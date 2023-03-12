Держимся подальше от начинаний — финансовый гороскоп на 13-19 марта

На этой неделе лишняя ответственность может давить на нервы.

Овен

Эта неделя складывается для Овнов достаточно напряженно. Прежде всего может серьезно ухудшиться информационный фон. Вам будет поступать много недостоверной информации. Вам трудно будет отделить истину ото лжи, поскольку вы склонны излишне эмоционально реагировать на любую информацию. Возможно, вам придут сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Кроме того, вы сами, вероятно, будете склонны к поспешным и опрометчивым суждениям. Звезды советуют вам не давать никому обещаний и не принимать на веру обещания, данные вам. Также вы можете почувствовать стеснение и невозможность действовать так, как вам хочется. На дороге, в дальних и ближних поездках могут происходить какие-то непредвиденные происшествия. Отложите на другой период деловые встречи, поездки, оформление деловых бумаг. От секретной деятельности также лучше воздержаться. Вместе с тем в конце недели могут успешно поработать индивидуальные предприниматели. Не следует ставить перед собой слишком жестких задач. Решение проблем по мере их поступления более предпочтительно.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется более взвешенно подходить к оценке себя и своих ресурсов. Рекомендуется спуститься с небес на землю и не строить далеко идущих планов. Работа в составе коллектива может привести к дополнительным осложнениям. Не всегда удается вести согласованные действия. Более того, из-за разногласий и эмоциональной несдержанности вы рискуете поссориться со своими единомышленниками. Нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ. В течение будних дней недели возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорнами, а также из-за собственной опрометчивости. Несмотря на сильную материальную заинтересованность и готовность к интенсивному труду, вам будет сложно повысить уровень дохода. Дело в том, что ваши планы могут претерпевать вынужденные изменения из-за новых обстоятельств. Каждая такая незапланированная перемена потребует от вас не только времени, но и материальных ресурсов. В конце недели можно заниматься проектно-конструкторской работой, составлять бизнес-план.

Близнецы

Звезды не советуют Близнецам на этой неделе предпринимать шаги для продвижения вверх по карьерной лестнице. Это очень нервный и конфликтный период. Попытка добиться своих целей может вывести вас из равновесия при малейшем сопротивлении. Начальство не склонно воспринимать ваши инициативы с вниманием и серьезностью. Рекомендуется без крайней необходимости не пересекаться с руководством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то старайтесь ограничивать свою импульсивность и воздерживайтесь от принятия управленческих решений. Ориентированным на продвижение в карьере, рекомендуется умерить свои амбиции. Несмотря на усиление бойцовских качеств и мощную пробивную силу, звезды не советуют вам настаивать на непременном исполнении своих намерений. Нежелание подчиняться авторитету и считаться с мнением окружающих может привести вас к конфликту. Подчиненные могут быть склонны игнорировать мнение начальства, бизнесмены – вступают в противостояние с властями. В подобной ситуации вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Предпочтительнее занять более лояльную позицию.

Рак

У Раков эта неделя может быть связана с осложнениями с представителями закона. Звезды категорически не советуют отправляться в этот период в дальнюю дорогу и заниматься не вполне законными видами деятельности. Попытки увести доходы от налогообложения вряд ли увенчаются успехом. Многие важные дела будут происходить неявно, и борьба будет развиваться за кулисами, методами интриг и обмана. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Любая тайная или секретная деятельность с большой долей вероятности может быть выявлена и обнародована публично. Вы не застрахованы от контрольных закупок и проверок со стороны фискальных властей. Есть риск попасть в сложную и очень запутанную ситуацию, когда трудно будет отделить правду от дезинформации. Отсутствие ясного понимания порождает чувство скованности и стесненности в действиях. В таких условиях ваша деловая репутация может пострадать. В конце недели рекомендуется обмениваться опытом с коллегами, участвовать в научно-практических семинарах, изучать новые для себя направления бизнеса.

Лев

У Львов эта неделя может быть сопряжена с разного рода форс-мажорами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Наиболее уязвимой будет финансовая деятельность. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. Не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью: обсуждать с единомышленниками планы дальнейшей совместной работы, проводить учредительные и отчетные собрания акционерного общества, вести проектно-конструкторские работы. Работа с прицелом на получение результата не сейчас, а в перспективе, в будущем, может оказаться неоправданным расходом ресурсов. Вы можете постоянно ощущать, насколько стремительно меняются обстоятельства в вашем бизнесе и как сложно в этих нестабильных условиях что-то планировать. Особенно это касается тех, кто проводит финансовые операции с зарубежными банками. Перевод денег за границу может привести к их потере. Например, это может произойти при оплате товара, поставляемого из-за рубежа. От рекламных акций и дальних поездок лучше пока отказаться.

