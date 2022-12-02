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Самые страшные дни декабря 2022 года

2 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс

В декабре есть несколько дней, в которые высока вероятность столкнуться лицом к лицу с неудачами и большими проблемами.

Самые страшные дни декабря 2022 года
Фото: narodnymi.ru

В какие же дни декабря, по мнению астрологов, стоит проявлять особую осторожность?

6 декабря

Переход Меркурия в знак Козерога. В этот день энергетические потоки Меркурия искажаются, на фоне чего многие люди становятся скрытными. 6 декабря также стоит избегать слухов, сплетен.

10 декабря

Переход Венеры в знак Козерога. День перехода отметится повышенной жадностью, эгоизмом со стороны окружающих людей и нервозностью.

21 декабря

День зимнего солнцестояния. В это время Солнце отдаст бразды правления Луне. Убывающая же Луна окажется в знаке Стрельца. День во многом станет достаточно сложным и непредсказуемым. Вы также можете заметить за собой нервозность, а со стороны других людей агрессию.

29 декабря

По мнению астрологов, это самый опасный день месяца. На этот день намечено начало ретроградного Меркурия. 29 декабря стоит быть особенно острожными в общении с незнакомыми людьми. Также не стоит никому рассказывать о своих планах на новогоднюю ночь и начало 2023 года.

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