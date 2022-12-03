Не позволяем никому отвлекать нас — финансовый гороскоп на 4 декабря

Стоит объяснить людям, что работа сегодня превыше всего.

У Овнов сегодня могут открыться новые перспективы в профессиональном и личном развитии. Успешно проходит профессиональное обучение. Вы сможете браться за выполнение более сложной работы, и это может повысить вашу деловую репутацию. Хороший день для дизайнеров, программистов, работников туристических фирм и издательств. Контакты с иностранцами могут оказаться вам полезными.

Тельцам в этот день рекомендуется прилагать усилия для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. При наличии свободных денег рекомендуется направлять их на досрочное погашение кредитов. Если партнер был должен вам деньги, то сегодня есть шанс вернуть долг.

Звезды советуют Близнецам сосредоточить больше внимания на развитие и укрепление деловых связей. Этот день связан с интенсивным информационным обменом, контактами с другими людьми, поездками, встречами, перепиской. Некоторые из новых знакомых впоследствии могут стать вашими деловыми партнерами. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен при проведении торговых операций.

У Раков сегодняшний день один из самых позитивных для практической деятельности и повышения уровня доходов. Вы в состоянии будете справиться с любой самой интенсивной работой. Дело в том, что благодаря хорошему физическому состоянию вы сможете повысить уровень работоспособности и интенсивно работать в течение длительного времени не чувствуя усталости. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка.

Главными условиями для успешной деятельности Львов являются оптимизм, смелость и уверенность в собственных силах. Не бойтесь брать на себя ответственность в делах. Вы вполне удачно проявите себя в бизнесе, имеющем отношение к моде, развлечениям, отдыху и искусствам. Отдавайте предпочтение творческим видам деятельности, когда требуется решать новые задачи.

Этот день располагает Дев к успешному решению проблем, связанных с недвижимым имуществом. Старайтесь больше делать, а не говорить – в этом случае шансы на успех значительно повысятся. Хорошие доходы получат те, кто работает в гостиницах и на строительных площадках. Удачно проявят себя фрилансеры, работающие дистанционно, на дому.

Типичные Весы сегодня могут быть способны проявить чудеса сообразительности и находчивости. Рекомендуется активнее работать с информацией и обмениваться мнениями и опытом с коллегами. Вы сможете найти оригинальный выход из затруднительного положения. Удачно проходят деловые поездки, служебные командировки.

У Скорпионов удачный день для повышения производительности труда и продвижения в карьере. Прилагайте усилия для повышения уровня профессионального мастерства, чтобы вы могли одну и ту же работу выполнять быстрее и качественнее. У руководителей благоприятное время для принятия эффективных финансовых решений, в результате которых доходность бизнеса может вырасти.

Стрельцам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которая имеет отношение к творчеству. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Вы способны преуспеть в любом конкурентном виде деятельности. Успешно идет профессиональное обучение. Можно сдавать экзамены по переаттестации и проходить обучающие экспресс-курсы в дистанционном режиме.

Козерогам рекомендуется не афишировать свои намерения и стараться не привлекать внимания к своей персоне. Чем меньше людей будет знать о ваших намерениях, тем меньше помех вы встретите на своем пути. При принятии решений полагайтесь больше на свою интуицию – она вас не обманет. Хорошее время для выполнения частных заказов и работы на полставки.

Этот день больше подходит тем Водолеям, которые сосредоточены на развитии делового партнерства. В это время особенно хорошо обсуждать с друзьями и единомышленниками дальнейшие планы по развитию бизнеса, и подписывать договоры о сотрудничестве. Причем, переговоры в неформальной обстановке и на многосторонней основе могут завершиться подписанием взаимовыгодных соглашений. Успешно идет учеба, укрепляются деловые связи.

У Рыб в этот день может быть достаточно энергии, чтобы справиться с большим объемом работы. Старайтесь четко спланировать рабочее время и действовать последовательно и целенаправленно. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы — это поможет вам сосредоточиться и повысить производительность труда. У руководящих работников все идет по плану. Вы можете рассчитывать на исполнительскую дисциплину со стороны своих подчиненных.