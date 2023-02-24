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Осторожнее подбираем слова — любовный гороскоп на 25 февраля
24 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Велик риск разругаться со второй половинкой в пух и прах.
Фото: gurutest.ru
Наш гороскоп расскажет, что произойдет в таких сферах, как работа, личные отношения и здоровье.
Овен
Сегодня у Овнов любовные планы могут быть не только эффектными, но и затратными. Аскетизм покажется им не совместимым с красивыми ухаживаниями. Чтобы устроить все по собственному вкусу, многим Овнам потребуются дополнительные ресурсы, но именно в этой сфере сегодня возможны проблемы и сюрпризы.
Телец
Сегодня у Тельцов мысли следуют весьма оригинальным курсом, который не всегда понятен их партнерам. Не исключены те или иные проблемы в общении, затрудняющие взаимопонимание с любимым человеком. В этот день лучше не заводить речь о важном (итог непредсказуем) и ни о чем не договариваться.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут стать менее открытыми и общительными, им будет сложнее блистать остроумием и легкостью интонаций. Не исключено, что они зациклятся на какой-то одной теме, которая временно заслонит от них все остальное, включая романтику. От важного свидания лучше отказаться.
Рак
Сегодня Ракам лучше не смешивать свои романтические отношения с дружескими и не слишком активно распространяться о своих интимных чувствах в широком кругу. Не лучшей идеей будет поиск совета или сочувствия при любовных неудачах. Стоит воздержаться и от слишком большой откровенности с пассией.
Лев
Сегодня Львам может быть сложно «достучаться» до партнера. Высока вероятность столкнуться с его отсутствием, молчанием или отстраненностью. Возможно, окончательно подтвердится факт недопонимания в каких-то вопросах. Не стоит проявлять навязчивость, если «половинка» хочет побыть в одиночестве.
Дева
Сегодня Дев поджидают сюрпризы и они не всегда приятны. Неожиданные заминки будут нарушать их планы и заставлять искать неординарные решения простых задач, на что им может потребоваться время. Изначальный любовный пыл в процессе поиска нестандартного выхода из положения может угаснуть.
Весы
Сегодня Весам может преподнести сюрприз материальная или интимная сторона личных отношений. Звезды советуют отнестись к ней серьезнее, так как она начинает играть более важную роль, чем прежде. Пора пересмотреть старый список дозволенного и запрещенного, поставить или снять некоторые барьеры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что «хромает» вербальное взаимопонимание. Любой разговор может свернуть в неожиданное, странное или неприятное русло. Несмотря на свою проницательность, многим Скорпионам будет трудно понять логику партнера. Лучше ни о чем не договариваться, в том числе на будущее.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в пути могут возникать непредвиденные препятствия технического, материального или бытового характера. В минуты досадных сюрпризов им стоит почаще вспоминать о приятных и гармоничных сторонах своей любовной ситуации: одна мысль о них может их утешить и обнадежить.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше воздержаться от новых знакомств и от важных бесед с любимым человеком. Также не стоит говорить о своей личной жизни с друзьями. Любая тема в этот день может свернуть в неожиданное русло, любая ситуация романтического плана способна реализоваться «с точностью до наоборот».
Водолей
Сегодня у Водолеев могут появиться или усилиться трудности в общении, что наверняка отразится на их контактах с представителями другого пола. Велика вероятность быть неверно понятыми, промолчать в нужный момент или внезапно разговориться в неподходящий. Не стоит вступать в любовную переписку.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют стать реалистами и мыслить критичнее. Однако они могут оказаться глухи и к голосу своего разума, и к подсказкам коллективного опыта. В новостях этого дня они могут упорно искать то, что им хочется услышать.
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