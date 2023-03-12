Любовь с первого взгляда — любовный гороскоп на 13-19 марта

На этой неделе мы можем влюбиться быстро и по уши.

Овен

На этой неделе звезды советуют Овнам активнее заниматься личной жизнью в понедельник и вторник: в это время сохранится их прежний ресурс обаяния, а счастливое стечение обстоятельств поможет им преодолеть недоразумения, включая опоздания и заминки связи. К выходным в мыслях и чувствах что-то изменится.

Телец

На этой неделе любовные истории Тельцов вступают в новую фазу. Одновременно, возрастет потребность в любви и природная привлекательность самих Тельцов, что даст им определенные рычаги влияния на ситуацию. Ближе к выходным они способны заново влюбиться или вдруг придать своему роману новый статус.

Близнецы

В течение этой недели многим Близнецам предстоит сменить стиль своего общения с пассией из-за внешних обстоятельств или своих текущих планов. Не исключено, что их роман вступит в новую фазу или придется его скрыть. Может усилиться недопонимание, возникнуть дистанция или произойти недоразумение.

Рак

На этой неделе в любовных историях Раков ожидаются изменения. Перемены в делах сердечных часто будут удачно синхронизированы с внешними событиями. Удача не всегда будет выглядеть как логическое продолжение прежнего сюжета. Многие Раки закроют недавнюю страницу, открыв свое сердце для новой любви.

Лев

Львам не стоит пропускать свидания в понедельник и вторник: эмоциональная и духовная гармония в эти дни компенсирует все недоразумения и поможет закрепить счастливый союз двух душ. В конце недели назреет новый волнующий поворот романа, для увлекающихся Львов возрастет риск внезапной влюбленности.

Дева

К концу недели Девы очнутся от любовного дурмана и это пойдет им на пользу. Стабильные пары выйдут на новый уровень. Девам, страдающим от одиночества или уставшим от текущей ситуации, выходные дадут надежду на обретение постоянного партнера и родственной души возможно, пока лишь теоретическую.

Весы

На этой неделе изменятся эмоции влюбленных Весов или станет иным их взгляд на ситуацию. Интерес к переменам, экспериментам и обновлениям может оказаться вынужденным, но часть Весов начнет добровольно искать острых ощущений и свежих впечатлений. Некоторые Весы окажутся в шаге от «роковой любви».

Скорпион

События этой недели продолжат подбрасывать Скорпионам пищу для размышлений о личной жизни. Любимый человек станет в их глазах еще привлекательнее. Воскресный вечер подарит уверенность и свяжет партнеров прочными узами, если они сумеют контролировать свои чувства и следовать определенному сценарию.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов начало этой недели станет очень романтичным. Звезды советуют не терять приятный настрой понапрасну и постараться его реализовать, невзирая на возможные недоразумения и препятствия. По мере развития событий в отношениях ожидаются перемены, из них может уйти прежний комфорт.

Козерог

Козерогам стоит относиться спокойнее к всплескам романтических чувств в понедельник и вторник, особенно случайным и спонтанным: скорее всего, это преходящее явление и шаткая основа для настоящего романа. Более подходящие условия для гармоничных отношений начнут складываться в конце этой недели.

Водолей

В начале этой недели ровный ход событий в отношениях может усыпить бдительность Водолеев — и тем большим сюрпризом станут для них контакты и события уик-энда. Некоторых Водолеев посетит внезапная новая любовь, последствия которой окажутся для них более глубокими, чем они могли себе вообразить.

Рыбы