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Потенциально опасный день — любовный гороскоп на 7 декабря
6 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит отказаться от всех рисков — это может покалечить отношения.
Фото: proprikol.ru
Овен
Сегодня Овны вынуждены мыслить практическими категориями, из-за чего им станет сложнее отдавать все свои помыслы романтической стороне жизни. Есть вероятность отмены свидания или части составленных планов из-за экстренных деловых хлопот. Но огонь взаимных чувств не станет менее ярким.
Телец
Сегодня Тельцам, состоящим в стабильных союзах, день не подкинет проблем. Но может основательно нервировать Тельцов, у которых подходит к концу приятный случайный роман. Они могут быть в шаге от разлуки и потери партнера из виду. Если они не хотят прощаться, им стоит найти время для контакта.
Близнецы
Сегодня Близнецовская любовь может принять форму повышенной страстности или игривости, если они влюблены и хотят удержать партнера. Если исчезла тема для разговора, они начнут искать новую. Им важно не задевать чужое эго, не оказаться чересчур агрессивными и вызывающими в своих маневрах.
Рак
Сегодня у Раков может сформироваться легкомысленное отношение к любви. Это подходящее время для случайного флирта между делом и для легких увлечений, которыми вы не слишком дорожите. Если ваши чувства сильны и намерения серьезны, сегодня лучше не пытаться дать импульс роману.
Лев
Сегодня Львы ищут в любви динамики, общения и отсутствия скуки — и получают это. Отличный день для совместных поездок, активных хобби и даже совместного бизнеса: он тоже способен дополнительно подогреть взаимные чувства. Но лучше не ходить сейчас вдвоем по дорогам, напоминающим о роковом прошлом.
Дева
Сегодня Девы становятся более активными, причем методы их действий иногда странным образом не совпадают с их природным складом мышления. Отлично зная, что тот или иной ход рискован или откровенно сомнителен, они зачастую будут пользоваться именно им и «танцевать на лезвии ножа».
Весы
Сегодня Весы не испытывают проблем с поддержанием контакта и выражением симпатий, но делать это им становится труднее. Стоит ловить моменты, подходящие для приятного романтического общения, так как вскоре ситуация изменится, и прежняя легкость окончательно исчезнет.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вынуждены действовать с долей риска для своей стабильной личной жизни, выбирая в ней вместо простых и надежных путей легкомысленные или сомнительные. Сегодня лучше не начинать серьезный роман и не затрагивать болезненные точки в длительных отношениях.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно найти точку равновесия между своими запросами и нуждами своей половинки. Приветствуются сбалансированные отношения с налетом игры или соревнования, где партнеру принадлежит первый ход. Отличной связующей нитью в случае ссоры станет общее активное хобби, например, спортивное.
Козерог
Сегодня Козерогов день приглашает к легкомысленным приключениям, непостоянству чувств и непоследовательным, с их точки зрения, действиям. Им придется либо подстроиться к обстановке, либо отказаться от тесного общения с представителями другого пола. Не стоит вести серьезные разговоры и делать важные шаги.
Водолей
Сегодня Водолеи предпочитают сами управлять своими отношениями и чувствами. Их отличают четкие планы и последовательные упорные действия. Иногда они способны эмоционально закрыться от партнера, но выманить их из капсулы серьезности будет не так уж сложно и проще всего это сделать, рассмешив их.
Рыбы
Сегодня Рыбам легко совершить ошибку в отношениях, поддавшись своим эмоциям или привычке, но развитие событий будет зависеть не только них. Сама обстановка может поставить отношения на критическую грань. Звезды советуют не рисковать и отложить тесный контакт с любимым человеком.
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