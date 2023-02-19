Поднимаем настроение всеми способами — гороскоп на 20 февраля

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в Рыбах формирует особый эмоциональный настрой.

Внутреннее преобладает над внешним. Гороскоп на сегодня говорит, что появится потребность в тайне и интимности, стоит провести в тишине и уединении хотя бы первую половину дня. Многие ощущения неслучайны и являются вестниками важных событий. Не помешает найти источник позитива, уравновешивающий тревоги, иначе есть риск задать программу негативных переживаний на несколько недель вперед. Это может быть музыка, фильм, виртуальный образ. Также, это может быть свежая искра ярких желаний, добрых надежд и положительных эмоций, вызванная новым поворотом каких-то событий.

Овен

Сегодня Овнам советуют отказаться на время от суеты и погони за внешним успехом, от лишней открытости и непосредственности, не спешить выплескивать в мир свои эмоции и не торопиться реализовывать растущие желания. В эти сутки не помешает уделить внимание здоровью и внутреннему душевному состоянию, подумать о тайной духовной стороне жизни, побыть в одиночестве или рядом с близким человеком.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть аккуратнее, фантазируя о будущем, выбирая себе друга, идеал в любви, духовный ориентир или образец для подражания. Картины, которые рисует в эти сутки воображение, обладают властью сродни магической, способны программировать на сильные и длительные страсти. Следует контролировать и более простые «земные» желания — например, тайную жажду роскоши и престижных покупок.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит удвоить контроль за своими чувствами, чтобы не выстроить планы на шатком фундаменте. Сбивать правильные духовные и эмоциональные настройки им может конкретное лицо — например, начальник, родитель или значимая фигура из прошлого. Стоит быть внимательнее, выбирая работу, руководителя, наставника. Всюду, где можно, желательно ориентироваться на новые, а не старые ценности.

Рак

Сегодня Ракам напоминают про их естественный духовный ориентир и намекает, что к нему пора снова вернуться. Возможно, он нуждается в проверке на истинность или в чистке от накопившихся заблуждений. Не исключено, что он станет важнее формальных социальных и профессиональных убеждений. Может сыграть большую роль далекий наставник, бывший ученик или учитель, виртуальный образ или тайный идеал.

Лев

Сегодня Львам важно ориентироваться на «здоровые» чувства и моральные ценности. В эти сутки легко зациклиться на ложных идеалах, запустить цепь иллюзий, обольщений или зависимостей, вернуть к жизни коварные тени прошлого и тем самым усложнить себе жизнь. Если вас посетили навязчивые тайные искушения, можно найти для них безопасный выход через музыку, виртуальную игровую или кино-реальность.

Дева

Сегодня у Дев день значим для отношений с отдельными людьми, которые при разных обстоятельствах способны быть для них друзьями или недругами, влиятельной поддержкой или источником проблем. Им стоит признать свою материальную или моральную зависимость от такого человека. Признаком правильно выстроенного общения станет сочувствие, помощь, любовь, доверие или покровительство, но расслабляться все же не стоит.

Весы

Сегодня Весам , занимающимся своим здоровьем или решающим проблемы своих питомцев, но желающим одновременно поддержать свой публичный статус, день добавит забот. В значимых отношениях сегодня происходят приятные перемены. Не стоит оставлять их без внимания, если вы заинтересованы в счастливом любовном или брачном союзе, успешном деловом или творческом тандеме. Возможно, вам нужен личный врач или помощник.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может дать новый импульс личной жизни, их творческим планам или взаимоотношениям с детьми. Даже если знак, поданный судьбой, будет завуалированным, они не пропустят его благодаря своей природной восприимчивости. Однако верно прочесть его будет лишь половиной задачи. Важно еще и правильно выбрать тактику: легкомыслие и беспечность могут обойтись дороже, чем в былые времена.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов этот день может оказаться важным для частной жизни , для их семейных планов или домашних дел, отношений с родителями и домочадцами. В этой сфере может наметиться период длительного дискомфорта или повышенной ответственности. Стоит прислушаться к предчувствиям. Приятным утешением станут позитивные подвижки в любви или творчестве, в отношениях с детьми или в некоторых жилищных вопросах.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют отложить лишнюю суету и включить свое тонкое чутье. В этот день может заинтриговать чей-то образ, оказаться знаковым чье-то присутствие или, наоборот, отсутствие. Не стоит обходить вниманием свою частную жизнь: может появиться новая мощная приятная мотивация для расширения владений, не исключено хорошее событие в семье или появление симпатичного гостя в доме.

Водолей

Сегодня Водолеям судьба подает важные знаки, связанные с их деньгами или имуществом. Может оказаться весьма символичной покупка. Не стоит упускать из поля зрения человека, который может вскоре начать контролировать ваши ресурсы. Хорошие стороны этого дня могут оказаться связаны с близким окружением: не исключено, что прямо сейчас в нем намечается шанс развлечься или завести приятное знакомство.

Рыбы