Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Упорно следуем к цели — финансовый гороскоп на 12 декабря
11 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит отказываться от своего — идем вперед смело.
Фото: sibkray.ru
Овен
Сегодня у Овнов удачный день для служебных командировок и профессионального обучения. Более всего преуспевают коммивояжеры, водители дальнобойщики и работники туристических фирм. Можно заниматься урегулированием юридических вопросов. Вместе с тем в этот день сохраняется риск понести потери при финансовых вложениях. Нежелательно делать покупки по кредитной карте.
Телец
Сегодня Тельцы могут испытывать напряжение, поскольку по некоторым принципиальным вопросам вы не найдете взаимопонимания с партнерами. Не торопитесь подписывать итоговые документы по результатам проведенных переговоров. Некоторые договоры могут быть нарушены. Однако это благоприятный день для закупки техники и оборудования в кредит.
Близнецы
Сегодня Близнецам непросто. Этот день складывается неоднозначно для деловой активности. С одной стороны, текущие дела могут затормозиться из-за сложностей в отношениях с коллегами. Не исключены технические сбои и поломка оборудования. С другой стороны, перед вами могут открыться перспективы для развития делового партнерского сотрудничества.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется воздержаться от финансовых спекуляций. В первую очередь это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже. Не следует увлекаться экспериментами и пытаться усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает. Это хороший день для тех, кто работает по найму на подчиненных должностях. Работа, которую вам поручат выполнять, будет хорошо оплачиваться.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется проявлять инициативу в тех делах, которые связаны с новыми направлениями и необходимостью решать творческие задачи. Можно рассылать резюме в поисках более интересной работы. Попробуйте свои силы в новых профессиях. Однако вы можете столкнуться с трудностями при завершении проектов и при подготовке отчетной документации.
Дева
Сегодня у Дев неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Доходы могут снизиться. Также вам могут задержать оплату за выполненную работу. Не следует торопиться с крупными покупками и принятием важных финансовых решений. Основное время уделите укреплению своих деловых связей – это наиболее успешное направление на данный момент.ако с деловыми знакомствами пока не стоит торопиться.
Весы
Сегодня у Весов неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Доходы могут снизиться. Также вам могут задержать оплату за выполненную работу. Не следует торопиться с крупными покупками и принятием важных финансовых решений. Основное время уделите укреплению своих деловых связей – это наиболее успешное направление на данный момент.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов напряженный день с точки зрения взаимоотношений с начальством. Возможно, вам выскажут замечание в связи с медлительностью в работе. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и активнее включайтесь в практическую работу, которую вам предлагают. Старайтесь делать то, что от вас ожидает вышестоящее руководство.
Стрелец
Сегодня Стрельцы в состоянии самостоятельно формировать события и могут оказывать влияние на многие решения. Ваш авторитет еще больше укрепится, если вы будете действовать строго в рамках закона. Вместе с тем будьте готовы к проверкам и ревизиям со стороны контролирующих органов власти. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам и за коммунальные услуги.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется воздерживаться от любых форм коллективной деятельности. Особенно это относится к участию в собраниях, совещаниях, конференциях. Возможно, из-за изменения обстоятельств, придется вносить коррективы в свои планы. Это хорошее время для урегулирования секретных вопросов, не подлежащих широкой огласке. Также благоприятное время для удаленной работы на фрилансе.
Водолей
Сегодня Водолеям многого удастся добиться. Старайтесь ориентировать свои усилия на достижение результата в будущем, в перспективе. Работа с прицелом на будущее принесет вам успех. При выполнении клиентских заказов могут возникнуть недоразумения с клиентами. Не следует без производственной необходимости искать контакта с вышестоящим руководством.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, будет недоставать профессиональных знаний, и это может неблагоприятно отразиться на деловой репутации. Воздержитесь от контактов с иностранцами — из-за них у вас могут быть неприятности. Тем не менее, упорное следование к поставленной цели способно принести вам результат. Наиболее успешно проявят себя руководящие работники, менеджеры, управленцы.
Рамблер/гороскопы финансовый на завтра: последние новостиФинансовый гороскоп на 12 декабря 2022 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 11 декабря 2022 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 10 декабря 2022 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Важен каждый шаг – гороскоп на 12-18 декабря
Будет много пустых обещаний — любовный гороскоп на 12-18 декабря