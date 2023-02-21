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Возникнут зубастые трудности — финансовый гороскоп на 22 февраля
21 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем сделать ошибку на работе.
Фото: legkovmeste.ru
Читайте наш гороскоп и вы узнаете, как действовать, чтобы схватить удачу за хвост.
Овен
Сегодня Овны могут испытать чувство внутренней неуверенности перед решением профессиональных задач. При попытке проявить инициативу вы можете тут же ощутить большое сопротивление внешней среды и страх возможной неудачи Поэтому возможен подсознательный страх сделать что-то не так, допустить ошибку, которая будет дорого вам стоить. Помните, что ваша личная самооценка имеет большое значение для профессиональной деятельности.
Телец
Сегодня для Тельцов внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Вы вряд ли сможете действовать в свободном режиме, поскольку можете почувствовать ограничительное давление на себя со стороны отдельных лиц или обстоятельств. Возможны внезапные проверки представителей фискальных властей. Важно строго соблюдать нормы закона.
Близнецы
Сегодня Близнецам не советуют доверять деловым партнерам. Не исключено, что данные вам обещания и договоренности так и останутся неисполненными. Особенно это может быть актуально для работников банковской сферы, охранного и страхового бизнеса, налоговых служб. Отсутствие оборотных средств может негативно отразиться на вашей способности своевременно погашать банковские счета.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться со случаями рассогласованности в действиях между начальством и подчиненными. Начальство может выдвигать одни требования к сотрудникам, а подчиненные могут что-то неправильно понять и стараться выполнять нечто совсем другое. Руководящим работникам звезды советуют проконтролировать исполнение своих распоряжений.
Лев
Сегодня Львам будет непросто: их участие в рекламной компании или в публичных мероприятиях, подразумевающих скрытую рекламу, может дать эффект, прямо противоположный тому, что ожидался. В течение дня вам может поступить известие, которое заставит по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. Рекомендуется воздерживаться от прямой рекламы. Скромные и незаметные проявления в бизнесе могут положительно отразиться на росте доходности.
Дева
Сегодня для Дев, имеющих профессии, связанные с риском финансовых потерь, день сложится неблагоприятно. Прежде всего, речь идет о работниках банков и страховых агентств. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Возрастает вероятность нештатных ситуаций, когда будет мало времени на обдумывание своих поступков.
Весы
Сегодня Весы, имеющие свой бизнес, могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Попытка договориться с оппонентами об общих правилах ведения дел вряд ли будет оправдана. В этих условиях будет сложно вести переговоры и подписывать важные документы. Неблагоприятное время для открытого заявления своей позиции на публике.
Скорпион
Сегодня Скорпионов, занимающих подчиненные должности, может ожидать неблагоприятный день. Не все приказы и распоряжения начальства могут оказаться правильно поняты подчиненными. Возможно, на вас попытаются нагрузить большой объем работы при сохранении прежнего уровня оплаты труда, что может привести вас в недовольство. Не исключены эмоционально мотивированные трения с коллегами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов по некоторым важным вопросам поведение может оказаться более пассивным чем того требует ситуация. Это может быть связано с внутренней неуверенностью и сопротивлением переменам. Возможно, что ваши опасения что-либо поменять и допустить ошибку, вполне оправданы. Не полагайтесь на память, обязательно записывайте свои шаги и действия. Иначе, при работе с клиентами, есть риск забыть что-то важное.
Козерог
Сегодня Козерогов, работающих в сфере строительства и коммунального хозяйства, ожидает достаточно напряженный день. Есть вероятность провести этот день в простое из-за несогласованной работы с контрагентами. Это особенно относится к тем видам работ, которые находятся на завершающей стадии готовности. Офисные служащие могут испытывать неудобства на своем рабочем месте по тем или иным причинам.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется более критично оценивать поступающую информацию – наверняка там будет много сведений, не соответствующих действительности. И вам может потребоваться много времени, чтобы отделить ложные сведения от достоверной информации. А это, в свою очередь может стать причиной ошибочных действий и финансовых убытков. От деловых контактов и договоренностей пока лучше воздержаться.
Рыбы
Сегодня у Рыб могут возникнуть трудности во взаимоотношениях с начальством. Вам могут поставить в вину то, что вы делали исходя из личного представления о целесообразности, но что не было согласовано с начальством. При этом важно учитывать, что некоторые вопросы требуют оперативного реагирования. В связи с этим не исключены штрафные санкции. Старайтесь строго успевать выполнять график работ.
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