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Говорим с партнером на разных языках — любовный гороскоп на 6 марта
5 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам будет сложно понять друг друга.
Фото: b17.ru
Читайте наш гороскоп, и вы узнаете, как провести этот день максимально результативно.
Овен
Сегодня у Овнов внимание начнет рассеиваться по мелочам. Не исключено, что, несмотря на все их старания и горячее желание, возможность выразить свои чувства по-настоящему им так и не представится. Возможна пропажа личных сообщений, цепочка недоразумений при попытке о чем-либо договориться.
Телец
Сегодня у Тельцов может появиться настоятельная потребность в контакте с любимым человеком и в обсуждении с ним некоторых тем не в романтичном, а в практическом духе. Не исключено, что их будет интриговать туманное будущее и им захочется хотя бы отчасти прояснить загадочную перспективу романа.
Близнецы
Сегодня Близнецам трудно мыслить ясно. Если они не могут пожаловаться на нехватку логического мышления, сбить их с толку может внешний информационный фон. Звезды советуют им повременить с важным шагом в личной жизни и стать аккуратнее в мелочах повседневного общения с близким человеком.
Рак
Сегодня Ракам лучше не полагаться на средства связи, а также на удачу в дороге: велика вероятность ошибок и недоразумений. Не исключено, что они опоздают на встречу, не смогут вовремя дозвониться до объекта своих симпатий или их послание останется непрочитанным.
Лев
Сегодня Львам что-то мешает смотреть на ситуацию ясным безмятежным взглядом. Не исключена зацикленность на отдельных деталях, связанных с прошлым. Звезды советуют относиться к таким моментам с долей юмора, а для собственного спокойствия развеять свои сомнения или проверить подозрения.
Дева
Сегодня Девам не стоит возлагать особых надежд на общение с любимым человеком, если они рассчитывают на ясность. Чем дольше идет беседа, тем гуще может становиться туман взаимных иллюзий или глубже пропасть непонимания. Не стоит тешить себя иллюзией лидерства, вести в диалоге будет партнер.
Весы
Сегодня Весов события этого дня способны отвлечь от личной жизни или от приятных сторон их романа. По возможности, стоит сделать перерыв в активных свиданиях и избегать попыток о чем-то всерьез договориться: встречи будут сопровождаться недоразумениями, обещания могут долго оставаться не выполненными.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется чаще включать свою мощную природную проницательность, так как ясных речей от своих любимых они могут так и не дождаться. Затевая разговор или начиная флирт, стоит помнить, что многое покрыто туманом и ловушки в любви искусно завуалированы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства этого дня мешают быть полностью честными и откровенными. Даже если они хотят этого всей душой, ситуация может вынудить их что-то скрыть от любимого человека или пустить в ход намеки. Не самый подходящий момент для попытки объясниться, познакомиться, договориться.
Козерог
Сегодня Козерогам день дает фору в личной переписке и может сделать их весьма интересными собеседниками. Особенно удачно они будут вести интригующие беседы, оставаясь для своих собеседников невидимыми загадочными анонимами. Для визуального контакта и очной встречи эти сутки им лучше не выбирать.
Водолей
Сегодня Водолеи могут стать неожиданно придирчивыми или подозрительными. Не исключено, что их начнут волновать определенные подробности интимной жизни, нюансы чужих речей, детали прошлого, слухи или сплетни о предмете их обожания. Настроение вряд ли будет легким, радужным и романтичным.
Рыбы
Сегодня Рыбам нужно помнить, что они рискуют быть неверно понятыми и это будет иметь для их личных отношений неприятные последствия. Им стоит осторожнее отвечать на чужие знаки внимания и предложения пообщаться: не исключено, что в чужих намерениях или в самой ситуации скрыт подвох.
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