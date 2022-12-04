Подбираем правильные слова — финансовый гороскоп на 5 декабря

Сегодня стоит следить за словами в деловых переговорах.

В этот день звезды не советуют Овнам проводить финансовые операции, делать покупки и капиталовложения в бизнес. Эффективность расходования денег может оказаться снижена и есть риск потратить деньги впустую. Кроме того, бизнесмены могут испытывать острую нехватку оборотных средств из-за возможных незапланированных расходов. Задача этого дня состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся в вашем распоряжении финансовые ресурсы.

В утренние часы Тельцы могут столкнуться с сопротивлением и препятствиями в делах, исходящих от партнеров по бизнесу или клиентов. Возможны разногласия при попытке согласованных действий с партнером. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половина дня. В это время хорошо вести деловую переписку и заниматься профессиональным обучением.

В течение дня звезды советуют Близнецам воздерживаться от любых видов тайной деятельности. Прежде всего, речь идет о попытках укрывания доходов от налогообложения и иных нарушениях закона. Не исключены проверки со стороны представителей фискальных властей. В трудовом коллективе отношения могут складываться напряженно, каждый старается снять с себя ответственность за выполнение текущих дел.

От Раков звезды сегодня ждут взвешенных поступков, и неучастия в финансовых авантюрах. Утренние часы чреваты разного рода осложнениями в делах, неожиданными изменениями, требующими срочных финансовых вливаний. Старайтесь действовать так, чтобы свести к минимуму всевозможные риски и поддерживать стабильность в делах. После полудня у вас активизируются партнерские контакты.

Звезды советуют Львам не торопиться приступать к делам в утренние часы, поскольку это время неблагоприятно для деловой активности. Особенно неудачно могут складываться отношения с начальством. Будьте осмотрительны при проявлении инициативы, согласуйте свои решения с мнением начальства. Вторая половина дня благоприятствует партнерскому сотрудничеству и работе в сфере услуг.

С утра Девы могут не дождаться важной информации, и это может затормозить решение актуальных вопросов. Также это неблагоприятное время для деловых контактов, поездок и учебы. Зато во второй половине дня ваши дела пойдут с ускорением, и вы сможете наверстать упущенное. Отношения с коллегами складываются конструктивно. Вы сможете добиться повышения производительности труда.

Типичные Весы с утра могут почувствовать нехватку наличных финансовых средств. Возможно, вам потребуется срочно оплачивать счета, которые вы не учли при финансовом планировании. Это может произойти при неожиданных событиях форс-мажорного свойства. Вторая половина дня благоприятствует учебе и рекламным мероприятиям.

Скорпионам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от партнерского сотрудничества. В это время поведение партнеров может оказаться крайне непоследовательным и легкомысленным, что может поставить под удар совместные дела. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Наиболее важные дела отложите на конец дня, когда ситуация станет благоприятнее.

Утренние часы Стрельцам лучше переждать и ничем особенным не заниматься, выполняя текущие дела. В противном случае вы можете допустить ошибку и будете весь оставшийся день заниматься исправлением этой ошибки. Вторая половина дня благоприятна для деловых контактов, торговли и партнерства. Ваши деловые связи могут укрепиться и расшириться.

Козерогам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от планирования. С экспериментами в новых видах деятельности пока лучше не торопиться. В это время вам будет трудно находить новые решения и лучше заниматься тем, что вы хорошо знаете и умеете. С полудня и до конца дня укрепляется сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Возможно, в вашем распоряжении окажется более современная и производительная техника.

В первой половине дня типичные Водолеи могут столкнуться с недовольством начальства. Это может произойти в том случае, если вы не успели в срок завершить дела. Вам могут сделать замечание из-за медлительности и отставания от графика работ. Вторая половина дня благоприятна для принятия самостоятельных решений. Успешно поработают игроки на фондовой и валютной бирже.

У Рыб в начале дня может быть много нестыковок и недоразумений в ходе согласования дел с компаньонами и деловыми партнерами. Работа с информацией затруднена и сопряжена с дополнительными сложностями. Будьте внимательнее и тактичнее при контактах с окружающими. Деловые встречи лучше назначать на вторую половину дня. Это удачное время для подработки на фрилансе.