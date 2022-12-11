Говорим "да" новым предложениям — финансовый гороскоп на 12-18 декабря

Неделя в деловом отношении может быть вполне успешной у большинства представителей зодиака, но только в тех делах, которые уже были начаты ранее.

Убывающая Луна снижает вероятность удачных начинаний в этот период времени. На этом отрезке времени отсутствуют новые ингрессии планет, так что общие тенденции те же, что были на прошлой неделе. На этой неделе ожидаем всего один планетарный аспект, что тоже снижает интенсивность происходящих событий, если только они не были запущены ранее. Нахождение Юпитера и Сатурна в своих обителях, а также увеличение их скорости позитивно влияет на развитие событий. Опасность недели для многих людей заключается в неверно направленных симпатиях, закулисных интригах либо, как вариант, во вмешательстве третьих лиц или обстоятельств в ситуации.

В понедельник, 12 декабря, Луна во Льве не формирует аспектов, а Солнце будет в этот день формировать секстиль к Сатурну. Поскольку у Луны впереди есть и хорошие, и плохие аспекты, а аспект Солнца с Сатурном хоть и гармоничен, но может повлечь трения с людьми или отказы, день лишь умеренно благоприятен.

Во вторник, 13 декабря, Луна во Льве, и впереди у нее секстиль к Марсу, оппозиция к Сатурну и тригон к Солнцу. День умеренно благоприятен.

В среду, 14 декабря, Луна в 11:47 переходит в Деву и вечером будет формировать тригон к Венере. Вторая половина дня благоприятна, а утром, до перехода Луны в знак Девы, дела не будут получаться, так как Луна неэффективна.

В четверг, 15 декабря, Луна в Деве, и будет в благоприятном аспекте к Меркурию в 12:00 по мск. До этого аспекта можно делать дела, но после него оставшаяся часть дня будет неблагоприятна из-за напряженного аспекта Луны к Марсу.

В пятницу, 16 декабря, Луна в Деве, и ее единственный аспект вечером этого дня — оппозиция к Юпитеру. День неблагоприятен для работы и финансовых операций.

В субботу, 17 декабря, Луна в Весах формирует квадратуру к Венере и тригон к Марсу. День неплохой, но не годен для начинаний, впрочем, как и вся неделя.

В воскресенье, 18 декабря, Луна в Весах формирует квадратуру к Меркурию, а затем, днем, тригон к Сатурну и секстиль к Солнцу. День хороший, но только для дел, начатых ранее.

Овен

В начале недели Овны смогут успешно урегулировать свои дела в дальних поездках и при работе в составе группы единомышленников. С иностранцами у вас могут установиться дружеские отношения с перспективой дальнейшего сотрудничества. Бизнесменам хорошо принимать участие в международных научно-технических выставках, заниматься урегулированием юридических вопросов. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле, становятся более прочными деловые связи. В середине недели звезды предостерегают от участия в теневой экономической деятельности. Владельцы бизнеса могут столкнуться с проверками фискальных органов, негласным наблюдением и контрольными закупками товара. Так или иначе, но ваша деятельность может оказаться в фокусе внимания государственной власти. В конце недели исключительно удачный этот период для деловой активности. Ваши доходы могут вырасти. Наиболее удачно будут идти те дела, которые требуют вашего личного мастерства и трудолюбия. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу.

Телец

В начале недели Тельцы, занимающие руководящие должности, смогут успешно реализовать свои планы. Благодаря смелым и решительным действиям вам удается максимально эффективно провести структурные реформы, сделать перестановки в кадровом составе. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы. Вы сможете проявить себя прекрасным администратором и сможете четко выполнять график работ. В середине недели могут произойти неожиданные происшествия, и вам станет сложнее работать так, как вы планировали себе накануне. Изменение внешних обстоятельств и торможение в некоторых делах, могут вынудить вас переключаться на другие, более важные дела. При работе в офисе и в вопросах делопроизводства у вас, чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. В конце недели оптимистический настрой и интеллектуальная активность позволят вам повысить уровень квалификации. Ориентация бизнесменов на расширение географии бизнеса – вот что обеспечит вам перспективу. Помните, что в этот период у вас все будет получаться, если вы не упустите инициативы из своих рук.

