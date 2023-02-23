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День головокружительных шансов — финансовый гороскоп на 24 февраля
23 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Возможности этого дня помогут нам взобраться вверх по карьерной лестнице.
Фото: hotgeo.ru
Наш гороскоп расскажет, как получить в этот день максимальный результат.
Овен
Сегодня Овны способны добиться успеха только в том случае, если будут действовать инициативно и напористо. Субъективное ощущение того, что вы правы в своих намерениях, поможет вам повысить уровень самооценки и, соответственно, доходов. Полезно посетить выставку-продажу в соответствии со своей профессией – это даст вам много новых перспективных идей.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют стараться вести себя тихо и незаметно. Методами тайной дипломатии вы сможете добиться лучших результатов, нежели делая громкие публичные заявления. Некоторые из вас найдут себе хорошую дополнительную подработку, вполне совместимую с основной работой. Текущий график основной работы вполне может вписать время для дополнительной работы.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют активнее проявлять себя в контактах с коллегами. Единомышленники и друзья могут подсказать вам правильный ход действий. Планы, которые вы сегодня составите, имеют реальные шансы на осуществление. Старайтесь действовать согласованно с деловыми партнерами. Имеет смысл действовать на опережение с получением результата в будущем.
Рак
Сегодня Ракам советуют составить себе чёткий план работы на весь день. Уделите серьезное внимание правильному распределению времени на выполнение той или иной работы. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете методично и последовательно добиваться своих целей. Цените свое рабочее время, придерживайтесь графика работы.
Лев
Сегодня Львов везет: их авторитет среди коллег может значительно повыситься. Возможно, это будет связано с тем, что вы сможете продемонстрировать свой профессионализм в решении практических вопросов. Например, вы сможете опубликовать материалы в виде статей, в которых поделитесь своими знаниями. Старайтесь быть на виду, открыто проявляя свои таланты и способности.
Дева
Сегодня Девам советуют заниматься укреплением безопасности своего имущества и финансов. В этом смысле бизнесменам рекомендуется провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Имеет смысл оформить и подписать договор на страхование имущества, прежде всего недвижимого. Усиливайте меры защиты от несанкционированного доступа к вашим банковским электронным счетам.
Весы
Сегодня Весам советуют внимательно прислушиваться к людям, с которыми придется вести общие дела. Не отвергайте сходу поступающие предложения, прислушивайтесь к окружающим. Благодаря успешному взаимодействию с партнерами по бизнесу вы сможете резко увеличить объем торговли. Возможно, вам удастся получить в свое распоряжение ликвидный товар, благодаря которому обеспечите себе выручку.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов успех в делах во многом зависит от правильного распределения рабочего времени и расстановки приоритетов. Наиболее важные дела лучше выполнять в первую очередь. План работы, который вы составите для себя с утра, имеет все шансы к успешной реализации. Отношения с коллегами складываются великолепно.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов с утра может усилиться творческая активность. В любой работе вам захочется проявить свою неповторимую индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать в поисках более совершенных методов. Затраченные на это время и силы обязательно окупятся в дальнейшем. Немаловажно складываются отношения в составе творческой группы.
Козерог
Сегодня для Козерогов главное – укрепить свои тылы и обеспечить надежное положение в профессии. Вы должны быть уверены в том, что ваши близкие люди и члены семьи всегда вас поддержат. Поэтому в профессиональной деятельности принимайте решения исходя из интересов своей семьи. Также это хороший день для подготовки отчетной документации.
Водолей
Сегодня Водолеев ждет успех в работе за счет укрепления и развития деловых связей. Вам не составит труда заинтересовать собеседника и предложить ему интересные варианты для сотрудничества. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, вы успешно осваиваете и анализируете новую информацию. Некоторые потенциальные партнеры могут при определенных обстоятельствах перейти в разряд вполне реальных партнеров.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, удачно складывается этот день. Ваши управленческие решения будут эффективными с точки зрения финансовой отдачи. Тем, кто работает на подчиненных должностях, рекомендуется ориентировать себя на своевременное исполнение плановых заданий. Можно предпринимать шаги, направленные на отказ от финансовых спекуляций.
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