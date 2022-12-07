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Ничего не ждите от окружающих — финансовый гороскоп на 8 декабря
7 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня лучше надеяться только на свои силы.
Фото: fontanka.ru
Овен
Сегодня Овнам не стоит выходить со своими инициативами на контакт с начальством. Это не лучшее время для подачи докладных записок и иных действий, направленных на карьерное продвижение. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками при оформлении документов в государственных учреждениях. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на утренние часы.
Телец
Сегодня у Тельцов могут произойти сбои в работе из-за недостатка информации или ложной информации. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности. Не следует назначать деловые встречи и заключать посреднические и торговые сделки. Пренебрежительное отношение к существующим правилам может стать причиной для осложнений.
Близнецы
Сегодня у Близнецов финансовые трудности. Основной причиной этого могут стать нерациональные расходы, продиктованные эмоциональными импульсами. Не рекомендуется заниматься обширным шопингом. Работодатель может задержать вам оплату за проделанную работу. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Это особенно относится к деловым партнерским отношениям и взаимоотношениям с начальством. Воздержитесь от личных инициатив, если не чувствуете достаточной уверенности в своих силах. Возможно, вам придется подстраиваться под обстоятельства, чтобы минимизировать риски убытков.
Лев
Сегодня Львам стоит сосредоточиться на текущих делах. Старайтесь не ввязываться в межличностные выяснения отношений с коллегами по трудовому коллективу, даже если вас к этому провоцируют. Не покидайте надолго рабочее место и соблюдайте сроки выполнения тех или иных работ. Строго соблюдайте требования начальства относительно дисциплины труда.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с неожиданными ситуациями, из-за которых, возможно, придется вносить коррективы в планы. Это весьма нестабильный день для тех, кто работает с финансами и особенно занимается инвестициями. Лучшая тактика этого дня – не делать ничего нового и выполнять ту работу, в которой у вас имеется богатый опыт. Предсказуемость может уберечь вас от финансового ущерба.
Весы
Сегодня у Весов могут сложиться неблагоприятные внешние обстоятельства, на которые вам будет сложно как-то повлиять. Старайтесь максимально адаптироваться к изменчивым обстоятельствам. Это особенно актуально для работников сферы услуг и тех, кто ведет переговоры о сотрудничестве. Без учета интересов контрагентов вы не сможете договориться о сотрудничестве.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с трудностями, которые поставят под сомнение вашу профессиональную подготовку. Возможно, вам поручат заниматься делом, для успешного решения которого вам не хватит знаний, квалификации. Это может стать поводом для более углубленного профессионального обучения и обмена мнениями с опытными коллегами. Также в этот день нельзя полагаться на достоверность информации – могут поступить ложные сведения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми операциями. Доходность от спекулятивных видов деятельности, таких как игра на фондовом рынке или валютные операции, может существенно снизиться, либо уйдет в минус. Воздержитесь от того, чтобы брать или давать деньги взаймы. Старайтесь придерживаться традиционного стиля работы и сосредоточиться на том, что хорошо знаете и умеете.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с нежеланием деловых партнеров играть по вашим правилам. Возможно, партнер не скажет вам прямо об отказе сотрудничать, но по его действиям вы поймете, что полагаться на надежность его поведения не следует. Бизнесменам рекомендуется следить за точным исполнением договорных обязательств.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют оценивать коллег по трудовому коллективу исходя из личностных симпатий или антипатий. Чем меньше требований коллегам вы будете предъявлять, тем спокойнее пройдет этот рабочий день. Трудный день ожидает торговцев и водителей транспорта, а также тех, кто занят учебой. Бизнесмены могут столкнуться с логистическими проблемами.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут быть склонны к различным нововведениям и усовершенствованиям. Может усилиться ваш интерес к новинкам науки и техники. Вместе с тем звезды советуют отказаться от долгосрочного планирования. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду и воздержитесь от работы в составе группы.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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