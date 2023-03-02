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Бесстыдно креативим — гороскоп на 3 марта
2 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
11-12 лунные сутки. Сегодня нежелательно пропускать новости.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Меркурий, сменивший знак, начнет подавать ценную информацию в явном или завуалированном виде. Из-за неполной ясности порой придется включать чутье. Возрастет скрытность. Мышление начнет чаще окрашиваться эмоциями. Формы общения и способы хранения данных пора пересмотреть в сторону большей приватности. Пассивный день закончится на неожиданно яркой ноте, чему поможет переход Луны в знак Льва. Интересы развернутся в сторону любви, развлечений, игр, хобби или креатива. Стоит обращать вечером внимание на капризы детей и отслеживать вредные влияния на них.
Овен
Сегодня Овнам лучше не планировать важные мероприятия. Не стоит унывать, если вдруг сорвались намеченные планы или нет энергии для свершений: скорее всего, вы ничего не потеряете. Основную часть дня можно провести в уединении и (или) дома. Новый приятный стимул для бодрости подарит вечер. День может закончиться всплеском романтики или неожиданного веселья, дать повод для игры или творчества.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит терять контакт с близким семейным и дружеским кругом, а также дальней родней. Новости дня, несмотря на их неполную ясность, очертят контуры будущего, помогут уточнить путь, формат связи или новый вектор планов. Вечер обещает новшества в вашем доме (или в чужом, если вы в гостях). Может найтись причина для праздника, игры или обновлений, оживиться романтический сюжет.
Близнецы
Сегодня Близнецов ждет информативный поворот событий. Не все вести будут приятными, но почти все станут важными. Звезды советуют обращать особое внимание на извещения официальных инстанций и новости в профессиональной сфере: они могут стать ключевыми, открыть новую страницу в бизнесе или частной жизни. Вечер хорошо провести в яркой позитивной обстановке, чтобы отвлечься от деловых тем.
Рак
Сегодня Раки могут оставаться на своей индивидуальной эмоциональной волне, а в своих текущих планах исходить из личных привычек, убеждений или настроений. Потакание своим прихотям или капризам своих близких (особенно детей) в конце дня может вылиться в непредвиденные и необычные траты. Важны вести издалека, особенно связанные с командировками, карьерой и повышением квалификации.
Лев
Сегодня для Львов самый важный момент - вечер. В утренние и дневные часы им лучше не стремиться к заметности, копить свои силы или поправлять здоровье. В конце дня резко возрастет вероятность успеха, но будут и осложняющие факторы. Звезды советуют скрывать свои слабые места и пристальнее следить за новостями в критичных для себя сферах, дабы не попасть в сомнительную ситуацию или тайную ловушку.
Дева
Сегодня Девам день принесет вести от партнеров, поможет наметить новые формы диалога или оживить старые. Нужна чуткость к подоплеке событий и тонкому подтексту общения: рассеянность и доверчивость чреваты системными проблемами, есть риск угодить в паутину лжи и заключить непрозрачное соглашение. Стоит удвоить бдительность вечером, когда возрастет соблазн красиво и креативно уладить сложный вопрос.
Весы
Сегодня Весам день может принести новости, связанные с работой, здоровьем, питомцем или получением помощи. Не исключено, что затронутая тема окажется затяжной и потребует внимания надолго. Не все детали будут ясны. Желательно подумать, прежде чем принимать предложение, соглашаться на лечение, поездку или новую должность. Вечер даст шанс отвлечься от тайных мыслей в позитивной неформальной атмосфере.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов новости этого дня не станут сюрпризом. Часто они будут подтверждать их догадки и помогать их планам. Особый интерес могут представить известия, связанные с детьми, личной жизнью, самореализацией в области рекламы или творчества. Не помешает осмотрительность вечером: не все игры в это время безобидны и не все образы к лицу, креативные порывы могут создать почву для будущих проблем.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов прорывом в сферу позитивного станут вечерние события. Именно в конце дня возрастет их удачливость в играх, везение в любви и предприимчивость в бизнесе, укрепится духовный или творческий стимул. Утром возможна гиперчувствительность или пониженная витальность. Возможно, причиной будут домашние события. Новый повод для разговоров или скрытых опасений может появиться в семье.
Козерог
Сегодня Козероги поневоле удвоят свое внимание к новостям, в том числе в своем близком повседневном окружении и профессиональном кругу. Звезды считают такое внимание оправданным и советуют следить не только за официальными каналами информации, но и за сплетнями и слухами, как частью правды. Не стоит лениться проверять почту. Вечером может усилиться тяга к ярким необычным вещам или переживаниям.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют не откладывать на вечер текущие рутинные дела, а также заботы о здоровье, если таковые требуются. В домашнем или служебном кругу могут начать циркулировать слухи, требующие подтверждения. Вечерние часы лучше освободить для приятных занятий и публичной активности. Стоит быть осмотрительнее, включаясь в новую игру, завязывая роман, принимая приглашение на вечеринку.
Рыбы
Сегодня Рыб могут ждать важные известия или собственные размышления, которые не пройдут для них бесследно. Не исключено, что к вечеру пассивные раздумья или изучение информационных источников сменятся всплеском креатива - например, захочется сделать сюрприз дорогому человеку или реализовать творческую идею. Даже на фоне успехов лучше не торопиться и дождаться более системной информации.
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