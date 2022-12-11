Важен каждый шаг – гороскоп на 12-18 декабря

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых аспекта между планетами.

12-13 декабря секстиль Солнце-Сатурн. В гармоничном варианте этого аспекта волевые качества Солнца прекрасно дополняются умеренностью и практичностью Сатурна. Энергия сочетается с внутренней сдержанностью. Это благоприятный аспект для любой целенаправленной практической деятельности. Все поступки и ходы просчитываются на предмет возможных последствий, поэтому под влиянием этого аспекта деятельность приносит результат. Каждый поступок бывает осмысленным. Серьезность и основательность во всем.

14 декабря квадратура Солнце-Нептун. Этот аспект может быть связан с ложными представлениями и иллюзиями. Человек под влиянием этого аспекта может стать очень мнительным, внушаемым, излишне доверчивым, суеверным и иногда боязливым. Наиболее сильно этот аспект может действовать на людей, склонным к фантазиям и чрезмерным ожиданиям. Желаемое может стать главным фактором и ведущим мотивом поведения, а действительное – намеренно игнорироваться. Иногда этот аспект проявляется тем, что в поле зрения человека могут появиться разного рода лженуждающиеся, которые пользуются чужой добротой. Рекомендуется держаться в стороне и не поддаваться на дурные внушения.

17-18 декабря трин Меркурий-Уран – это аспект творческих всплесков, открытий, озарений, инсайта. Возможно, под влиянием этого аспекта Архимед воскликнул: Эврика!. Аспект способен дать оригинальные ответы на сложные и запутанные вопросы. Знания в виде открытий могут приходить помимо логических умозаключений, напрямую в готовом сформулированном виде. Аспект способствует контактам с интересными творческими людьми.

Овен

В начале недели жизнь Овнов обещает быть яркой, насыщенной и интересной. Возможно, вы познакомитесь с новыми друзьями и весело проведете с ними время. Активизируются ваши контакты в социальных сетях, в сообществах и на форумах интернета. Также вас могут пригласить войти в состав некой группы единомышленников, например, вступить в политическую партию или в волонтерскую организацию. Середина недели может привести к тому, что вы окажетесь в ситуации, которая так или иначе ограничивает вашу свободу поведения. С этим может быть связано ухудшение самочувствия. Звезды советуют больше времени уделять состоянию своего здоровья и поддержания его в равновесии. В противном случае вы можете пролежать какое-то время в постели с высокой температурой и не сможете выполнять запланированные дела. В конце недели у вас могут повыситься шансы для достижения стратегических целей. Прежде всего, это относится к сфере профессиональной деятельности. Перед вами могут открыться новые перспективы. Внешние обстоятельства будут активно способствовать вашему карьерному росту. Также вы имеете неплохие шансы для повышения социального статуса. После этой недели многие из вас начнут осознавать себя по новому, с более высоких позиций.

Телец

В начале недели Тельцам рекомендуется активнее добиваться поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не время идти на компромиссы. Возможно, вам придется отстаивать свои интересы. В этом случае дипломатические методы и излишняя уступчивость будут восприниматься окружающими как позиция слабости. Любые перемены во внешних обстоятельствах могут открыть перед вами окно новых возможностей. В середине недели вам, возможно, предстоит поменять свои планы самым радикальным образом. Внешние обстоятельства могут поменяться, и то, к чему вы стремились, может внезапно утратить актуальность. Особенно это может отразиться на отношениях с друзьями и подругами. Вы можете неожиданно и буквально на ровном месте поссориться с кем-то из друзей. Однако звезды советуют не сжигать за собой мосты. Пройдет совсем немного времени, и все вернется на круги своя. Аналогичные метаморфозы могут претерпевать и любовные отношения. В конце недели рекомендуется активнее расширять горизонты познания. Лучше всего отправиться в путешествие. Это значительно обогатит ваши представления об окружающем мире. Возможно, в поле вашего зрения появится человек, с которого вам захочется брать пример.

Близнецы

В начале недели у Близнецов могут произойти положительные перемены в супружеских отношениях. Партнер по браку может приятно удивить вас и предпримет шаги, в результате которых ваш статус и авторитет заметно вырастет в глазах окружающих. Кроме того, перед вами могут открыться некие заманчивые перспективы. Например, будет куплена путевка в туристическую поездку или круиз на комфортабельном теплоходе, либо сделано нечто такое, о чем вы давно мечтали. Середина недели может быть связана с ухудшением внешних обстоятельств. Особенно это может касаться темы карьеры и профессиональной деятельности. Возможно, в вашей трудовой организации произойдут перемены, и это может напрямую затронуть ваше служебное положение. Постарайтесь не суетиться и действовать более организованно и последовательно – так вы скорее сможете урегулировать вопросы. В конце недели может усилиться ваш энергетический потенциал. Вы сможете выдерживать большие физические и психологические нагрузки без каких-либо сложностей. Более того, звезды советуют вам отдавать предпочтение интенсивному жизненному ритму. Сейчас не время для умиротворенного созерцания. Это время предполагает активную деятельность и выход за пределы вашей привычной зоны комфорта.

