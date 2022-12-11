Смешиваем работу с фантазией — гороскоп на 12 декабря

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве активизирует ту творческую энергию, которая вскоре станет одной из важных составляющих любого успеха.

Даже если обстоятельства пока не позволяют взяться за новый проект, стоит иметь его в виду и работать над ним — например, стараться исправлять системные ошибки, мешающие ему функционировать. Можно трудиться в этот день над несколькими связанными идеями или сравнивать варианты решений одной задачи. Нестандартные нервирующие ситуации этого дня — повод обновить подход или систему, провести эксперимент. Хорошее поле для приложения усилий: реклама, спорт, игры, детские нужды.

Овен

Сегодня у Овнов прибавится энергии. У многих представителей знака возрастет стремление к самовыражению через бизнес, спорт, игру или занятия с творческим уклоном. Звезды рекомендуют не терять время и создавать заделы для близкого успеха. Не помешает заново отработать отдельные остроумные приемы, повышающие ловкость или подвижность. В этот день можно заниматься двумя направлениями параллельно.

Телец

Сегодня Тельцы приглашены к яркому творческому образу жизни, звезды обещают им волнения и сюрпризы. В игровой или креативный режим многих Тельцов вовлекут их дети, друзья или домочадцы. Сегодня не хочется (и не стоит) заниматься рутиной. Настроение этих суток способно напомнить о предстоящих новогодних праздниках, заставить загодя обдумывать убранство дома или программу развлекательных мероприятий.

Близнецы

Сегодня Близнецы станет более яркими и динамичными. Это прекрасный день для сотрудничества, особенно в области бизнеса и рекламы, а также для разминки — например, посещения зала. Увлекательные и не во всем предсказуемые события этих суток позволят многим Близнецам забыть на время о тех серьезных вопросах, которые их сейчас волнуют.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют заниматься деловыми и финансовыми вопросами, а также активными формами творчества. Этот день позволяет проверить готовность инструментов и навыков, предназначенных для карьерного роста или заработка, и при необходимости обновить их. Возможно, в их числе окажется автомобиль для командировок или ловкий управленческий прием, позволяющий вести несколько дел одновременно.

Лев

Сегодня Львы имеют возможность действовать в своих интересах. Если результат кажется слабым, нужно продолжать: эффект будет позже. Возможно, стоит перепроверить штатный арсенал технических средств или доработать идею. Ловушки этого дня: нервозность, перепады эмоций, излишняя тяга к независимости, оригинальности или прогрессу. Важно не ссориться с коллегами, начальством, помощниками и друзьями.

Дева

Сегодня Девам придется действовать не так, как им удобно, а в согласии с духом момента. Чтобы день не прошел зря, лучше принять правила игры. В них может входить ловкость, креативность, чувство юмора, понимание моды, изобретательность в рамках стандартов. В них может не оказаться условий для желаемого стиля общения, привычного творчества, комфортного выражения любовных или родительских чувств.

Весы

Сегодня Весам звезды рекомендуют участвовать в перспективных партнерских проектах и в коллективных мероприятиях: это отличный заряд бодрости, возможность отвлечься от проблем в частной жизни и шанс поработать на будущее. Если обстоятельства вынуждают вас оставаться дома или вести закрытый образ жизни, стоит найти способ следить за происходящим на расстоянии — например, через своих друзей онлайн.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно оказаться работоспособными, ловкими, изобретательными и целеустремленными. В разумных пределах звезды советуют не стесняться рекламировать свои таланты, работы и услуги: это может дать фору перед конкурентами, будет проще найти поддержку, продвинуться в карьере или развить бизнес. Но важно не задеть при этом своих друзей или не разочаровать свою верную аудиторию.

Стрелец

Сегодня Стрельцы воспрянут духом и найдут в себе силы идти дальше. Их лучшим аргументом станет личная харизма. День хорош для возврата к перспективным проектам, их разморозки и подготовки к близкому повторному старту. Приветствуются занятия спортом, энергичные деловые и рекламные акции. Сюрпризы этого дня окажут стимулирующий позитивный эффект — например, подтолкнут к актуальным обновлениям.

Козерог

Сегодня у Козерогов может появиться энергия для решения комплексной сложной задачи или для увлекательной «пробы пера». Им стоит помнить, что их ресурсы (энергия, время) ограничены. Не помешает заранее уточнить те рамки, за которые нежелательно выходить. Также не будет лишним запастись подстраховкой: даже при хорошей организации дел в этот день не исключаются нештатные ситуации, риски и травмы.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает поработать над перспективным сотрудничеством. Вряд ли придется искать нужных людей, уже будут на примете подходящие кандидатуры. Не стоит отказываться, если вас зовут в стартовый проект. Учтите вероятность сюрприза: он не отменит планы, но усложнит вам задачу. Нестандартная или непредвиденная ситуация сильнее затронет вас, а не ваших партнеров или компаньонов.

Рыбы