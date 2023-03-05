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Кто-то хочет обвести нас вокруг пальца — гороскоп на 6 марта
5 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
14-15 лунные сутки. Сегодня оппозиция Луны и Меркурия создает почву для путаницы, заминок, нечестности, неточностей и перебоев связи.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что могут не отличаться ясностью и содержать в себе ошибки медицинские данные, планы, отчеты, маршруты, технологические карты. Слухи этого дня обоснованы, но не всегда подтверждены, порой придется довольствоваться догадками и ждать уточнений. Проблематичны верные оценки, твердые обещания и конкретные планы. Не лучшее время для собеседований, публикаций, консультаций, оформления документов, для начала путешествия, учебы, лечения или переписки. Хорошо делать черновые заметки и наброски.
Овен
Сегодня у Овнов на первое место выходят повседневные хлопоты и заботы о здоровье, а также связанные с ними контакты и поездки. Им придется чаще общаться с коллегами по работе, попутчиками, помощниками и представителями различных сервисов. Наряду с обсуждением текущих практических деталей, внимание начнут привлекать интригующие новости, слухи и сплетни. Есть риск путаницы в мелочах и опозданий.
Телец
Сегодня Тельцов не раз выручит природная практичность. Именно благодаря ей они будут подмечать важные детали и догадываться о том, что не высказано прямым текстом. День приглашает заглянуть вперед, но мешает навести на будущее нужную резкость. Если не хватает данных, звезды советуют не торопить события и пока строить любые планы в приблизительном варианте: вскоре придет уточнение или разъяснение.
Близнецы
Сегодня Близнецов день заставляет задуматься о фундаментальных вещах — о карьерных или жилищных перспективах, семейных или профессиональных взаимоотношениях,— но дает мало конкретной пищи для размышлений. Возможно, им придется пока довольствоваться слухами, ждать оформления документов или уточнения инструкций. Стоит помнить, что без точных фактов вряд ли возможны твердые планы и точные расчеты.
Рак
Сегодня Раки заинтересованы в подробной информации, но могут столкнуться с нехваткой точных данных. Возможны пробелы в медицинской, дорожной или другой информации, неясности в чужих сообщениях, рассеянность при заполнении документов. Успех в текущих делах порой будет зависеть от собственного чутья - например, от умения уловить подтекст письма, разобрать чей-то почерк или угадать правильный путь.
Лев
Сегодня Львов обращают внимание на критичные неочевидные мелочи, которые они могли упустить, сконцентрировавшись на себе. Особого контроля требуют ошибки в финансовых расчетах: оставив их без внимания или легкомысленно махнув на них рукой, сейчас легко оказаться в паутине долгих проблем. Стоит быть дотошнее, если назревает аудиторская или иная проверка, оформляется налоговый документ.
Дева
Сегодня Девам советуют стать внимательнее в общении с другими людьми. Велика вероятность недопонимания, которое может возникнуть даже на фоне кажущейся ясности и надолго создать проблемы. Не исключены моменты информационной или психологической зависимости от собеседника, тонких внушений или коварных провокаций с его стороны. Не лучший момент для начала цикла переговоров или консультаций.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства могут вынудить уйти в тень, чтобы заняться своими насущными нуждами или приватными делами. Не исключено, что на первое место для них выйдет собственное здоровье или благополучие питомца. Также в центре внимания может оказаться работа, выполнение служебных обязанностей, поиск помощи или услуг, детальное изучение медицинской или другой информации.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут вызвать интерес детали будущего. Их внимание может быть направлено на работу и занятость, на поправку здоровья, воспитание детей, содержание питомцев или на дружеские отношения. Недостаток точной информации многие Скорпионы легко восполнят при помощи своего чутья, но лишь в теории. На практике им следует быть осмотрительнее, иначе от них ускользнут важные детали.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важны совещания, связанные с карьерой, здоровьем, домом, получением информации или помощи. Стоит аккуратнее оформлять документы, остерегаться ненадежных людей и лишних разногласий. Перед принятием решений необходимо прояснять все ключевые детали, особенно в зоне личной ответственности. Непрост вопрос честности: избегая лжи, одновременно желательно сохранять некоторые секреты.
Козерог
Сегодня Козероги склонны задействовать свое критическое мышление, но обстоятельства вынуждают их одновременно включать фантазию и чутье. Не все известия сегодня ясны и не все данные корректны. Возможны сомнения, заминки со связью, ситуации путаницы или неуверенности в любых разговорах и на любых маршрутах. Может появиться стимул для тайных исследований, особенно в сфере науки, связи и медицины.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит отдать приоритет научным исследованиям или мелким рутинным техническим работам, а также скрупулезному поиску скрытых ловушек и уязвимостей. При проблемах с самочувствием на первое место желательно поставить здоровье. Нужна аккуратность в любых расчетах и практических процедурах. Не будет лишней повышенная дотошность в финансовых вопросах и сопутствующих им документах.
Рыбы
Сегодня для Рыб представляют особый интерес персональные диалоги со значимыми людьми или контакты с целевой аудиторией. Звезды советуют им быть предельно аккуратными, так как ситуация чревата ловушкой. Желательно следить за своей речью. Имеет смысл отложить первую или важную встречу, выступление, подписание договора, собеседование, консультацию, презентацию, публикацию своих статей, фото и видео.
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