Рак

Начало недели у Раков может складываться благоприятно для наведения порядка в бытовых и хозяйственных вопросах. Это удачное время для приобретения бытовой техники и мебели. Освоив функции этой бытовой техники, вы сможете значительно облегчить себе жизнь. Также это удачное время для решительного избавления от вредных привычек и внесения изменений в режим дня. По большому счету вы будете способны навести порядок в окружающем вас пространстве. Если вы будете следовать цели упорядочения своего жизненного ритма ради того, чтобы больше успевать в делах, то у вас это получится. Середина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с представителями закона. Воздержитесь от начала юридических разбирательств, подачи исковых заявлений в суд. Будьте осмотрительнее при вождении личного транспорта – нарушения правил дорожного движения могут привести к штрафным санкциям. Это не лучшее время для учебы на курсах повышения квалификации. В конце недели исключительно удачное время для выстраивания партнерских отношений. Прежде всего, это почувствуют те, кто состоит в гражданском или в официальном браке. Отойдут в прошлое ваши споры и непонимания, наступит время затишья и гармонии.

Лев

Начало недели у Львов складывается благоприятно для любовных и партнерских отношений. Если вы одиноки и хотели бы серьезных отношений с представителем противоположного пола, то старайтесь чаще бывать на людях, посещать торжественные или увеселительные мероприятия, типа свадеб, юбилеев, концертных выступлений и дискотек. В такой обстановке и может состояться желанное знакомство. Те, кто давно состоит в романтических отношениях, могут получить предложение и объявить о помолвке окружающим. Середина недели может быть связана с вероятностью финансовых потерь и всевозможных форс-мажоров, к которым придётся быстро адаптироваться. Старайтесь не делать того, что повышало бы риск получения травм. Возможно, вы будете склонны к крайним проявлениям в тех вопросах, которые относятся к ограничениям вашей свободы поведения. Например, вы будете склонны резко пресекать любые попытки контролировать ваши поступки. Однако не следует принимать заботу за попытку контролировать и ограничивать вас. В конце недели прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что именно сейчас в вашем организме устанавливается энергетическое равновесие. И многие болезни могут перестать вас беспокоить.

Дева

В начале недели Девы могут находиться в прекрасной физической форме. Это позволит вам повысить уровень работоспособности, выполнить много дел хозяйственно-бытового и профессионального плана. Успешно идут ремонтные работы в доме. По мере наведения порядка в делах вы почувствуете улучшение самочувствия. Многие болезни сами собой начнут отступать. Середина недели может быть связана с осложнениями отношений в семье и браке. Если вы привыкли контролировать своего партнера, то на этой неделе он выйдет из-под вашего контроля и будет действовать совершенно свободно и независимо, так, как будто между вами нет никаких обязательств. Такой бунт не следует воспринимать излишне трагически – в жизни всякое бывает, и этот шторм не будет длиться долго. Пройдет совсем немного времени и ситуация сама собой успокоится. В конце недели вы можете почувствовать в себе творческий подъем, что положительно отразится на вашем общем эмоциональном состоянии. Для этого времени характерен оптимистический настрой, огромное желание получать от жизни радость. Возможно, в какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что переживаете пору какого-то душевного и физического праздника.

Весы

Начало недели у Весов может пройти с творческим подъемом. Если вы человек, увлеченный какой-то деятельностью, то найдите свободное время, чтобы заняться любимым делом. Тем, кто имеет абонемент на посещение фитнес клуба, рекомендуется начать более интенсивно заниматься в тренажерных залах. Энергии у вас будет достаточно для успешного участия в спортивных состязаниях, посещения спортивных секций. Могут состояться романтические знакомства в коротких поездках. Это могут быть яркие и волнующие впечатления. В середине недели рекомендуется позаботиться о своем здоровье. Прежде всего, необходимо отрегулировать вопросы с питанием. Увеличьте долю продуктов с высоким содержанием витаминов и белка, продукты должны быть свежими. Возможно, вам потребуется затрачивать много энергии на работе, и вашему организму потребуется хорошая энергетическая подпитка. Опасайтесь сквозняков и переохлаждения, поскольку возрастает вероятность развития простудных заболеваний. В конце недели благоприятное время для семейной жизни. Вы можете целиком погрузиться в домашние дела и заботы и находить в этом радость. Отношения с близкими родственниками, родителями и всеми людьми, которых вы причисляете к своей семье, складываются великолепно.

