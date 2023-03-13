Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 14 марта
13 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам нужно думать только о будущем.
Фото: lpfile.ru
Гороскоп на сегодня расскажет о возможностях и вызовах, которые могут появиться в этот день, а также даст советы по тому, как справиться с любыми проблемами или неожиданными ситуациями.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих руководящие должности в фирмах и государственных учреждениях, это благоприятный день. Вблизи полудня вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете прояснить для себя ряд важных моментов и принять правильные управленческие решения. Также может состояться встреча с влиятельным человеком, который может помочь вам решить актуальные вопросы.
Телец
Сегодня у Тельцов хороший день для обмена опытом с коллегами и повышения уровня квалификации. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на экономической экспансии. Поиск поставщиков товаров из других регионов может дать положительные результаты. Успешно пройдут дальние командировки. Усилится ваша тяга к знаниям и готовность работать вместе с коллективом над разработкой перспективных проектов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занимающих руководящие должности, это удачное время для решительных и смелых действий. Кадровые перестановки пройдут безболезненно для ваших подчиненных и для вашего бизнеса. Можно заниматься оптимизацией расходных статей бюджета. Удача может сопутствовать вам в рискованных делах. Прежде всего, речь идет о финансовых операциях с «короткими» деньгами.
Рак
Сегодня у Раков может успешно развиваться деловое партнерское сотрудничество. Это хорошее время для подписания новых договоров, а также для юридического оформления ранее действующих устных договоренностей. Много работы будет у лиц, занятых выполнением индивидуальных услуг. В целом ваши услуги могут пользоваться большой популярностью у клиентов.
Лев
Сегодня Львам советуют перед началом работы составить подробный план действий. Методичная, последовательная работа и аккуратность – залог успешной деятельности. Это хорошее время для восстановления гармоничных отношений с коллегами и подчиненными. Преуспеют в работе мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Дева
Сегодня Девы могут преуспеть в сферах деятельности, ориентированных на предоставление индивидуальных услуг. Процветает сетевой маркетинг, торговля модной одеждой, спортивными и детскими товарами. Также успешно могут пойти дела для оптовых закупок товара. Применение новых подходов и методов в работе позволит вам существенно повысить производительность труда.
Весы
Сегодня у Весов удачный день для подготовки статистических и финансовых отчетов. Планируйте объем работы таким образом, чтобы успеть все завершить до конца рабочего дня. Также вы сможете составить себе правильное представление о собственном бюджете и его возможностях, поскольку ориентированы на интеллектуальную аналитическую работу с информацией.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, этот день сложится благоприятно. В первой половине дня рекомендуется максимально активизировать свои деловые связи и информационный обмен. Именно благодаря укреплению контактов вы в состоянии будете урегулировать любой проблемный вопрос.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов может быть выгодной та работа, которая в той или иной степени имеет отношение к недвижимости: строительство, ремонт помещений, купля-продажа и обмен жилья, сдача офисов и торговых площадей в аренду. Вы можете получить выгодные заказы, которые обеспечат вас работой на длительный срок. Также бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют брать инициативу на себя в любом деле. Ваш эмоциональный подъем и в целом оптимистический настрой могут способствовать позитивным сдвигам в делах. Особенно важно иметь высокую самооценку и быть уверенными в успехе. Это хорошее время для учебы, деловых поездок, контактов, приобретения навыков работы в области информационных технологий.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, удастся не только успешно поработать на основной работе, но и часть времени потратить на подработку. Возможно, что немалая часть сегодняшних доходов будет неофициальной и не подлежащей налогообложению. В целом уровень доходов имеет тенденцию к росту. Наиболее удачное время приходится на первую половину дня.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют не только проявлять личную инициативу в делах, но и стараться привлекать к своей работе других людей, главным образом из числа друзей и единомышленников. Успешно проходят обсуждения планов по сотрудничеству и работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях. Вполне допустима та работа, результат которой может быть получен в будущем.
Рамблер: последние новости5 знаков зодиака, которые становятся худшими коллегамиФинансовый гороскоп на 14 марта 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 14 марта 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Не раздуваем из мухи слона — гороскоп на 14 марта
Спор обернется конфликтом — любовный гороскоп на 14 марта