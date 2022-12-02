Самые страшные дни декабря 2022 года
В декабре есть несколько дней, в которые высока вероятность столкнуться лицом к лицу с неудачами и большими проблемами.
В какие же дни декабря, по мнению астрологов, стоит проявлять особую осторожность?
6 декабря
Переход Меркурия в знак Козерога. В этот день энергетические потоки Меркурия искажаются, на фоне чего многие люди становятся скрытными. 6 декабря также стоит избегать слухов, сплетен.
10 декабря
Переход Венеры в знак Козерога. День перехода отметится повышенной жадностью, эгоизмом со стороны окружающих людей и нервозностью.
21 декабря
День зимнего солнцестояния. В это время Солнце отдаст бразды правления Луне. Убывающая же Луна окажется в знаке Стрельца. День во многом станет достаточно сложным и непредсказуемым. Вы также можете заметить за собой нервозность, а со стороны других людей агрессию.
29 декабря
По мнению астрологов, это самый опасный день месяца. На этот день намечено начало ретроградного Меркурия. 29 декабря стоит быть особенно острожными в общении с незнакомыми людьми. Также не стоит никому рассказывать о своих планах на новогоднюю ночь и начало 2023 года.