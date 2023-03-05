Инициатива поможет добиться своего — финансовый гороскоп на 6-12 марта

На этой неделе нам стоит быть активнее на работе и в переговорах.

Овен

Звезды советуют Овнам заниматься теми вопросами, которые требуют сосредоточения и углубленных исследований. Многим из вас откроется та информация, которая доселе была недоступна. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет вся неделя. Работники крупных фирм и государственных учреждений могут рассчитывать на получение преференций в виде доплаты на проезд и питание. Хороший период для Овнов, работающих в санаториях, курортных и медицинских комплексах, гостиницах, ресторанах, ночных заведениях. Удачное время для поиска дополнительного заработка. Звезды советуют вам внимательно прислушиваться к подсказкам своей интуиции при принятии важных решений – она вас не обманет. Важно наращивать активность по расширению и укреплению деловых связей. Не ждите, когда к вам придут и предложат сотрудничество -ищите сами полезных людей и варианты для взаимовыгодного сотрудничества. Поездки, встречи, телефонные звонки и деловая переписка – все это будет продвигать вас вперед.

Телец

У Тельцов хороший период для смелого инициативного поведения. Вы, вероятно, будете устремлены в будущее, в перспективу. Сиюминутные повседневные дела вас будут мало интересовать. Этот период больше подходит для тех, кто любит самостоятельно вести себя и чувствует ответственность за те дела, которые затрагивают коллектив в целом. Например, можно активно проявить себя в проведении собрания акционеров или профсоюзного комитета. Ускоренным темпом пойдет проектно-конструкторская работа. Можно заниматься долгосрочным планированием. Вы сумеете увеличить свои финансы, в том числе и за счет выполнения частных заказов или получения чаевых в сфере услуг. Можете почувствовать потребность в притоке новых идей, способных обеспечить прорывные решения в бизнесе. Это хороший период для обдумывания планов на ближайший месяц. Многое из того, что вы себе поставите в задачу, обязательно исполнится. Уделите внимание новинкам научно-технического прогресса.

Близнецы

Близнецы , занимающие руководящие должности, на этой неделе могут получать ценную информацию из конфиденциальных источников. Многим из вас предложат дополнительную работу. Можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства, особенно если это женщина. Также вы можете преуспеть в искусстве тайной дипломатии. Вам может поступить ценная аналитическая информация, которая поможет вам понять скрытые механизмы происходящих вокруг вас событий. Это хороший период для продвижения в карьере, для ведения тайных переговоров и развития отношений с начальством на более доверительной основе. Наиболее преуспеют те из вас, кто в своей деятельности имеет отношение к гостиницам, ресторанам, санаториям, ночным клубам, а также к добыче и переработке морепродуктов. Это хорошее время для проявления инициативы в коллективной деятельности. Можно принимать активное участие в проектно-конструкторских разработках и планировании бизнеса на перспективу.

Рак

Ракам на этой неделе звезды советуют подумать о перспективах развития бизнеса. Полезно посетить научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашего дела - это даст вам дополнительные идеи. Весьма продуктивными будут поиски новых рынков сбыта и поставщиков продукции. Успеха можно добиться за счет увеличения ассортимента предоставляемых товаров и услуг, а также за счет расширения географии бизнеса. Дальние поездки обогатят вас новыми деловыми связями. Возрастает роль информационных и Интернет технологий. В вас в этот период очень силен дух коллективизма, в любом обществе вас с радостью принимают. Можно проводить рекламные кампании и заниматься планированием деятельности. Преуспевают издатели и юристы. Укрепляется деловая репутация. Этот период вполне благоприятен для продвижения в карьере и укрепления отношений с начальством. Многие вопросы вы сможете урегулировать путем кулуарных переговоров.

Лев

На этой неделе Львы способны добиться высоких результатов в бизнесе благодаря организаторским способностям, целеустремленности и готовности пойти на риск. Бизнесмены могут увеличить свои доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями. Возрастают шансы на получение долгосрочного госзаказа. Вам, возможно, удается найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты. Растут доходы у банковских служащих и работников страховых агентств. Охранные предприятия могут заключить выгодные договоры. Хороший период для учредителей фирм, менеджеров, директоров, которые давно собирались проводить структурные реформы. Вам удастся мягко, но решительно и с минимальными потерями сделать кадровые перестановки, обновить структуру управления, сделав её более эффективной. Также хорошо заниматься оптимизацией расходов, отправляться в деловые поездки, заниматься дальними перевозками грузов.

Дева

У Дев на этой неделе удачное время для публичной деятельности и раскрутки бизнеса. Ваши усилия по укреплению делового партнерства не пропадут напрасно. Фотосалоны, издательские дома, типографии, дизайнерские и рекламные студии (если вы там работаете) могут получить выгодные заказы. Также вы преуспеете в популяризации своих знаний, в чтении лекций и в публикации статей. Можно успешно вести переговоры с иностранными партнерами. Многое в деловых отношениях основывается на вашей деловой репутации и умении оказывать влияние на людей и ситуации. Договор, подписанный в эти дни, положит начало успешному и взаимовыгодному сотрудничеству. Это тем более справедливо, если вашим потенциальным партнером является представитель иностранного государства. Положительный результат от проведения рекламных акций не заставит себя долго ждать. Также это идеальный период для урегулирования юридических проблем. Если вы находитесь в состоянии судебных тяжб, то в этот период вам представится удачный шанс для достижения взаимоприемлемого мирового соглашения.