Близнецы

Близнецы в начале недели смогут реализовать свой потенциал только в сотрудничестве с деловыми партнерами. Можно успешно вести переговоры и подписывать договоры, в том числе с иностранными гражданами. Другим удачным направлением является юридическая деятельность. Можно подавать исковые заявления, искать и находить решения в мировых соглашениях. Укрепляется деловая репутация и личная популярность у тех, кто работает в сфере услуг. В середине недели внешние обстоятельства могут осложниться для вас. Вышестоящее начальство может повысить требовательность к вашей работе. Бизнесменам звезды советуют приостановить переговорный процесс. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы. В конце недели прекрасное время для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Вы вполне сможете найти себе работу по совместительству или на полставки. Кроме того, могут вырасти неофициальные доходы у работников гостиниц, ресторанов, санаториев и медицинских учреждений.

Рак

Начало недели звезды советуют Ракам начинать с наведения порядка на рабочем месте и составления чёткого графика работы. Благодаря высокой организации и трудолюбию вы можете получить отличный результат своей работы. Те, кто проходит стажировку на производстве, сможет успешно овладеть навыками работы с инструментами, станками и техническим оборудованием. Изобретатели, рационализаторы и инженеры могут предложить новые технические решений. В середине недели вы можете столкнуться с трудностями при решении текущих вопросов. Слишком сложная и трудоемкая работа может оказаться вам не под силу из-за недостаточно высокой квалификации. Одна из причин трудностей может быть связана со спадом энергетики. Физическое недомогание может привести к снижению уровня работоспособности. Необходимо равномерно распределять нагрузку. В конце недели вас может ждать успешная работа в паре с деловым партнером. Многие из вас смогут добиться продвижения в делах за счет расширения своих деловых и дружеских связей. Успешно проходит переговорный процесс.

Лев

В начале недели звезды советуют Львам уделить больше внимания тем людям, с которыми вы вместе работаете или кто является вашим деловым партнером. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков может значительно вырасти. Это приведет к росту количества заказов и доходов. Консультанты сетевого маркетинга увеличат количество подписчиков и заказчиков. Процветают торговцы предметами искусства, антиквариатом, украшениями, модной одеждой, косметикой. В середине недели рекомендуется воздержаться от финансовых спекуляций. Игра на фондовой бирже и покупка акций компаний может привести к убыткам. Владельцы игровых автоматов, платежных терминалов и работники пунктов обмена валют могут столкнуться с фактами мошенничества. В конце недели прекрасные дни для продвижения текущих дел. Если у вас накопилось много работы, то в этот период вы сможете наверстать упущенное и создать задел на будущее. Теплые отношения с коллегами и начальством способствуют росту производительности труда.

Дева

В начале недели Девы смогут проявить свои лучшие деловые качества при выполнении текущей работы. Любые успехи будут радовать вас наравне с личными делами. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные и конструктивные. Хорошо заниматься благоустройством своего рабочего места. Бизнесменам рекомендуется покупать офисную технику, проводить ремонтные и отделочные работы в помещениях, вести подготовку к открытию магазинов, офисов, мастерских. Надомный и семейный труд будет результативным. В середине недели могут обостриться отношения с вашим основным деловым партнером. Вероятность конфликта возрастает, если вы работаете в коммунальном хозяйстве, строительстве, ремонте. Не лучшие дни для подписания договоров о сотрудничестве и договора аренды. В конце недели звезды советуют искать удачу в контактах с заграницей и предпринимать шаги по экономической экспансии на рынке услуг. Это касается как расширения сферы деятельности, так и географии бизнеса. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг.

Весы

У Весов вначале недели может активизироваться информационный обмен. В поле зрения могут появиться новые люди, которые принесут вам много полезной информации. Торговцы почувствуют ускорение товарно-денежного оборота, что положительно отразится на росте доходов. Бизнесменам рекомендуется закупать оптовые партии товара для последующей его реализации в розничной торговой сети. Используйте эти дни для расширения и укрепления деловых связей. В середине недели вы можете почувствовать торможение в делах, связанных с деловыми бумагами, доступом к необходимой информации и процессом обучения. В этот период вы можете опоздать на работу или допустить критически важную ошибку в работе. Из-за мелких неурядиц могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. В конце недели вы можете добиться успеха в любых видах деятельности, требующих смелости и решительности. Звезды советуют прилагать усилия по укреплению безопасности своего бизнеса и страхованию недвижимого имущества. Допустимо заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, но внимательно изучайте договор.

