Легкие разочарования — любовный гороскоп на 4 декабря
Сегодня что-то в партнере может разочаровать вас.
Овен
Сегодня романтические чувства Овнов спорят с их минутными эмоциональными порывами — увы, не всегда позитивными. Над любовью могут временно взять верх вредные старые привычки или настроение подпортят текущие обстоятельства. Не стоит говорить с любимым человеком, если вы не в духе, особенно утром.
Телец
Этот день не прибавляет влюбленным Тельцам уверенности в себе, в своем партнере или в благополучном будущем отношений. Сказанное не относится к стабильным парам, так как любой дискомфорт они будут переживать вместе — но в случайных, тайных и неустойчивых союзах эта тенденция обязательно проявится.
Близнецы
Утром любовные отношения Близнецов благополучно развиваются в автономном режиме. Даже если вокруг них бушуют страсти и ситуация не выглядит спокойной, они могут быть уверены в том, что вызывают у нужных им персон симпатию и это взаимно. Однако вечером стабильная обратная связь может быть нарушена.
Рак
В первой половине дня негативные тенденции момента будут для влюбленных Раков сильнее позитивных. Даже при хорошем старте и удачном бэкграунде они рискуют совершить промах и попасть в неловкое положение. Вечером ситуация не станет идеальной, но ориентироваться в обстоятельствах будет чуть легче.
Лев
Сегодня ничто не может смутить влюбленных Львов и лишить их надежды. Даже если их планам что-то мешает, то или иное обстоятельство их утешает и поддерживает. Возможно, это весть от любимого человека или регулярная связь с ним, которую они воспринимают как добрый знак и подтверждение предчувствий.
Дева
Сегодня звезды советуют Девам не быть чересчур беспечными, приятное общение не станет для них гарантией полной гармонии в любви. Не исключается приступ ревности, повторение негативного сценария или старая ошибка в интимной части отношений. Будет трудно сразу загладить вину или исправить промах.
Весы
Любовные отношения Весов сегодня станут менее гармоничными, но у них есть все шансы сберечь равновесие. Подчеркивать проблему или игнорировать ее, им придется решать самим. Возможно, на некоторые детали пора перестать обращать внимание — например, на ревность партнера или на его бытовые привычки.
Скорпион
Сегодня влюбленные Скорпионы склонны придавать слишком большое значение негативным деталям своего романа. Одни Скорпионы будут страдать от присущего им самоедства, другие начнут придираться к партнеру по пустякам. Если обстановка и настроение оставляют желать лучшего, свидание разумнее отменить.
Стрелец
Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит медлить с осуществлением своих любовных планов. Чем раньше отправлено романтическое послание или устроено свидание, тем лучше. Можно не обращать особого внимания на вероятные внешние осложнения: личная привлекательность от этого не пострадает.
Козерог
В эти сутки настроение Козерогов далеко от романтического. Многие Козероги, даже будучи счастливо влюбленными, будут видеть ситуацию в мрачных тонах. В близких отношениях они проявят недовольство бытовыми и другими недостатками своего партнера. Вечером они могут стать холодными и отстраненными.
Водолей
Сегодня положение влюбленных Водолеев окажется выгоднее в первой половине дня. В это время им желательно укреплять свои позиции любым доступным в данный момент способом. Именно утренние часы им стоит выбрать для приятной встречи, интенсивной переписки, прогулки, поиска сведений о любимом человеке.
Рыбы
День предлагает влюбленным Рыбам развить критическое мышление. Очарованные комплиментами в свой адрес или желанными обещаниями, без него они могут оказаться в плену иллюзий. Легкие разочарования этих суток — своего рода прививка, они позволяют выработать иммунитет к негативу и лжи на ближайший год.