Легкие разочарования — любовный гороскоп на 4 декабря

Сегодня что-то в партнере может разочаровать вас.

Сегодня романтические чувства Овнов спорят с их минутными эмоциональными порывами — увы, не всегда позитивными. Над любовью могут временно взять верх вредные старые привычки или настроение подпортят текущие обстоятельства. Не стоит говорить с любимым человеком, если вы не в духе, особенно утром.

Этот день не прибавляет влюбленным Тельцам уверенности в себе, в своем партнере или в благополучном будущем отношений. Сказанное не относится к стабильным парам, так как любой дискомфорт они будут переживать вместе — но в случайных, тайных и неустойчивых союзах эта тенденция обязательно проявится.

Утром любовные отношения Близнецов благополучно развиваются в автономном режиме. Даже если вокруг них бушуют страсти и ситуация не выглядит спокойной, они могут быть уверены в том, что вызывают у нужных им персон симпатию и это взаимно. Однако вечером стабильная обратная связь может быть нарушена.

В первой половине дня негативные тенденции момента будут для влюбленных Раков сильнее позитивных. Даже при хорошем старте и удачном бэкграунде они рискуют совершить промах и попасть в неловкое положение. Вечером ситуация не станет идеальной, но ориентироваться в обстоятельствах будет чуть легче.

Сегодня ничто не может смутить влюбленных Львов и лишить их надежды. Даже если их планам что-то мешает, то или иное обстоятельство их утешает и поддерживает. Возможно, это весть от любимого человека или регулярная связь с ним, которую они воспринимают как добрый знак и подтверждение предчувствий.

Сегодня звезды советуют Девам не быть чересчур беспечными, приятное общение не станет для них гарантией полной гармонии в любви. Не исключается приступ ревности, повторение негативного сценария или старая ошибка в интимной части отношений. Будет трудно сразу загладить вину или исправить промах.

Любовные отношения Весов сегодня станут менее гармоничными, но у них есть все шансы сберечь равновесие. Подчеркивать проблему или игнорировать ее, им придется решать самим. Возможно, на некоторые детали пора перестать обращать внимание — например, на ревность партнера или на его бытовые привычки.

Сегодня влюбленные Скорпионы склонны придавать слишком большое значение негативным деталям своего романа. Одни Скорпионы будут страдать от присущего им самоедства, другие начнут придираться к партнеру по пустякам. Если обстановка и настроение оставляют желать лучшего, свидание разумнее отменить.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит медлить с осуществлением своих любовных планов. Чем раньше отправлено романтическое послание или устроено свидание, тем лучше. Можно не обращать особого внимания на вероятные внешние осложнения: личная привлекательность от этого не пострадает.

В эти сутки настроение Козерогов далеко от романтического. Многие Козероги, даже будучи счастливо влюбленными, будут видеть ситуацию в мрачных тонах. В близких отношениях они проявят недовольство бытовыми и другими недостатками своего партнера. Вечером они могут стать холодными и отстраненными.

Сегодня положение влюбленных Водолеев окажется выгоднее в первой половине дня. В это время им желательно укреплять свои позиции любым доступным в данный момент способом. Именно утренние часы им стоит выбрать для приятной встречи, интенсивной переписки, прогулки, поиска сведений о любимом человеке.

День предлагает влюбленным Рыбам развить критическое мышление. Очарованные комплиментами в свой адрес или желанными обещаниями, без него они могут оказаться в плену иллюзий. Легкие разочарования этих суток — своего рода прививка, они позволяют выработать иммунитет к негативу и лжи на ближайший год.