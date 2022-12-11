Будет много пустых обещаний — любовный гороскоп на 12-18 декабря

Неделя в романтическом плане хороша для большинства представителей зодиака или, как минимум, для его половины.

Для подавляющего меньшинства неделя неудачная в личной сфере, и для некоторого количества знаков нейтральная. Как всегда, не забываем о натальной карте и о совместимости, которые для прогноза отношений гораздо важнее. Также для прочных сложившихся пар нет причины бояться временных тенденций, которые меняются достаточно часто, не влияя на что-то фундаментальное. Те же представители знаков, которые будут наблюдать описанные здесь позитивные тенденции в своей жизни, имеют большой шанс надеяться и на то, что возникающие новые отношения будут устойчивыми. Как и в других сферах жизни, неделя благоприятствует больше чему-то, что началось чуть ранее, а не прямо на этой неделе. Но в личной сфере это правило может работать не так жестко.

В понедельник, 12 декабря, Луна во Льве аспектов не формирует, а Солнце будет в секстиле к Сатурну. Для большинства людей день неплохой в плане личного общения.

Во вторник, 13 декабря, Луна во Льве формирует хорошие аспекты к Марсу и Солнцу, но между ними и напряженный аспект Луны к Сатурну. У многих людей в этот день возникнут разногласия, но они будут решаемыми.

В среду, 14 декабря, Луна в районе полудня по мск перейдет в знак Девы, и до этого времени не стоит планировать разговор, если он действительно важен для вас. Вторая половина дня благоприятна для личной сферы.

В четверг, 15 декабря, Луна в Деве формирует благоприятный аспект к Меркурию в полдень по мск, и хорошим временем для личного общения будет только утро. Вторая половина дня будет конфликтной из-за аспекта Луны к Марсу.

В пятницу, 16 декабря, Луна в Деве, и ее единственный аспект в этот день — оппозиция к Юпитеру. День склоняет к излишествам, пустословию и небрежности. Для личной сферы время нехорошее.

В субботу, 17 декабря, Луна в Весах будет формировать квадратуру к Венере и тригон к Марсу. День для личной жизни довольно неплохой.

В воскресенье, 18 декабря, Луна в Весах формирует квадратуру к Меркурию, тригон к Сатурну и секстиль к Солнцу. День годится для личного общения.

Овен

Для влюбленных Овнов эта неделя начнется позитивно, но закончится на психологически некомфортной ноте. Важные планы желательно осуществлять в понедельник или вторник. Во второй половине недели стоит удвоить осмотрительность, если вы и ваша пассия — коллеги или связаны отношениями начальник-подчиненный.

Телец

На этой неделе внешние помехи для влюбленных Тельцов существуют — но они не настолько сильны, чтобы препятствовать им в их естественной линии поведения и в успехе их любовных маневров. Для общения с объектом симпатий станет благоприятным, но не самым ровным интервал с вечера среды по утро пятницы.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют Близнецам задуматься над своей любовной стратегией в интервал с вечера среды по утро пятницы. Чем основательнее они разберутся в интересующих их деталях и чем честнее будут при этом сами с собой, тем меньше испытают разочарований в любви в субботу и воскресенье.

Рак

На этой неделе ответственные и психологически сложные дни у влюбленных Раков — суббота и воскресенье. В это время не обойтись без той или иной формы любовной дипломатии. Даже если ситуация кажется простой, а взаимопонимание идеальным, будьте аккуратны в замечаниях, осторожны в вопросах и ответах.

Лев

На этой неделе самые светлые дни влюбленных Львов — понедельник и вторник. Если внешние обстоятельства развиваются не самым ровным и приятным для них образом, они черпают свой ресурс внутренней психологической гармонии. Благодаря ей они способны зажечься сами и согреть своим светом партнера.

Дева

На этой неделе для влюбленных Дев значим интервал с вечера среды по утро пятницы. В этот период они могут сами управлять своей личной жизнью и поддерживать в ней гармонию, если победят свои вредные привычки. Это может быть нервозность, непоследовательность или склонность пребывать в иллюзиях.

Весы

В личных отношениях Весов эта неделя усилит давние противоречия, особенно в субботу и воскресенье. Если прямые действия затруднительны, звезды советуют использовать интервал с вечера среды по утро пятницы: в это время можно влиять на развитие исподволь, оперируя теми или иными мелочами, акцентами.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам не стоит пропускать период с вечера среды по утро пятницы. В это время легко находятся нужные слова, складываются подходящие для общения условия и удается ловко маневрировать между барьерами, мешающими взаимопониманию. Стоит вести себя осмотрительнее в выходные.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что на этой неделе их коронные сценарии любовных игр не всегда к месту. На долгосрочную перспективу отношений лучше поработать в понедельник и вторник. Насущные мелочи момента звезды советуют обсуждать с вечера среды по утро пятницы, желательно не раздувая ссоры по мелочам.

Козерог

На этой неделе Козероги будут особенно привлекательны для своих партнеров с вечера среды по утро пятницы. В это же время они получат рычаги управления ситуацией и смогут тонко воздействовать на нее. Это самый подходящий (хотя и не идеальный) интервал для активного общения и совместных прогулок.

Водолей

На этой неделе влюбленным Водолеям придется выбирать момент и тон общения с партнером исходя из ситуации и лишь потом из своих намерений. В понедельник и вторник важно не переборщить с оригинальностью и независимостью. В последующие дни недели может иметь место подозрительность или придирчивость.

Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит верить в существование идеального момента для общения с пассией, его нет. В начале и конце недели вероятнее общая психологическая напряженность, а в середине недели есть риск мелких, но острых конкретных размолвок. Нужны осторожность и деликатность в интимной части.