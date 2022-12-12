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Игнор разрушит отношения — любовный гороскоп на 13 декабря
12 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит больше общаться — это склеит разбитую связь.
Фото: krasunia.ru
Овен
Сегодня Овнам не стоит полагаться на одно лишь вдохновение. Программу свидания, место встречи и другие важные моменты дня желательно продумать заранее: не исключено, что партнер будет чувствителен к соблюдению неких стандартов или определенные правила игры задаст обстановка.
Телец
Сегодня Тельцам жизнь поставит твердые рамки — например, нормы поведения или время встречи. Они могут обойти барьер, если воспользуются недавней нишей, в которой правила не действовали (или не были такими жесткими). Плохими чертами в эти сутки могут стать взбалмошность и упрямство.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит вести себя чуть сдержаннее и дисциплинированнее, иначе к этому их принудит обстановка. Их готовность вписываться в заданные правила и стандарты произведет благоприятное впечатление на объект симпатий, а им самим поможет не оказаться в затруднительной ситуации.
Рак
Сегодня Раки могут испытывать огорчение при виде тех или иных препятствий, которые на их пути воздвигла судьба. Звезды напоминают, что некоторые из этих барьеров играют полезную защитную роль, не позволяя им «раствориться» в любимом человеке и окончательно потерять свою индивидуальность.
Лев
Сегодня для Львов важно общение. Оно станет лучом яркого света и глотком свежего воздуха. Но для этого им надо выбрать соответствующую романтичную обстановку, далекую от официоза и регламентов. Если общение с пассией протекает на работе или в учреждении, придется чтить условности.
Дева
Сегодня Девам лучше подчиниться обстоятельствам, но важно не позволять им одного: раскручивать себя на откровенность или на важный шаг в делах сердечных. Особенно нежелательно вести в этот день серьезные доверительные разговоры о чувствах, а также высылать свои фото- и видеоматериалы.
Весы
Сегодня Весы заглянут в будущее. Если они смотрят в него уверенно и видят себя в нем вместе с любимым человеком, за них можно не волноваться. Если их что-то тревожит, есть основания для размышлений: возможно, в отношениях пора заново расставить все по местам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что любовная фортуна может оказаться не на их стороне. Если они хотят успеха у представителей противоположного пола, им придется рассчитывать только на себя — при этом результат, полученный с большим трудом, может не оправдать возложенных на него ожиданий.
Стрелец
Сегодня Стрельцы заметны, но в любви у них вероятны заминки. У счастливо влюбленных Стрельцов могут возникнуть внешние формальные препятствия или отсрочки, мешающие воссоединиться с объектом симпатий. Не стоит волноваться: всему свое время.
Козерог
Сегодня Козероги обладают полезной способностью вовремя останавливаться, не позволяя ситуации зайти слишком далеко. Некоторые предосторожности могут оказаться излишними, если они уверены в себе и своем партнере. Для нового знакомства и быстрого сближения это не самый подходящий момент.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что самой грубой ошибкой для них может стать холодность или молчание. Если в ваши планы не входит прощание или разрыв, избегайте всего, что хотя бы отдаленно напоминает игнор или надменность. Харизматичный партнер без вас недолго будет оставаться в одиночестве.
Рыбы
Сегодня Рыбам нужен дополнительный эмоциональный стимул, чтобы чувствовать себя на свидании комфортно. Иначе они превратятся в «принцессу на горошине» и начнут остро реагировать на то, что следовало бы принять с юмором. Не стоит выбирать этот день для серьезной беседы, первой или важной встречи.
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