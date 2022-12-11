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Отдаем инициативу партнеру — любовный гороскоп на 12 декабря
11 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Пусть в этот день лодкой любви рулит вторая половинка.
Фото: novyefoto.ru
Овен
Сегодня Овны стремятся к любви-празднику с элементом игры или сюрприза, им хочется обойти неприятные и сложные стороны романтических отношений. Многие Овны добьются такого эффекта, особенно если встретят понимание со стороны партнера. Для этого хорошо иметь совместное активное и необычное хобби.
Телец
Сегодня Тельцам желательно избегать в любви полной предсказуемости и скуки. Свидание предпочтительнее в формате игры, яркого приключения или креативной сессии. Некоторым Тельцам в этот день захочется вернуть недавний волнующий режим, который держал их в тонусе и высекал из них искру вдохновения.
Близнецы
Сегодня Близнецам нужно не зацикливаться на сложных сторонах романтических отношений и стараться получать от своего общения с любимым человеком исключительно позитивные бодрящие впечатления. Не стоит начинать в эти сутки новый роман, если вы не готовы к формату любви-дружбы или секс-онли.
Рак
Сегодня Ракам стоит стать проще, позитивнее, энергичнее и изобретательнее. Им не всегда это по душе: важные отношения они предпочли бы развивать не так. Но это может быть им полезно — например, поможет «расколдовать» себя в случае психологической зависимости от партнера.
Лев
Сегодня Львы предпочитают открыто заявить о своих желаниях, порой в излишне оригинальной или неожиданной форме. Не исключено, что такая манера действий окажется не по нраву их партнерам. К счастью, сегодня есть много способов подстроиться под чужие принципы без ущерба для результата.
Дева
Сегодня Девам нужно изо всех сил настраиваться на позитив и весело демонстрировать его при всяком удобном случае. Не все Девы будут готовы непринужденно транслировать вымученный оптимизм, когда на душе у них «скребут кошки». Свидание сегодня может оказаться не слишком комфортным.
Весы
Сегодня Весы будут дружелюбны. Наилучшие шансы хорошо провести время будут у пар, имеющих совместное дело с прицелом на будущее, совместных детей или общих друзей. Житейские трудности и старые обиды желательно оставить «за бортом».
Скорпион
Сегодня у Скорпионов не будет полного комфорта. Предпринимая в своей личной жизни те или иные шаги, им придется куда чаще соответствовать духу ситуации и навязанным правилам, чем выражать любовь в своей естественной манере. Им лучше воздержаться от активных контактов с объектом симпатий.
Стрелец
Сегодня Стрельцы предпочитают не видеть сложных сторон своего романа или не делать из них проблему и это им на руку. Их оптимизм, энергия и таланты настолько заразительны, что партнеру трудно перед ними устоять. Стрельцы, пережившие душевный кризис, сегодня вновь осторожно откроются идее любви.
Козерог
Сегодня у Козерога в душе борются жажда экспромта и осторожность. Эта борьба особенно вероятна, если Козерог имел грустный опыт и «дует на воду, обжегшись на молоке». Помните, что технический эксперимент или трюк мало что добавляет к вашим подлинным чувствам. Возможно, игра не стоит свеч.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит отдать инициативу партнеру и не забыть откликнуться на нее. Чужая энергия будет бодрить и зажигать, но без ответа может угаснуть. Не бойтесь внеплановых моментов: иногда нестандартный поворот событий просто необходим, чтобы освежить отношения и не дать им остыть.
Рыбы
Сегодня у Рыб не тот режим действий, к которому они привыкли — но почему бы не попробовать что-то новое в режиме эксперимента. Не исключено, что в ближайший год именно такой сценарий общения будет самым продуктивным, а иногда и единственно возможным.
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