потенциальные риски.
Весы
Сегодня жизнь предлагает Весам то, что им нравится: интересное общение с другими людьми, окрашенное взаимной симпатией. День хорош для сотрудничества, совещаний, совместных поездок, свиданий, поиска обратной связи с аудиторией. Даже при заявленном равноправии лучше отдать инициативу собеседнику. Не стоит затягивать контакты до ночи: могут вступить в силу менее приятные особенности отношений.
Скорпион
Скорпионам день позволит не просто приятно пообщаться с окружающими, а узнать важные для их текущих дел детали. Может прийти ценная информация о работе, сервисе, лекарстве, инструменте, питомце, маршруте, системе безопасности. Лучше не уходить от разговора со своим врачом, коллегой, родственником, клиентом, помощником. Не стоит отказываться и от случайной беседы, например, с нечаянным попутчиком.
Стрелец
Для Стрельцов это день удачи и хорошего настроения. Звезды советуют использовать его не только для получения разнообразных удовольствий, но и для распространения своих идей, восстановления полезных связей, нивелирования критичных разногласий. Возможно, это окажется проще сделать за остроумной беседой, общим хобби или игрой. Будет несложно найти подход к детям, воспитанникам, объекту симпатий.
Козерог
Сегодня секретом успеха для Козерогов станет открытость для общения: часто именно оно будет простым ключом к семейному миру, деловым успехам и любовным удачам. Разговоры этих суток остроумны, разнообразны и познавательны, поэтому не придется скучать. Вечером контакты желательно свести к минимуму, иначе не исключено омрачение психологической атмосферы, может усилиться семейная или иная неприязнь.
Водолей
Водолеи сегодня не останутся без интересной информации, приятных новостей, собеседников и попутчиков. Возможно, у них появится повод попрактиковаться в иностранном языке или в обращении с поисковыми системами, расширить свой кругозор или отточить остроумие. Не будет забыта и романтическая часть общения. Также это подходящий день для работы с документами, но она может показаться вам скучноватой.
Рыбы
Сегодня у Рыб возрастает шанс на интересные и приятные приобретения. Также судьба может приготовить им новый или альтернативный канал дохода, который со временем они смогут развить для себя в настоящую «золотую жилу». Может прийти полезная информация из разных источников. Возможно, придется поработать с финансовой документацией. Звезды советуют не торопиться с крупными покупками и инвестициями.