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Мощный прилив эмоций — любовный гороскоп на 6 декабря
5 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наши чувства могут выйти из-под контроля.
Фото: rsute.ru
Овен
Сегодня Овны не слишком активны, романтика может оказаться для них не на первом месте. Вдобавок, в эти сутки вероятны перебои на линиях связи и другие заминки, затрудняющие контакт с партнером. Овнам, устраивающим свидание, лучше сделать его «стационарным», без прогулок и приключений.
Телец
Сегодня Тельцы могут замереть внешне, но большинство Тельцов не сможет пожаловаться на отсутствие у себя насыщенной внутренней жизни. Не исключено, что их вплоть до вечера будут сопровождать любовные фантазии, яркие романтические воспоминания или сожаления о том, что не сбылось.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не торопить события и спокойно ждать вечера либо завтрашнего дня. Подходящие для осуществления смелых любовных задумок обстоятельства вряд ли сложатся раньше. Однако свидание окажется довольно приятным, если вы не стремитесь к роли лидера в отношениях.
Рак
Сегодня у Раков ровное настроение. Они найдут в себе силы отпустить прошлое и спокойнее смотреть в будущее, могут стать более снисходительными к недостаткам любимого человека или к своим собственным промахам в любовных делах. Но вечером этот настрой начнет рассеиваться.
Лев
Сегодня Львы будут более мягкими, снисходительными и отходчивыми. Даже если они злятся на партнера и решили ему не уступать, сегодня они охотно простят ему его проступок или недостаток. Важно не начинать на этой волне новый роман: он может стать «темным омутом», тянущим в прошлое.
Дева
Сегодня для Дев любовная гармония окажется важнее разногласий или старых обид. В зависимости от ситуации и склада своего характера они будут ценить духовное единство с любимым человеком или его приятную иллюзию. Это неплохой день для свидания, особенно если не затягивать его до вечера.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что важными условиями гармоничного свидания будут эмоциональность и чувственность. Если вчера вы решили, что без этого можно обойтись, то в эти сутки придется «оттаять» — в противном случае партнер может сделать о вас совсем не те выводы, которые вам желательны.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть шанс помириться с любимым человеком в случае ссоры и вновь наладить доверительные отношения, если случилось охлаждение. Звезды советуют не медлить и не откладывать шаги такого рода на вечер: не исключено, что в конце дня изменится настроение или вдруг появятся другие дела.
Стрелец
Сегодня Стрельцы выражают любовь через сочувствие и поддержку. Своих партнеров они захотят окружить вниманием и заботой, особенно если ощущают перед ними какую-то вину. Особо талантливые Стрельцы смогут применить в такой ситуации свои врожденные кулинарные или целительские умения и знания.
Козерог
Сегодня Козерогам удастся преодолеть барьер на пути к теплому эмоциональному общению с любимым человеком. Не исключено, что в этом им помогут обстоятельства. Звезды советуют ловить миг удачи, так как он может быть кратким. Не стоит затягивать свидание до позднего вечера и тем более глубокой ночи.
Водолей
Сегодня у Водолеев может быть мощный прилив эмоций, которые они привыкли держать под контролем и выпускать на волю лишь по особым случаям. Распахивая перед любимым человеком свою душу или двери своего дома, им стоит помнить, что они рискуют перейти комфортные для себя границы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды намекают, что в этот день они могут позволить себе некоторые излишества и вольности. Ограничения, мешавшие проявлению чувств, будут ослаблены или устранены. Но счастливая полоса беспечности продлится только до вечера. Помните, что в конце дня активизируются любовные ловушки.
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