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Хорошее настроение поможет в работе — финансовый гороскоп на 28 февраля
27 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит поднимать настроение всеми возможными способами — от этого зависит ваша работоспособность.
Фото: sunhome.ru
Наш гороскоп расскажет, как найти мотивацию и двигаться вперед с новыми силами.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют проявлять инициативу в делах. Все начинания, которые будут предприняты по вашей инициативе, могут потерпеть фиаско. Особенно это касается строителей, коммунальщиков, риелторов. Причина трудностей может быть связана с серьезными противоречиями, которые у вас могут возникнуть при контактах с влиятельными людьми. Рекомендуется пустить дела на самотек и решать вопросы по мере их поступления.
Телец
Сегодня Тельцам советуют держаться ближе к друзьям и единомышленникам. Именно они сумеют дать вам верный совет и оказать своевременную помощь в любой затруднительной ситуации. Возросшая коммуникабельность способствует завязыванию полезных деловых связей и успешной работе в составе группы. Внешние обстоятельства благоприятствуют вашей работе. Может быть получена премия от работодателя.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется сосредоточиться на выполнении плановых заданий и воздерживаться от экспериментов. Отдавайте предпочтение традиционному стилю и методам работы. В целом руководящие работники будут оказывать вам содействие. В зоне риска – работа в составе группы. Возможно, вы сейчас не готовы делить с другими свою личную ответственность за выполненную работу.
Рак
Сегодня у Раков, имеющих свой бизнес, создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Удачно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к работе в дизайнерских и рекламных студиях, в издательских домах, в туристических бюро. Однако старайтесь дистанцироваться от контактов с влиятельными людьми.
Лев
Сегодня у Львов удачное время для урегулирования любых щепетильных вопросов методами тайной дипломатии. Представители налоговой службы готовы будут пойти вам навстречу. Благодаря дополнительной подработке может улучшиться ваше финансовое положение. Рекомендуется использовать свободные финансовые ресурсы для досрочного погашения кредитов. Вместе с тем это сложный день для тех, кто находится в служебной командировке.
Дева
Сегодня у Дев хорошее время для укрепления и развития делового партнерства. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более прочным. Можно вести переговоры на многосторонней основе. Может расшириться ваша популярность у клиентов при работе в сфере услуг. Воздержитесь от рискованных финансовых операций и инвестиций.
Весы
Сегодня у Весов прекрасный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Складываются доброжелательные отношения с коллегами и взаимопонимание с начальством. При необходимости вы сможете получить практическую помощь и поддержку от коллег. А вот найти общий язык с деловыми партнерами будет сложно.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуется отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Не бойтесь браться за новые виды деятельности, в которых у вас мало опыта. Вы будете способны быстро приобретать новый опыт и осваиваться в новой для себя обстановке. Вы сможете быстро сориентироваться в незнакомой обстановке и найти оптимальные решения, закрепляя новые навыки. В текущих делах могут возникнуть трения с коллегами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют браться за ту работу, которую реально довести до завершения. Успешно идут строительные и ремонтные работы. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Успешно идет работа по подготовке отчетной документации. При необходимости вы сможете получить определенную сумму денег взаймы от деловых партнеров. Воздержитесь от обмена валюты.
Козерог
Сегодня у Козерогов, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности, это один из лучших дней. Бизнесу могут содействовать обширные деловые контакты. Вы можете совершать много выгодных сделок, вступать в полезные деловые связи, участвовать во встречах, собраниях, консультациях – все эти дела у вас пойдут, как по маслу.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть обеспечены выгодной работой, что положительно отразится на уровне доходов. Кроме основной работы у вас может появиться вариант дополнительной подработки. Это хорошее время для повышения уровня профессионального мастерства. Вместе с тем следует подходить осмотрительнее к деловым контактам и работе с документами. Есть риск утери важного документа.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут находиться в приподнятом настроении и быть вполне уверены в своих силах. Повышение самооценки способствует более уверенному стилю в работе. Это прекрасный день для коррекции делового имиджа. Также успешно проявят себя те из вас, чья работа имеет отношение к творчеству, моде, отдыху и развлечениям. Однако не рекомендуется рисковать своими деньгами.
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