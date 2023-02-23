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День разочарований — любовный гороскоп на 24 февраля
23 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам будет непросто любить.
Фото: чемпионпарк.рф
Наш гороскоп расскажет, как звезды повлияют на этот день.
Овен
Сегодня у Овнов в победном марше могут зазвучать грустные или диссонансные ноты. Звезды уверяют, что это ненадолго, но советуют отменить личные контакты в первой половине суток. Вечером станет хорошей идеей романтический ужин, особенно, если вы приготовите одно из своих эксклюзивных блюд.
Телец
Сегодня для Тельцов ориентир — внутренние ощущения. Стоит прислушаться именно к ним, а не к чужим мнениям и популярным шаблонам (особенно на фоне внезапного романтического увлечения). Если в отношениях с любимым человеком или в самой ситуации что-то не так, «пойдет отторжение».
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют стать осмотрительнее и думать не только о настоящем приятном моменте, но и о видах на будущее. Если в новых отношениях что-то подозрительно напомнило былые проблемы, лучше прояснить картину: это самый логичный способ отмести ложные тревоги и сомнения.
Рак
Сегодня для Раков обстоятельства не слишком благоволят любовным надеждам. В это время им желательно умерить свой романтический пыл, взять паузу в удачных инициативах и не пытаться срочно исправлять свои промахи, если они были допущены. Как быть дальше, подскажут вечерние события.
Лев
Сегодня Львам важно не поддаваться разочарованию и не впадать в уныние, если в их счастливом романе что-то пошло не так. Добрых надежд и щедрых обещаний судьбы никто не отменял, но и в любви солнечные дни иногда сменяются пасмурными. Вряд ли стоит делать проблему из естественного хода вещей.
Дева
Сегодня у Дев день начнется с истощения ресурсов или психологического выгорания. Даже угодив в тупик, им не стоит форсировать события и пытаться спорить с судьбой. Если дело срочное, инициативы в сфере личной жизни им лучше предпринимать вечером и стараться заранее их просчитывать.
Весы
Сегодня Весам не стоит бить тревогу, если они заметят в поведении партнера перемены. «Холодный душ» покажется не слишком приятным по контрасту с недавней теплотой, но у временной дистанции вполне могут быть объективные причины. Важно не раздувать обиды и не проецировать их на сексуальную сферу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше закрыть глаза на раздражающие их недостатки, так как партнер может оказаться на своей психологической волне и воспринять мелкую критику как основательную претензию. Подобная размолвка не пройдет бесследно и не раз «аукнется» в будущем, если отношения близкие.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может подвергнуться испытанию романтизм. Не исключено, что жизнь напомнит им о реальных сторонах отношений, которые приходится принимать во внимание. Мнительные Стрельцы могут решить, что их любовная фортуна им изменила, но звезды утверждают, что для таких выводов нет оснований.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно контролировать свои реакции, особенно негативные, чтобы не прослыть сварливыми и неуживчивыми партнерами. Во второй половине дня лучше побороть искушение срочно завести разговор или немедленно ответить на любовное письмо: эффект от такой спонтанности не порадует.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды говорят, что условия для их романтических инициатив становятся менее благоприятными, но советуют не унывать: хорошие возможности еще не исчерпаны и через несколько дней ожидается приятное продолжение. Но пока стоит отложить активные встречи, если для них нет срочного повода.
Рыбы
Сегодня Рыб может постигнуть разочарование, если накануне они возлагали на свой романтический план большие надежды и строили планы. Наиболее вероятен такой поворот событий для спонтанной влюбленности. Вечером образ мыслей станет практичнее и, возможно, взгляд на ситуацию изменится.
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