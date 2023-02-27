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Смотрим на реальность трезвым взглядом — гороскоп на 28 февраля
27 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
8-9 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны в Близнецах к Меркурию помогает поддерживать связи, работать с документами и текстами, правильно выбирать путь.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны заблуждения и иллюзии, если в дело вмешается эмоциональный фактор, обман или игра воображения. Лучше избегать их, поскольку ошибки могут иметь последствия. Желательно поставить границы сентиментальности и слепому доверию. Важно доводить до конца обязательные дела. Хорошо проводить итоговые совещания, работать с отчетностью, сдавать дела в архив, заниматься увольнением, а также готовить старые проекты к закрытию, проверке или реструктуризации.
Овен
Сегодня Овнам важно держаться выверенного маршрута, избегая путаницы и приключений. Желательно пользоваться официальными источниками данных и надежными каналами связи. В собеседники и попутчики лучше выбирать проверенных, а не случайных людей. Не стоит медлить с важной перепиской и оформлением документов, связанных с перемещениями — например, водительских прав или пропуска на закрытую территорию.
Телец
Сегодня Тельцам советуют следовать вчерашней тактике и не менять план раньше времени. Не стоит расслабляться, пока не завершены дела или переходить к нестандартным мерам, пока не исчерпаны официальные возможности. Стоит проявить последовательность в оформлении документов, особенно в связи с карьерой и с любой ответственностью: вместо освобождения от груза ошибка может увеличить его.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит быть как можно внимательнее, чтобы вместо верного пути не свернуть на ложный: время работы над ошибками прошло и не все промахи теперь легко исправить. Особенно чреваты просчеты и иллюзии в сфере карьеры и профессии: впереди сложный период и лучше не умножать число проблем. Желательно уточнить уровень своей квалификации, правильно оформлять документы, избегать интриг.
Рак
Сегодня Ракам советуют отложить свою внешнюю активность, но провести некоторые дополнительные мероприятия «за кулисами». Минимизируя источники обмана, интриг или слабости, желательно укрепить все, что гарантирует скрытую поддержку и подстраховку. Это могут быть ваши связи с надежными людьми, приемы ведения дел, электронные или другие средства оповещения. Важно бороться со своими иллюзиями.
Лев
Сегодня Львам стоит удвоить осмотрительность там, где они сомневаются и чувствуют свою слабость, сентиментальны или не очень уверены в себе: кто-то может этим воспользоваться. Возможны «скользкие» моменты в общении с иностранцами. Чтобы свести к нулю подобные ситуации, звезды советуют иметь дело только с проверенными людьми, а при первых намеках на обман, интригу или неясность настораживаться.
Дева
Сегодня Девам советуют остерегаться «тумана» в общении с действующим и будущим партнером, а также вести себя аккуратнее в присутствии конкурентов. Важно не обмануться, приняв друга за скрытого врага и случайного попутчика за верного союзника: ошибка вскоре создаст проблемы. В этот день хорошо работать с документами, особенно итоговыми, не стоит откладывать совещания и визиты в инстанции.
Весы
Сегодня для Весов ветер событий остается попутным, но на их пути будут чаще встречаться недоразумения и загадки. Источником проблем может стать помощник или партнер, который отсутствует или халатно относится к своим обязанностям, либо ждущий заботы подопечный. Не исключены тайные недомогания, заставляющие делать ошибки или замедлять темп. Лучше отменить поездки, заниматься связями или расчетами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют удвоить внимательность и активизировать системы оповещения о возможных технических неполадках, особенно в дороге. В этот день возрастает риск загадочных помех, для отслеживания которых может пригодиться чутье. При ложной тревоге будет достаточно свериться с картой, схемой или инструкцией. Важно поддерживать связь с нужными людьми. Не лучший момент для начинаний.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит всецело доверять другим людям, а иногда и себе. Для создания запутанных сюжетов не обязательно иметь дурные намерения: иллюзии может породить самообман, прошлое, неудачное стечение обстоятельств. Можно прояснить ситуацию на словах, но надежнее закрепить положение дел документально. Может помочь экспертиза или свидетельство. Нужна дотошность в делах, связанных с домом.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют тщательнее проверять результаты своих и чужих трудов. Это особенно важно, если оформляются документы — например, акт сдачи-приемки работ или медицинская карта. Стоит дотошнее тестировать кандидатов в помощники или попутчики на предмет аккуратности и наличия тайных вредных привычек. Не стоит делать исключение для людей из близкого круга, подвести могут именно они.
Водолей
Сегодня Водолеям важно не отключать свое критическое мышление, дополненное житейским или профессиональным опытом — тогда они не поддадутся иллюзиям и не станут жертвой излишней сентиментальности. Ясность картины особенно нужна в материальных вопросах: ошибка может стать причиной оттока ресурсов или закрытия возможностей. Лучше не делать взносов, повременить с исполнением капризов детей и любимых.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что для них возрастает риск стать жертвой своих иллюзий. Полезно иметь на такой случай систематизированную информацию или инструкцию, свод правил или шаблонов. Может помочь подсказка друга или «коллективного разума» в Сети. Не стоит принимать решения на свой страх и риск: в сложившейся ситуации есть опасность туже затянуть узел проблем или расшатать фундамент планов.
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