Скорпион

В начале недели у Скорпионов благоприятное время для закупки строительных материалов и проведения ремонтных и строительных работ. Если вы собирались купить пакет акций интересующих вас компаний, то сейчас неплохое время для этого. Те, кто имеет в своем распоряжении недвижимую собственность, смогут увеличить доходы от её использования. Можно сдавать помещения в аренду. Также этот период подходит для оформления кредитов под развитие бизнеса. Середина недели может запомниться вам напряжением в финансовых вопросах и снижением поступлений по доходным статьям бюджета. Бизнесменам противопоказано делать капиталовложения и закупать партии товара на оптовых складах. Купленные в этот период товары могут оказаться не востребованы или низкого качества. В конце недели могут активизироваться деловые связи. Это хорошее время для коротких поездок, деловых свиданий. Звезды советуют сосредоточиться на партнерском сотрудничестве. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры.

Стрелец

В начале недели звезды советуют Стрельцам проявлять личную инициативу при налаживании деловых связей. Хорошо использовать имеющиеся деловые контакты для решения актуальных вопросов и обмена мнениями. Особенно успешны вы будете при аналитической работе с информацией, обучении и приобретении навыков в использовании компьютерной техники. Удачно пойдут контакты, знакомства и торгово-закупочная деятельность. В середине недели могут произойти осложнения в семейном и строительном бизнесе. Рассчитывать на взаимопонимание с родителями и членами семьи не приходится. В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. В конце недели вполне успешные дни для конструктивного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Многие текущие дела будут полностью урегулированы. Вы получите новые заказа в достаточном количестве, и будете надолго обеспечены выгодной работой. Используйте эти дни для освоения новой техники и программного обеспечения на компьютере.

Козерог

Козероги в начале недели могут рассчитывать на рост доходов за счет дополнительной подработки. Если вы ищите источники для доходов помимо своей основной работы, то вполне можете найти работу на полставки или по совместительству. Все виды тайной деятельности могут принести вам успех. Хороших результатов добьются работники ремонтных мастерских и промышленных предприятий. В середине недели в этот период будет много деловых контактов, которые, однако, по большей части не принесут вам никакой реальной пользы для дела. Звезды не советуют вам назначать деловые встречи. Сложнее всего придется торговцам, консультантам, водителям транспортных средств и социальным работникам. Не рекомендуется заключать торговые сделки. В конце недели будут настроены весьма оптимистично, и эмоциональный подъем поможет вам в решении многих вопросов. Вы почувствуете в себе возрастание духа предпринимательского авантюризма, готовности идти на риск и добиваться успеха. Постарайтесь творчески подойти к работе. В этом случае вы обязательно найдете скрытые резервы, которые можно реализовать с пользой для дела.

Водолей

Водолеям в начале недели звезды советуют сосредоточиться на тех видах работы, которые связаны с коллективными усилиями, объединенными неким общим проектом. Речь идет об организационной работе по созданию акционерного общества, кооператива, товарищества, инвестиционного фонда. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой. В середине недели не лучший период для финансовых инвестиций. Все виды бизнеса, связанные с финансированием некоего коллективного проекты, испытывают торможения из-за нехватки финансов. Нежелательно принимать участие в совещаниях и собраниях - так вы можете потратить свое время впустую. В конце недели вы преуспеете в удаленной работе из дома. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия и отстраниться от помех и суеты. Хорошо в этот период начинать строительство, проводить ремонтные работы, наводить порядок в коммунальном хозяйстве. Также можно заниматься оформлением льготных социальных выплат.

Рыбы

В начале недели у типичных Рыб благоприятное время для проведения кулуарных переговоров и урегулирования щепетильных вопросов, не подлежащих широкой огласке. Звезды советуют вам не афишировать свою деятельность и не делать публичных заявлений. Вам могут предложить повышение в должности или дать более ответственное задание. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть хорошие шансы найти подходящий вариант. Это особенно вероятно, если у вас есть влиятельный покровитель. В середине недели руководящим работникам не рекомендуется принимать управленческие решения. Для вас в этот период может быть характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Ваши инициативы могут не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. В конце недели прекрасное время для контактов и умственного труда. Объемы товарно-денежного оборота могут вырасти, и это не замедлит положительно отразиться на росте доходов. Вы вполне можете рассчитывать на надежность основного делового партнера и твердое плечо друзей.