Время суперских новостей — гороскоп на 3 декабря

10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничные связи Луны в Овне с другими планетами позволяют вести активный поиск, легко получать разнообразную информацию и поддерживать связи в разных уголках мира.

10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничные связи Луны в Овне с другими планетами позволяют вести активный поиск, легко получать разнообразную информацию и поддерживать связи в разных уголках мира. Не будет недостатком легкий авантюрный настрой. Общение в эти сутки обещает стать увлекательным и познавательным. Излагая свои взгляды, важно сочетать остроумие и легкость с опорой на систему: знания, факты, коллективный опыт. Хороший день для учебы, поездок, изучения маршрутов, практики в иностранных языках, поиска попутчиков, а также для предварительного озвучивания новых масштабных идей, которые уже «витают в воздухе».

Сегодня Овнам многое удается благодаря их собственным способностям, внешней поддержке и удачному стечению обстоятельств. Однако им не стоит увлекаться и затягивать свои занятия далеко за полночь: в это время может снизиться везение, исчезнуть легкость, наметиться тупик, появиться усталость, недомогание, раздражительность или зацикленность. Лучше вовремя свернуть общение, разъезды и лишнюю суету.

Тельцов день приглашает к легкомысленным и немного рискованным приключениям, которые обеспечат им яркие впечатления и принесут пользу сразу в нескольких сферах. Не стоит отказываться от общения, приятных романтичных предложений, интересных поездок, легких забав и небольших подарков близким. Важное правило дня — избегать масштабных авантюр и глобальных начинаний, ограничиться рамками поставленной задачи.

Близнецам звезды подсказывают, что этот день хорош для работы на будущее, особенно в команде. Продвигая свои интересы, многие Близнецы автоматически пересекутся со своими единомышленниками. Важно исправлять ошибки: не устранив их, будет трудно расти дальше. Подходящие занятия — совещания, тренировки, переделка проекта под новые цели или условия. Совместная работа сгладит многие противоречия.

Сегодня у Раков есть отличная возможность сделать шаг к своей цели, опираясь на чью-то персональную поддержку. Пригодится симпатичный, ловкий и коммуникабельный помощник или подопечный. Ракам-руководителям не обойтись без заместителя, водителя, секретаря или информатора. Хорошая подстраховка — контакт с личным юристом, врачом или переводчиком. Совещания и важные дела лучше не переносить на вечер.

Сегодня Львы не встретят на своем пути препятствий — при условии, что их запросы не заоблачны, и они готовы идти к своей цели постепенно. Это прекрасный день для романтики, переписки, путешествий, учебы, просветительской деятельности, для развития деловых и личных связей с людьми издалека, для контакта с будущим наставником или попутчиком. Подходящий момент для покупки билетов, прокладки маршрута.

Сегодня Девы могут надеяться на легкий выход из сложных проблем. Не исключено, что решение нестандартной задачи превратится для них в увлекательное приключение, выльется в познавательную экскурсию или интересную беседу. Но полностью расслабляться не стоит: если утратить точку опоры, к ночи напомнит о себе «темная сторона медали». Возможно, ослабеет техподдержка или выявятся потенциальные риски.

Сегодня жизнь предлагает Весам то, что им нравится: интересное общение с другими людьми, окрашенное взаимной симпатией. День хорош для сотрудничества, совещаний, совместных поездок, свиданий, поиска обратной связи с аудиторией. Даже при заявленном равноправии лучше отдать инициативу собеседнику. Не стоит затягивать контакты до ночи: могут вступить в силу менее приятные особенности отношений.

Скорпионам день позволит не просто приятно пообщаться с окружающими, а узнать важные для их текущих дел детали. Может прийти ценная информация о работе, сервисе, лекарстве, инструменте, питомце, маршруте, системе безопасности. Лучше не уходить от разговора со своим врачом, коллегой, родственником, клиентом, помощником. Не стоит отказываться и от случайной беседы, например, с нечаянным попутчиком.

Для Стрельцов это день удачи и хорошего настроения. Звезды советуют использовать его не только для получения разнообразных удовольствий, но и для распространения своих идей, восстановления полезных связей, нивелирования критичных разногласий. Возможно, это окажется проще сделать за остроумной беседой, общим хобби или игрой. Будет несложно найти подход к детям, воспитанникам, объекту симпатий.

Сегодня секретом успеха для Козерогов станет открытость для общения: часто именно оно будет простым ключом к семейному миру, деловым успехам и любовным удачам. Разговоры этих суток остроумны, разнообразны и познавательны, поэтому не придется скучать. Вечером контакты желательно свести к минимуму, иначе не исключено омрачение психологической атмосферы, может усилиться семейная или иная неприязнь.

Водолеи сегодня не останутся без интересной информации, приятных новостей, собеседников и попутчиков. Возможно, у них появится повод попрактиковаться в иностранном языке или в обращении с поисковыми системами, расширить свой кругозор или отточить остроумие. Не будет забыта и романтическая часть общения. Также это подходящий день для работы с документами, но она может показаться вам скучноватой.

Сегодня у Рыб возрастает шанс на интересные и приятные приобретения. Также судьба может приготовить им новый или альтернативный канал дохода, который со временем они смогут развить для себя в настоящую «золотую жилу». Может прийти полезная информация из разных источников. Возможно, придется поработать с финансовой документацией. Звезды советуют не торопиться с крупными покупками и инвестициями.