Скорпион

В начале недели Скорпионам рекомендуется активнее заниматься благоустройством своих жилищных условий. Основной акцент при этом следует делать на использовании технических средств, благодаря которым все дела удастся выполнить значительно быстрее и без больших физических усилий. Также это хорошее время для покупки бытовой техники типа посудомоечной машины, кухонного комбайна, стиральной машины или пылесоса. В середине недели вы можете почувствовать в себе усиление авантюристических наклонностей. Возможно, вам захочется как-то разнообразить свою жизнь, внести в неё элементы неожиданности и творчества. Если вы переживаете период влюбленности, то вам захочется удивить любимого человека. Однако в этом желании вы рискуете выйти за рамки разумной меры и получить эффект прямо противоположный тому, что ожидали. В конце недели вы можете быть настроены на расширение круга общения и активные контакты с друзьями и знакомыми. Успешно проходят новые знакомства. Те люди, с которыми вы познакомитесь, будут вам полезны, и эти установившиеся связи могут надолго остаться с вами.

Стрелец

Начало недели у типичных Стрельцов может быть отмечено активизацией контактов с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем, и много времени можете проводить в поездках. Это особенно относится к тем, у кого есть личный автомобиль. Сидя за рулем, вы сможете ощутить приятное чувство особого драйва от скорости и свободы. Возможны загородные поездки с родственниками на дачу, на пикники. Также это успешное время для учебы и реализации своего интеллектуального потенциала в какой-либо творческой деятельности. Середина недели может побудить вас к проведению в доме ремонтных работ по благоустройству жилья. Возможно, вы почувствуете, что вам не хватает пространства в квартире и попытаетесь как-то это положение исправить. Однако ни ремонт, ни перестановка мебели не даст вам должного эффекта и впоследствии вам придется возвращать все обратно. Ваши желания не всегда соответствуют вашим возможностям. В конце недели наступает благоприятное время для успешного решения материальных и финансовых вопросов. Вам могут повысить зарплату, предложить занять более высокую должность, сделать выгодный заказ. Другое позитивное направление, которому следует уделить внимание – упорядочение режима дня и укрепление здоровья.

Козерог

В начале недели Козероги могут почувствовать усиление энергетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок в тренажерных залах. Благодаря этому вы сможете укрепить свое физическое состояние, сбросить лишний вес, сделав свою фигуру более стройной и красивой. Также это удачное время для совмещения физических нагрузок с водными процедурами типа контрастного душа, бани или сауны. Успешно проходят духовные практики. Медитация позволит восстановить душевное равновесие. Середина недели может быть связана с импульсивными отношениями с окружающими людьми. Возможно, вы будете много времени проводить в поездках, контактах, телефонных разговоров. Однако следует иметь в виду, что почти все новые знакомства, которые у вас произойдут на этой неделе, закончатся также быстро и неожиданно, как и начались. Для этого времени характерна разбросанность интересов, спонтанное переключение с одной темы на другую. В конце недели наступает время для поступательного личностного развития. Чтобы хорошо себя чувствовать и преуспевать в делах, вам требуется иметь достаточно свободы, чтобы вы могли действовать самостоятельно и принимать решения по своему усмотрению. Поэтому старайтесь в первую очередь избавиться от всего того, что вас ограничивает.

Водолей

В начале недели Водолеям рекомендуется уделить максимум внимания своему физическому и интеллектуальному развитию. Это то самое время, когда следует поощрять себя в здоровом эгоизме. Если вы мечтаете иметь красивую фигуру и хороший мышечный тонус, то следует начать систематически заниматься физкультурой. Лучше всего делать это по системе, начав посещать тренажерные залы фитнес-клуба. Если в одиночку ходить на фитнес лень или неинтересно, то можно скооперироваться с друзьями и подругами и сделать это мероприятие чем-то вроде веселого и полезного времяпрепровождения. Середина недели может принести вам большие незапланированные расходы. Если у вас сложная финансовая ситуация, то подумайте, какие меры вы могли бы применить для экономии и сохранения сбережений. Возможно, каких-то расходов вам не удастся избежать, хотя бы потому, что неожиданно может сломаться бытовая техника в доме, и потребуется тратить деньги на её ремонт или замену. Тем не менее, режим жесткой экономии поможет вам свести к минимуму материальные издержки. В конце недели наступает благоприятное время для спокойной и тихой семейной жизни. Вы можете вполне комфортно себя ощущать в обстановке уединения.

Рыбы

В начале недели у типичных Рыб может усилиться интерес ко всему таинственному и загадочному. Возможно, вас потянет на чтение детективной или эзотерической литературы. Успешно проходят любого рода расследования, научно-исследовательская деятельность. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми событиями, которые до сих пор от вас тщательно скрывались. Кроме того, вы сможете проявить себя тонкими и изобретательными дипломатами при выяснении секретов. Интересно отметить, что в достижении поставленной цели вам может помогать влиятельный покровитель, предпочитающий держаться в тени. В середине недели вы можете почувствовать особую склонность к самостоятельным поступкам. Однако при этом старайтесь учитывать мнение окружающих людей и не нарушать существующие нормы поведения. Помните, что ваша свобода поведения, столь желанная для вас сейчас, заканчивается там, где начинается свобода других людей. При переходе через эту границу дозволенного, вы можете столкнуться с конфликтной ситуацией. В конце недели успешным направлением для вас является всестороннее общение с окружающими. В первую очередь это относится к расширению дружеского общения.