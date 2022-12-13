Слушаем советы близких — гороскоп на 14 декабря

21-22 лунные сутки. Сегодня утром вероятна заминка в делах.…

Луна без курса может создать временный вакуум в идеях или контактах, спровоцировать пассивность или вызвать зацикленность на чем-то. Положение начнет меняться после полудня. Луна, вступившая в знак Девы, укажет на заслуживающие внимания приятные и полезные мелочи, запустит процессы выявления ошибок и отладки деталей. Появится шанс найти информацию и получить совет. Может возрасти интерес к диетам и здоровому питанию. Это подходящий момент для выбора лекарств и пищевых добавок, домашнего текстиля, красивых аксессуаров для дома, работы или путешествий.

Овен

Сегодня Овнам советуют отдыхать или заниматься несложными делами. Не стоит рассчитывать в это время на новые яркие достижения, но не возбраняется о них помечтать: мечты вскоре начнут воплощаться в реальность. Вторая половина дня заставит переключить внимание на мелкие повседневные хлопоты, например, на заработки или покупки. Попутно может начать всплывать много мелких недочетов.

Телец

Сегодня для Тельцов непродуктивно утро, но после полудня у них есть шанс наверстать упущенное. Не стучитесь в закрытые двери, если зашли в тупик ваши домашние дела или творческие планы: во второй половине дня у вас появится новый взгляд на вещи, природная практичность поможет вам заново сориентироваться в обстоятельствах. Вечер добавит комфорта, подойдет для любовной романтики и мелких покупок.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут активны после полудня. Многим Близнецам придется сконцентрироваться на домашних делах, а также на здоровье близких или на своем собственном самочувствии. Вторая половина этого дня неплоха для обсуждения приятных мелочей, может подсказать кулинарный лайфхак или мелкое решение для комфорта в быту. Самое время заняться коммунальными или ипотечными платежами.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им не стоит спешить включаться в рабочий ритм раньше полудня. Все целевые контакты, прогулки, разъезды и консультации, а также покупки и продажи лучше отложить до второй половины дня (особенно если речь идет о полезных мелочах, здоровье, питании или работе). Стоит лучше готовиться к поездкам, в пути высока вероятность технических помех и недоразумений.

Лев

Сегодня для Львов не слишком продуктивно начало дня: большинство Львов уверено в себе, но не может дать полноценный ход своей харизме и талантам. Лучше не планировать на утро важные дела. Вторая половина дня сместит фокус внимания в сторону работы, здоровья, шоппинга или финансов, создаст настроение для полезных и приятных мелких покупок. Хорошо выбирать ингредиенты для диеты и корм для питомца.

Дева

Сегодня для Дев этот день начнется с временной паузы. Обстоятельства могут вынудить их ждать или запереть их в «золотой клетке», где им неуютно. Не исключается недомогание или прокрастинация. После полудня появится возможность потакать своим чувствам, вкусам и привычкам. Сложатся условия для приятных бесед, покупок, забот о красоте и комфорте. Возможно денежное поступление или хорошее финансовое решение.

Весы

Сегодня у Весов есть время подумать о будущем. Пора подводить предварительные итоги реализации важной программы — например, связанной с выходом на орбиту фрилансерской карьеры или с воспитанием детей. Вторая половина дня может заставить сосредоточиться на вопросах здоровья, домашних обстоятельствах, финансах или на тех скрытых деталях, что мешают беспрепятственному завершению долгого пути.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит менять курс и направление внимания. В это время им будет полезно утвердиться в принятом решении, связанном с ответственностью, будь то согласие с ней или отказ от нее. Это особенно важно, если речь идет о творческой карьере, жилье и детях. Вторая половина дня создаст условия для приятного и полезного общения, особенно имеющего романтический или дружеский оттенок.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит укрепиться в своих взглядах. Стрельцам, не сформировавшим собственную позицию, желательно поддержать духовную связь с наставником или другой авторитетной для них персоной. Во второй половине дня темой номер один может стать работа, здоровье или поиск нужной услуги, а также сопутствующая этому финансовая деталь: цена вещей или лекарств, стоимость материалов, оплата труда.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит торопить события в начале этого дня. Гиперответственным Козерогам желательно усмирить свой пыл, а Козерогам, не находящим в себе силы взяться за дело, не стоит переживать, что они пренебрегают своими обязанностями. Вторая половина дня позволит включиться если не в дела, то в приятное общение или в работу с полезной информацией. Ожидаются удачные покупки или хорошие известия.

Водолей

Сегодня Водолеям важно беречь ценный союз. Если допущена ошибка, не бойтесь воззвать к чужому благородству и снисходительности: скорее всего, ваши извинения и пояснения будут приняты, а связи сохранены. Вторая половина дня сместит акцент на практические детали: медицинские, правовые, технические, бытовые, финансовые. Может назреть совещание, мини-исследование, мелкий ремонт или денежный перевод.

Рыбы