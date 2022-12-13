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Обходим триггерные точки — любовный гороскоп на 14 декабря
13 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит чаще говорить о том, что нам не нравится, но меньше спорить.
Фото: ohgirl.ru
Овен
Сегодня Овнам трудно сохранить до вечера романтичный настрой, так как с любовью начнут спорить насущные житейские проблемы. Свидание может не состояться, зато появится повод выразить чувства через помощь и заботу. Будьте аккуратны: в суете легко допустить несколько досадных промахов.
Телец
Сегодня Тельцов ждет положительная событийная и эмоциональная динамика. В начале дня они могут оказаться не в лучшем положении, зато их наверняка ждет приятный романтический вечер. Если невозможна встреча, их может порадовать хорошее известие или небольшой неожиданный подарок от пассии.
Близнецы
Сегодня Близнецы вынуждены сфокусировать свое внимание на деталях. Многим Близнецам придется начать мыслить практичнее. Возможно, вызовут интерес бытовые детали общения или нюансы интимной жизни. Во второй половине дня не исключено свидание дома или на служебной территории.
Рак
Сегодня Ракам везет: отношения начнут бодрее развиваться. Звезды обещают приятное общение, но предупреждают о вероятности тех или иных помех и осечек. Риск множественных досадных осложнений возрастет, если планируется поездка или прогулка, особенно с питомцем «в нагрузку».
Лев
Сегодня Львы рискуют оказаться в ситуации, когда не могут по той или иной причине излить на любимого человека весь жар своей души или как следует покрасоваться перед ним. Вторая половина дня чуть удачнее — при условии, что Львы будут знать в своих чувствах, тратах и ожиданиях меру.
Дева
Сегодня Дев звезды предостерегают от важных шагов утром: это тупик или невыгодное действие. Во второй половине дня появятся хорошие условия для свидания или переписки. Если нет известий от пассии, можно проявить инициативу, но без лишнего авантюризма.
Весы
Сегодня Весам важно честно и объективно взглянуть на свою личную жизнь — от этого зависит, о каких деталях они будут думать вечером. Весам, решившим продолжать отношения, необходимо учитывать особенности текущей ситуации: они могут нервировать, но также дарят время для работы над ошибками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам повезет во второй половина суток. Она поможет им завязать общение или продолжить его в нужном русле. В зависимости от ситуации и намерений в это время у них будет возможность объяснить любимому человеку свою позицию или выразить ему (ей) свою симпатию.
Стрелец
Сегодня Стрельцы сменятся акценты. Если утром многие Стрельцы будут очарованы блестящей перспективой романа и своей ролью в ней, то вечер обратит их внимание на ряд психологических или житейских деталей, которые от них ускользали. Романтичность может смениться меркантильностью.
Козерог
Сегодня Козероги склонны многое драматизировать или рассуждать чересчур категорично. Если что-то пошло не так, им будет трудно сменить курс. Наиболее удачной для них станет вторая половина дня. В это время судьба может подарить новости о любимом человеке или приятную беседу с ним.
Водолей
Сегодня Водолеям события покажут, насколько гармоничны и жизнеспособны сейчас их любовные отношения в целом. Если любимый человек открыт для общения и не пропал из виду — все в порядке. Вечером возрастет чувствительность к отдельным нюансам общения, например, деталям интимной жизни или общего быта.
Рыбы
Сегодня для Рыб имеет значение вторая половина суток. В это время их могут пригласить к разговору или встрече. Начало контакта обещает быть приятным, но полностью доверяться ходу событий звезды не советуют. Важно исключить недопонимание и обойти триггерные точки возможных ссор.
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