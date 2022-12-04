Закатываем званый ужин — гороскоп на 5 декабря

12-13 лунные сутки. Сегодня возможны ограничения, неожиданные системные препятствия, отказы, задержки и паузы.

Вероятна нервозность или зацикленность на чем-то. Луна в знаке Тельца акцентирует материальные темы, предлагая рассматривать через их призму будущие планы, программы, профессиональные и дружеские отношения. Это не самый подходящий день для покупок и финансовых операций, а также для любых начинаний. Важно набраться терпения и помнить, что идет переходный период с сопутствующими ему реконструкциями. Могут утверждаться новые стандарты и ценности, меняться способы связи, заново прокладываться маршруты.

Сегодня Овны могут стать более инертными. Многие Овны почувствуют свою зависимость от определенных вещей или материальных обстоятельств, от друзей, долгосрочных планов или будущей профессии. Нежелательны крупные траты и инвестиции: легко поторопиться и в чем-то себя обделить. Финансовые операции этого дня чреваты сюрпризами и ограничениями. Не рекомендуются валютные сделки и покупки за рубежом.

Сегодня успехи Тельцов во многом зависят от организованности — например, умения примирить свою тягу к независимости и оригинальности с действующими стандартами или профессиональным долгом. Возможно, придется отодвинуть на второй план романтику. Тельцам, мечтающим вырваться из тесных рамок, лучше пока смириться с медленным ходом вещей: начав перемены сейчас, легко натолкнуться на невидимую стену.

Сегодня активность Близнецов вынужденно падает. Они могут стать менее общительными, предприимчивыми и любопытными. Не исключается зависимость от материального фактора или замешательство от возникшей паузы в делах. Подойдет к концу увлекательный диалог или флирт, от которого они эмоционально и интеллектуально «подзаряжались». Из-за внешних обстоятельств может быть отложена поездка или покупка.

Сегодня необходимыми качествами для Раков останутся дальновидность и разборчивость — особенно если они планируют будущее и хотят делать карьеру. Именно сейчас им стоит подумать, реализовывать себя в официальной должности или попытать счастья в «свободном плавании». В обоих случаях не повредит группа поддержки. Возможно, пора скорректировать список друзей, рабочих программ или финансовых схем.

Сегодня звезды советуют Львам решать стратегические задачи с уклоном в финансовую, профессиональную или организационную сторону. На первый план могут выйти ключевые темы, связанные с карьерой и материальным обеспечением, а также вопросы, связанные с дружбой и долгом перед своим сообществом. Львам-«звездам» придется отставить претензии на лидерство и подчиниться роковым внешним обстоятельствам.

Сегодня Дев поджидает ограничение, разочарование или временный тупик — особенно вдали от дома или в связи с зарубежными планами. Многие Девы подойдут к точке перелома в своих жилищных делах, любовных отношениях, учебных занятиях или научных изысканиях. Может требовать перестройки бизнес за рубежом, сеть маршрутов или система платежей. Темой дня может стать отказ, отсрочка, препятствие к поездке.

Сегодня звезды советуют Весам не упускать из виду материальную сторону дел. Для многих Весов представит особый интерес совместный ресурс или материальная база партнерского проекта. Возможно, привлечет внимание тема финансирования учебы или путешествия. Это не лучшее время для пополнения счетов или для безудержных трат, лучше экономить средства и заниматься реструктуризацией имеющихся активов.

Сегодня звезды советуют Скорпионам ценить дружеские отношения, но соблюдать в общении с единомышленниками сложившуюся дистанцию. Этот день дает мало простора для маневра и в техническом, и в психологическом плане. Не лучший момент для вступления в сообщество и обращения к аудитории. Лучше повременить с важными совещаниями: через несколько дней обстоятельства станут для них более благоприятными.

Сегодня Стрельцам не стоит пытаться решать возникающие проблемы при помощи своего обаяния и красноречия. Их личная харизма может оказаться бессильна перед роковыми внешними переменами или перед косными структурами, которые с трудом перестраиваются на новый лад. Не лучший день для того, чтобы найти работу или помощника, получить привычную дружескую помощь или стандартную профессиональную услугу.

Козероги проведут этот день спокойно и не без пользы, если вспомнят о существующих для них на данный момент ограничениях и заранее выставят себе рамки, в которых реализуют свои желания. Лишь в этом случае у них возможны небольшие подвижки в творчестве, любви, воспитании детей или в другой важной для них сфере. Попытка надавить на собеседника чревата отказом, разочарованием или неудачей.

День напомнит Водолеям о семейной, профессиональной или иной ответственности, о балансе между новаторством и стабильностью. Легкие и приятные стороны жизни временно окажутся «за кадром». Капризы домочадцев могут войти в противоречие с личными привычками и принципами. Хорошо заниматься оценкой и контролем, но лучше не решать конкретные задачи, особенно связанные с жильем и базовыми ресурсами.

Сегодня обстановка вокруг Рыб не до конца предсказуема. Стоит отложить поездки и другие планы, так как в этот день легко натолкнуться на препятствие. Может огорчить финансовый лимит, закрытый путь, задержка связи, ограниченное пространство действий. Будет сложно рассчитывать на полноценную помощь от друзей, сообществ и официальных инстанций. Вероятны колебания при попытке принять важное решение.