Весы

Весы на этой неделе могут проявить свои лучшие деловые качества и будут практично подходить к решению самых разных вопросов. В частности, вы сумеете добиться больших успехов благодаря возросшей изобретательности и умению правильно распределить свое рабочее время. Особенно преуспевают работники ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства и те, кто имеет дело с машинами и механизмами. Если вы проходите производственную практику или стажировку, то сумеете получить ценный опыт и полезные навыки в работе с инструментами, станками и техническим оборудованием. Можно менять работу и знакомиться с новым коллективом. Желание навести идеальный порядок в делах и докопаться до сути вещей создает хорошие предпосылки для роста вашего профессионализма. В этот период вы можете отойти от привычных схем в работе и попробовать изменить подходы. Благодаря этому вы откроете для себя резервы роста производительности труда. У бизнесменов хороший период для переговоров с иностранными партнерами, дальних поездок и подписания договора о сотрудничестве

Скорпион

Скорпионы , работающие в сфере услуг, на этой неделе смогут значительно расширить свою клиентуру. Это особенно касается творческих профессий, кто не только творит, но и демонстрирует свои таланты на публике. Художник, устраивающий выставку своих картин, артист или музыкант, выступающий со сцены, получат заслуженные похвалы. Если вы работаете над клиентскими заказами, то ваша популярность значительно вырастет. Это приведет к росту заказов и, соответственно, доходов. Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности. Звезды советуют к любому делу стараться подходить творчески и с настроением – благодаря этому ваша популярность заметно вырастет. В каждый исполняемый вами клиентский заказ старайтесь привнести частичку своей индивидуальности. Благоприятный период для работающих со сложными техническими механизмами. Вы будете нацелены на достижение максимальной эффективности своего труда за счет рационализаторской и изобретательской деятельности. Это хорошее время для мастеров, ремонтников, инженеров, а также тех, кто проходит производственную практику или стажировку.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места, равно как и окружающего вас пространства. Прежде всего, речь идет о приобретении офисной мебели, удобных и эргономичных технических приспособлений. Бизнесменам рекомендуется поинтересоваться тем, какие условия труда у ваших работников и что можно сделать для их улучшения. Можно проконсультироваться с дизайнером по интерьеру и сделать ваш магазин или офис еще более привлекательным для потенциальных клиентов и для сотрудников. Отношения с коллегами складываются великолепно. Можно вкладывать деньги в недвижимость, проводить ремонтные и отделочные работы. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает на дому или занят в семейном бизнесе. Старайтесь обязательно доводить до конца начатые дела. Строители смогут успешно довести до завершения начатые проекты и передать их заказчику. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками.

Козерог

Вокруг Козерогов в течение всей этой недели складывается гармоничный информационный фон, благодаря чему удается с легкостью решать многие вопросы. Прежде всего, речь идет о торгово-закупочной и посреднической сфере. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, совершать телефонные звонки, назначать деловые встречи и отправляться в короткие поездки. Ваши деловые связи растут и крепнут, в поле вашего зрения появляются новые люди с очень полезной информацией и предложениями относительно сотрудничества. Владельцы магазинов и торговых точек смогут улучшить логистику доставки товара, что придаст вам конкурентные преимущества. Консультанты сетевого маркетинга могут провести успешные рекламные мероприятия, подписать новых работников и увеличить объемы заказов. Рекомендуется делать оптовые закупки товара на складе с целью перепродажи в розничной торговой сети – спрос может превысить ваши ожидания. Многие важные дела могут вращаться вокруг недвижимости. Это хороший период для улучшения условий труда, технической модернизации, ремонтных и строительных работ. Успешно поработают те, кто причастен к семейному бизнесу, коммунальному и сельскому хозяйству, а также работает удаленно.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут проявить чудеса физической выносливости в любом деле. Темы доходов и недвижимости могут оказаться взаимосвязаны - уровень доходов тем выше, чем большим недвижимым имуществом вы располагаете. Речь идет о владельцах магазинов, складов, офисов, гаражей. Хороших результатов могут добиться ремонтники, риелторы, строители, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Успешно развивается бизнес, связанный с магазинной и рыночной торговлей, надомным, гостиничным, ресторанным и семейным бизнесом. Те, кто работает физически, могут увеличить уровень своих доходов. Звезды советуют вам делать капиталовложения в недвижимость, покупать строительные материалы, мебель, габаритное оборудование. Успешно проходят сделки с недвижимостью. Звезды советуют активнее общаться с окружающими людьми, искать и находить нужную информацию, обзаводиться полезными деловыми связями.

Рыбы