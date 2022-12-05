Все желания исполнятся: дни силы в декабре

По словам астрологов, в декабре 2022 года ожидается достаточно много дней силы, когда практически все будет складываться благоприятным образом.

В какие же даты наступившего месяца есть вероятность стать ближе к своим целям и мечтам?

5 декабря

В этот день во многих людях пробудится доброта и честность, а какое-либо притворство уйдет на второй план. Также астрологи отмечают, что если кто-то затеет против вас агрессивную игру, то можно будет ответить ровно той же монетой. Справедливость восторжествует именно в этот день.

7 декабря

Седьмого декабря стоит заняться такими делами, которые не будут требовать особой концентрации внимания. Этот день является благоприятным для совершения любых финансовых операций и сделок с ценными бумагами. Также эта дата отлично подходит для разного рода начинаний. Ваши предложения обязательно найдут отклик и будут приняты.

12 декабря

Это последняя зеркальная дата 2022 года. 12 декабря Вселенная подскажет, что действительно для вас важно и на чем не стоит акцентировать свое внимание. Кроме этого, в этот день удача последует за теми, кто доволен собой и верит в лучшее. А чтобы привлечь как можно больше удачи, 12 числа во всех делах следует поступать по совести.

20 декабря

Отличное время для самоанализа, общения и попыток разрешения каких-либо разногласий. В этот день появится отличная возможность взглянуть на все окружающее с другой точки зрения и обнаружить то, что раньше вы упускали из вида.

22 декабря

22 декабря – отличное время для загадывания желаний и постановки новых целей. Кроме этого, успех будут иметь любые правовые вопросы. В этот день можно смело подавать заявки в регистрирующие органы власти, поскольку весь процесс пройдет достаточно легко. Однако стоит остерегаться каких-либо операций, связанных с землей и строительством.