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Отказываемся от ложных надежд — любовный гороскоп на 10 декабря
9 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня придется реально оценить свои отношения и начать решать проблемы.
Фото: attuale.ru
Овен
Сегодня Овнам пригодится чувствительность к чужим настроениям. Благодаря ей они вовремя почувствуют перемены в настроении любимого человека, даже если он или она не торопится высказывать их вслух. Романтическое свидание желательно устроить в интимной и психологически защищенной атмосфере.
Телец
Сегодня для Тельцов заканчивается полоса авантюризма или неясности в личной жизни. После временной заминки они вновь чувствуют себя неплохо — и часто даже лучше, чем раньше. Случайные увлечения тают как дым и уходят в небытие. Возвращаются прочные симпатии, заново обретают ценность надежные связи.
Близнецы
Сегодня Близнецам будет неспокойно. Под влиянием последних событий любовные отношения начинают интересовать Близнецов в несколько ином ракурсе. Может усилиться их интерес к деталям интимной жизни или житейским мелочам, сопровождающим длительные отношения. Храбрые и легкомысленные с виду, в душе Близнецы могут начать чего-то бояться.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не пытаться проникнуть на расстоянии в чужие чувства и мотивы, а попробовать услышать голос собственного сердца. Этот прием пригодится и Ракам, переживающим смену курса в своей любовной истории, и Ракам, на чьем горизонте внезапно появилось новое симпатичное лицо.
Лев
Сегодня Львам станет сложнее выразить свои чувства открыто. Атмосфера их романа может стать менее лиричной и более упорядоченной. Возможно, причиной будут нюансы работы, быта или самочувствия. Новая полоса в личной жизни может начаться у свободных Львов, встретивших симпатичного коллегу.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что они могут рассчитывать в своих любовных отношениях на приятный поворот. При этом им не обязательно ждать его, бросив все другие дела и планы: возможно, прежняя страница перевернется в тот самый момент, когда они будут заниматься своим домом или веселиться с друзьями.
Весы
Сегодня Весы более серьезные. Возможно, им предстоит ответственно подойти к своим отношениям или сделать важный выбор, который повлияет на дальнейший ход их личной жизни. Некоторым Весам придется отложить романтические планы в связи с домашними или служебными делами.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут смелее включаться в романтическую переписку, а в некоторых случаях они получат возможность искусно инициировать ее. Возрастет их уверенность и в личном «очном» общении с объектом симпатий. Если прямой контакт исключен, возможны известия о любимом человеке от третьих лиц.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут взглянуть на свою любовную историю с новых позиций. Им придется стать прагматичнее и пересмотреть свои планы. Легкомысленные и слишком эфемерные романтические связи придется «заземлить» или оборвать. Случайные увлечения могут не пережить нового образа мыслей.
Козерог
Сегодня Козероги получают в любви новый импульс. Это могут быть новые оттенки чувств, хорошие вести или восстановленные приятные возможности. Вероятно известие от любимого человека. Все Козероги, особенно декабрьские, станут более привлекательными собеседниками и начнут изящнее выражать свои мысли.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит отложить отработанные стратегии в любви, а вместо этого попробовать действовать по ситуации или по наитию. Искреннее движение души будет более ценным, чем соблюдение формальных ритуалов. Позвольте любимому человеку проявить слабость или поплакать у вас на плече.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это хороший день для романтической встречи или тесного душевного контакта. Новые обстоятельства помогут избавиться от части иллюзий, а взамен принесут больше ясности и стабильности. Будет проще отказаться от ложных надежд или принять реальность такой, какова она есть.
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