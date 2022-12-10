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Укрепляем связи — финансовый гороскоп на 11 декабря
10 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит больше общаться с коллегами, партнерами и начальством.
Фото: themetechmount.com
Овен
Сегодня Овнам в первой половине дня удастся проявить свою изобретательность. Проявляйте личную инициативу, даже если окружающие откажутся вас понимать. Доверяйте себе и своему творческому чутью. Так вы сможете выполнить работу с наибольшей эффективностью. Вторая половина дня благоприятна для профессионального обучения и участия в конкурсах.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется браться за те дела, которые не обязательно выполнять к определенному сроку. Это хорошее время для выполнения частных заказов и использования компьютерной техники. Успешно поработают фрилансеры. Вторая половина дня складывается удачно для финансовых операций и особенно оформления ипотечного кредита. Но внимательно читайте договоры и не спешите с решениями!
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут легко вступать в контакты, что положительно отразится на общих результатах работы. Утром хорошо заниматься планированием, принимать участие в собраниях, совещаниях. Работа в составе группы единомышленников также может оказаться весьма результативной. Вторая половина дня позволит вам заинтересовать потенциальных партнеров в сотрудничестве.
Рак
Сегодня Ракам можно ставить перед руководством вопрос о повышении размера оплаты. Вы сможете повысить уровень своего профессионального мастерства и научитесь выполнять работу быстрее и качественнее. Хорошо пойдут дела у тех, кто имеет отношение к компьютерной технике. В конце дня улучшаются отношения с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе.
Лев
Сегодня Львам необходим позитивный эмоциональный настрой. Чем оптимистичнее будет ваше настроение, тем результативнее пойдут дела. С утра хорошо вести деловую переписку и обмениваться мнениями с коллегами. Вы сможете оказать влияние на окружающих. Так вы сможете закрыть некоторые пробелы в знаниях. В конце дня можно тестировать новые методы.
Дева
Сегодня у Дев удачное время для урегулирования вопросов, связанных с налогами и финансовыми обязательствами. При наличии свободных финансовых ресурсов имеет смысл в первую очередь направить деньги на досрочное погашение кредитов. Успешно идут дела у фрилансеров. Вторая половина дня благоприятствует работе в офисе и на дому. Сосредоточьтесь на завершении проектов, подготовке отчетной документации.
Весы
Сегодня Весам необходимо смотреть в будущее и искать новые перспективные направления для профессиональной реализации. В утренние часы можете рассчитывать на плодотворное партнерское сотрудничество. Также это благоприятное время для работы с клиентами в сфере услуг. В конце дня можно проводить деловые знакомства и отправляться в поездки. Удачное время для учебы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут резко повысить производительность труда. Во многом это может быть связано с использованием технических новинок. Могут проявить свои таланты технически одаренные люди, изобретатели, инженеры и механики. Вторая половина дня благоприятствует финансам. Ваши доходы повысятся вместе с ростом вашего профессионального мастерства.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов удачный день для расширения горизонтов познания и учебы. Вам удастся не только получить полезные знания, но и найти им практически полезное применение. В утренние часы хорошо заниматься рекламными мероприятиями. Бизнесменам следует ориентировать себя на расширение географии бизнеса. В конце дня принимайте самостоятельные решения, и вам будет сопутствовать удача.
Козерог
Сегодня от Козерогов может потребоваться оперативное реагирование на изменение внешних обстоятельств. Несмотря на финансовую нестабильность, в этот день вам может представиться шанс на проведение удачной сделки. С утра успех сопутствует сделкам с недвижимостью. Можно подписывать и оформлять договор аренды. К концу дня вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.
Водолей
Сегодня Водолеи преуспеют в расширении и укреплении деловых связей. С утра вам может поступить обнадеживающая информация, удачно проходят деловые поездки и встречи. Вы сможете заинтересовать окружающих своими предложениями по сотрудничеству. Вторая половина дня благоприятствует планированию и работе в составе творческой группы.
Рыбы
Сегодня у Рыб может быть удачное время для сотрудничества с коллегами в деле приобретения навыков работы со сложной техникой. Всегда найдется коллега, который даст вам дельный совет и научит действовать эффективнее. Хорошо проходит стажировка на новом месте работы. В конце дня улучшается сотрудничество с начальством, и вы без особых проблем сможете выполнить плановые задания.
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Время рождения
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