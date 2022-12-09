Привлекаем в жизнь денежную энергию — финансовый гороскоп на 10 декабря

9 декабря 2022 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит меньше тратить и больше зарабатывать.

Фото: lisapsyholog.ru

Овен Сегодня Овнам , работающим в офисе, рекомендуется внимательнее отслеживать те данные, которые вводите в компьютер. Из-за досадной ошибки с цифрами или из-за технического сбоя вам, возможно, придется делать некоторые операции повторно. Сохраняйте чаще копии своих наработок, держите в надежном месте важные документы в электронном виде. Это не лучший день для тестирования технических новинок. Телец Сегодня у Тельцов неблагоприятный день для поиска помещения для аренды. Даже если вы найдете такое помещение, которое вам нужно, не торопитесь подписывать арендный договор – впоследствии могут всплыть неприятные нюансы. Некоторые дела так и не удастся завершить до конца. Например, нежелательно планировать на сегодня передачу заказчику готового строительного объекта – при передаче могут быть выявлены недоделки. Близнецы Сегодня Близнецы рискуют проявить излишнюю поспешность и неосмотрительность при работе с информацией и документами. Возможны ошибки и утери документов. Непростое время для учащихся – вам будет сложно сосредоточиться на предмете обучения из-за множества отвлекающих факторов. Отдавайте предпочтение текущим делам, в которых у вас имеется большой опыт. Рак Сегодня Ракам рекомендуется подходить к вопросам расходования денег с трезвым расчетом. Не поддавайтесь на эмоции при планировании покупок. Вам будет сложнее соблюсти баланс между расходными и доходными статьями своего бюджета. Воздержитесь от дачи денег взаймы. Основной задачей этого дня является сохранение имеющихся финансовых ресурсов от нерациональных трат. Лев Сегодня Львам будет сложнее удерживать под контролем свои эмоции. Это особенно относится к тем, кто выполняет клиентские услуги или работает вместе с напарником. По возможности старайтесь уходить от прямого контакта с клиентами и пытайтесь делегировать эту функцию кому-то из коллег. От ведения переговоров сейчас лучше воздержаться. Также лучше уклониться от участия в публичных мероприятиях. Дева Сегодня Девам рекомендуется более тщательно подходить к вопросам соблюдения качества в своей работе. Дело в том, что ваше внимание может быть отвлечено на посторонние вопросы и разбирательства, и вы упустите что-то важное из поля зрения. И тогда многое придется заново переделывать, расходуя дополнительное время и силы. Не исключены проверки, ревизии. Весы Сегодня Весам не рекомендуется заниматься спекулятивным бизнесом. Не стоит доверять слухам относительно роста цен на те или иные товары и поддаваться паническим настроениям. Оптовые закупки товара в этот день могут зависнуть без реализации в розничной торговой сети. Отдавайте предпочтение повседневной работе, где все предсказуемо и стабильно. Скорпион Сегодня Скорпионам будет сложнее получить доход от своей основной работы. Не исключено, что вы столкнетесь с претензиями начальства и штрафными санкциями за нарушение сроков выполнения работы. Личные инициативы могут натолкнуться на неприятие их со стороны вышестоящего руководства. Не забывайте о исполнительской дисциплине и субординации. Стрелец Сегодня Стрельцам рекомендуется внимательнее отнестись к вопросам, так или иначе затрагивающим деловую репутацию. Старайтесь все делать в соответствии с нормами закона и не отклоняясь от служебных инструкций. Не исключено, что вашу профессиональную квалификацию попытаются подвергнуть проверке, тестированию. Необходимо усилить внимание к приобретению полезных профессиональных знаний и навыков. Козерог Сегодня Козерогам , возможно, предстоит много и интенсивно трудиться, однако это может не повлиять на ваше финансовое положение. Дело в том, что расходные статьи бюджета могут резко превышать уровень доходов. В этом случае даже при повышении уровня доходов вы можете этого не заметить. Это не лучшее время для того, чтобы брать или давать деньги взаймы. Водолей Сегодня Водолеям не рекомендуется вести дела с партнерами. Дело в том, что поведение деловых партнеров может выходить за рамки тех, которые выгодны вам. Попытка прийти к компромиссу может привести к дополнительным спорам. Поэтому от такого сотрудничества вы рискуете не только не приобрести, но и понести убытки. Аналогично обстоят дела с индивидуальными услугами клиентам. Рыбы Сегодня Рыбам рекомендуется проявить внимание к коллегам по трудовому коллективу. Воздержитесь от личностных оценок и критических замечаний – подобное поведение может вызвать волну ответной критики в ваш адрес, что может вывести вас из состояния равновесия. Старайтесь самостоятельно выполнять свои профессиональные обязанности, чтобы не пришлось обращаться за помощью к коллегам.