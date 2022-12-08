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Эмоциональная буря — любовный гороскоп на 9 декабря
8 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня будет сложно сдерживать свои чувства.
Фото: proprikol.ru
Овен
Сегодня Овны особенно ясно почувствуют, что в их личных отношениях назрели перемены. Если они хотят воспользоваться последними минутами желанной романтики, им не стоит терять время: после вдохновляющих утренних часов ситуация начнет быстро меняться. Например, изменится формат или тон общения.
Телец
Сегодя Тельцы на романтичной волне надежд или приятных воспоминаний, но такой настрой вряд ли удастся сберечь надолго. Развитие событий может поставить их в тупик, указать им на границы их приключения или на необходимость сменить курс. Придется начать мыслить более трезво.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут упорно питать ложные надежды, иметь неверное представление о намерениях своего партнера или приукрашивать перспективу отношений. Реальное положение дел (не обязательно плохое) начнет открываться им во второй половине дня.
Рак
Сегодня для Раков этот день может начаться романтично, и им может показаться, что все ясно — но главные события ожидают их вовсе не утром. Основную смысловую нагрузку будут нести разговоры и встречи второй половины суток. Возможно, именно от них будет зависеть ход романа: финал или продолжение.
Лев
Сегодня Львов могут вдохновить картины будущего, но некоторые Львы будут питать надежды на сохранение прошлого — например, своих былых приятных заблуждений в любви. Вторая половина дня намекнет, что в романе близится новая фаза, которая может оказаться несколько прозаичнее предыдущей.
Дева
Сегодня Девы в плену приятных иллюзий. Дальнейший ход их мысли будет более трезвым. Возможно, они получат подсказку или известие, которые помогут им осознать необходимость смены стиля общения. Будет естественной их попытка просчитать возможные риски близкого будущего.
Весы
Сегодня Весы могут натолкнуться на невидимый барьер или на вполне реальное препятствие, намекающее им на близость перемен. В постоянных отношениях более важной может оказаться вторая половина дня, вынуждающая партнеров затронуть какую-то значимую фундаментальную тему.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов окажется благоприятнее вторая половина дня. Ответов на все свои вопросы они не получат, как и полной свободы действий, но сделают к этому шаг. Получив сообщение от любимого человека, им не стоит быстро на него отвечать, лучше отложить продолжение беседы на завтра.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день начнется с кульминации любовных мечтаний. Если события обманут их ожидания, они могут страдать, отказываться принять финал истории или неизбежность перемен. Им стоит помнить, что сейчас их взгляд застлан иллюзиями. Хорошие стороны ситуации могут казаться им дурными и наоборот.
Козерог
Сегодня Козероги могут позволить себе минуту романтики или интересный разговор, но им лучше избегать в любви серьезных шагов: с очень большой вероятностью они окажутся ложными. Любые контакты с представителями противоположного пола, кроме рутинных и нейтральных, звезды советуют перенести на завтра.
Водолей
Сегодня Водолеи чувствительны. Пик любви придется на утро. По мере развития событий любовные чары будут иметь все меньше власти, либо Водолеям придется балансировать между ними и своими повседневными хлопотами. По сравнению с утренними эмоциями вечернее свидание может показаться скучным и бледным.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может начаться с эмоциональной бури или полета в мир запредельных фантазий. Это хороший момент для выплеска чувств, но не лучший для конкретных поступков, влияющих на ход отношений. Вечером полезно встретиться и поговорить: многое после такого контакта встанет на свои места.
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