Дева

На этой неделе внешние обстоятельства могут оказать серьезные препятствия Девам в их деловой активности. Вам, вероятно, будет непросто сохранять эмоциональное равновесие при взаимоотношениях с деловыми партнерами. Поведение партнера может оказаться не в ваших интересах. В какой-то момент вам станет казаться, что вы совершенно по-разному понимаете цели и задачи вашего совместного бизнеса. Рекомендуется временно приостановить любой переговорный процесс. У тех, кто работает в сфере услуг, может произойти конфликт с заказчиком, вплоть до жалоб на вас начальству. От участия в публичных мероприятиях лучше воздержаться. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать важные документы. В противном случае вы можете заключить договор, который принесет вам финансовый ущерб. Необходимо помнить, что на этой неделе вам, возможно, придется подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства, чтобы избежать ущерба. Конец недели рекомендуется использовать для раскрутки бизнеса, проведения рекламной кампании.

Весы

Трудный период для Весов, работающих вдали от дома или оказавшихся в служебной командировке. У бизнесменов может осложниться внешнеэкономическая деятельность. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка. Звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов. Деньги, вложенные в рекламную кампанию, в проведение презентации или выставки-продажи могут не принести желаемой отдачи. Неудачи могут преследовать тех, кто работает в туристическом, дизайнерском, издательском бизнесе. Это особенно относится к тем, у кого напряженные отношения с коллегами. Звезды не советуют вам отлучаться надолго от рабочего места и скрупулезно исполнять трудовую дисциплину. За допущенные нарушения могут быть штрафные санкции. В целом вы можете быть склонны допускать ошибки при работе с цифрами. В конце недели могут успешно поработать мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы, имеющие свой бизнес, могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Вместе с тем, звезды не рекомендуют вам заниматься рискованными финансовыми вложениями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Владельцы платежных терминалов, игровых автоматов и пунктов обмена валюты могут понести финансовый ущерб в результате деятельности мошенников. Спрос на ювелирные украшения и модные товары может существенно снизиться. Также в зоне риска находится бизнес, связанный с оптовыми закупками товара. Воздержитесь от участия в инвестиционных проектах и обходите стороной казино и игровые автоматы. Задача этой недели состоит в том, чтобы сберечь имеющиеся у вас финансы. В конце недели консультанты сетевого маркетинга могут провести встречи с потенциальными подписчиками и сумеют расширить свою партнерскую сеть. В салонах красоты, если вы там работаете, не будет отбоя от посетителей.

Стрелец

Для Стрельцов наиболее проблемной темой недели может стать аренда недвижимости. Независимо от того, снимаете вы офис или сами сдаете помещения в аренду, могут возникать сложности. Например, разногласия с арендодателем или с деловым партнером, работающим вместе с вами. Чтобы свести к минимуму вероятные осложнения, звезды советуют вам при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Спор внезапно может возникнуть по поводу условий пользования помещением. Также возможны разногласия по поводу того, как и куда расходуется бюджет. Строители могут столкнуться с нарушением договоренностей с подрядчиками. В целом вам, возможно, предстоит много времени и сил отдать на урегулирование партнерских отношений. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность, переговоры с деловыми партнерами, особенно по вопросам недвижимой собственности. Не рекомендуется заключать договор аренды и возбуждать судебные дела для закрепления за собой права собственности на недвижимость. Бизнесмены почувствуют усиление конкурентной борьбы на рынке услуг.

Козерог

Эта неделя может сложиться весьма напряженно для Козерогов, чья работа связана с частыми поездками и контактами. Может резко ускориться темп информационного обмена. И как следствие этого, вы можете начать чаще совершать ошибки. Звезды советуют вам не делать поспешных выводов и не торопиться с принятием решений. Главная проблема – отношения с коллегами. Старайтесь воздерживаться от разговоров на посторонние темы, не имеющие непосредственного отношения к работе. Рабочий ритм этого периода может быть торопливым, поверхностным и нервным. Особенно это касается тех, кто по роду деятельности вынужден совершать частые поездки и выполнять посреднические услуги. Если нет крайней необходимости, отложите на другой период оформление и визирование деловых бумаг в государственных инстанциях. В противном случае вы можете потерять впустую много времени, столкнувшись с бюрократическими препонами. Деловые поездки могут пойти со сбоями, возможны опоздания на работу.

Водолей

У Водолеев на этой неделе основная задача может свестись к тому, чтобы сохранить от растраты и потери имеющиеся у вас финансы. Вы можете почувствовать в себе сильное желание вложить свои деньги в проекты, которые, по-вашему, принесут быструю отдачу. Однако вы можете ошибаться. Возрастает вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег. Склонность к финансовым авантюрам может сыграть с вами злую шутку. Воздержитесь от оптовых закупок товара – он может не пользоваться спросом при попытке реализовать его в розничной торговой сети. Вместе с тем в конце недели благоприятное время для покупки офисной мебели, станков и технического оборудования для использования их в производстве. Если вы ищете помещение для аренды, то вполне сможете его найти. Вырастут доходы у строителей и коммунальщиков

Рыбы