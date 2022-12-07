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Роковой поворот в романе — любовный гороскоп на 8 декабря
7 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наши отношения могут серьезно измениться.
Фото: m.fishki.net
Овен
Сегодня Овны рискуют провести день в погоне за ускользающей линией горизонта. Им может быть трудно принять, что ситуация меняется, и недавний приятный режим общения подходит к концу. Для продолжения отношений требуются другие подходы. Не стоит питать надежд, если это был случайный роман.
Телец
Сегодня Тельцы способны приложить массу усилий в погоне за своей романтичной мечтой, но так и не добиться цели. Многие Тельцы в глубине души будут знать, что идут вслед за химерой. Им стоит найти в себе силы довериться судьбе: если чувства настоящие, в скором времени все наладится в новом режиме.
Близнецы
Сегодня Близнецы способны сделать все возможное и невозможное, чтобы удержать партнера или оставить за собой в споре последнее слово. Важно, чтобы этот пыл не был израсходован зря. Некоторые Близнецы пойдут на все, чтобы обойти своего соперника или угодить человеку, который больше ими не дорожит.
Рак
Сегодня Ракам обстоятельства мешают сконцентрироваться на своих истинных чувствах, предлагая им либо поверхностный вариант, либо суррогат. Если в этот день произошло знакомство, им будет трудно разобраться в своих ощущениях и отделить правду от лжи. В постоянных отношениях возможны мелкие ссоры.
Лев
Сегодня Львам лучше ловить последние возможности приятного общения, пока в романе не наступила другая фаза. Новых отношений в данный период лучше не заводить: в них есть риск грандиозных обольщений с печально известным результатом. Также сейчас нежелательно дарить партнеру «второй шанс».
Дева
Сегодня Девы склонны к радикальным методам разруливания проблем в отношениях и даже в пустяковой ситуации способны «поставить вопрос ребром». Но часто повод для разногласий действительно будет серьезным, и придется принимать какое-то решение. Звезды советуют взять паузу и выждать несколько дней.
Весы
Сегодня Весам стоит доставить себе и партнеру удовольствие от лишней встречи. Даже если у вас много хлопот, лучше выкроить время для разговора или свидания. Чем больше приятных впечатлений накопится, тем проще будет ладить в следующий период романа, который может изменить расстановку ролей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут прятать за своими лихими действиями тайную уязвимость. Им не стоит чересчур увлекаться, иначе лучшее станет врагом хорошего, а благие намерения обернутся лишним беспокойством, а иногда и страданиями. В романе возможен роковой перелом, но часто это будет к добру.
Стрелец
Сегодня Стрельцами очень легко манипулировать, если они питают ложные надежды или опираются в своих отношениях на иллюзорные идеалы. В этот день лучше не заводить новых романов и не пытаться принимать необратимые решения в личной жизни. Требуется адекватный отклик на действия партнера.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше избегать лишней суеты, так как она способна не столько разрешить ситуацию, сколько дополнительно осложнить ее. Если вы запутались в своих чувствах, возьмите в общении паузу на несколько дней и вскоре ясный ответ на ваши вопросы напросится сам собой.
Водолей
Сегодня Водолеи будут чувствовать, и эти чувства могут выйти за обозначенные ими же «берега» и разлиться широкой волной. Возможен всплеск фантазии, сентиментальности или приступ расточительности. Обстоятельства могут склонить к романтической авантюре. Свидание (или прощание) оставит незабываемые впечатления.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут столкнуться с роковым поворотом в своем романе, после которого отношения уже не будут прежними. Возможно, не захочется прощаться с мечтой или отказываться от идеалов. Звезды намекают, что сейчас уходит лишь то, что должно уйти. Истинные чувства вскоре возродятся на другом уровне.
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