Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Держим связь с реальностью — любовный гороскоп на 17 марта
16 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит бросаться в любовь с головой — критическое мышление все же должно работать.
Фото: stihi.ru
Читайте наш гороскоп, и вы узнаете, как провести этот день максимально результативно.
Овен
Сегодня у Овнов любовные переживания приобретают специфический оттенок. Тема любви может оказаться смешана с темой дружбы, денег или свободы. «Магнитом» и одновременно причиной тревог может стать будущее. Возможна перемена в поведении партнера, мешающая прежнему беззаботному и гармоничному общению.
Телец
Сегодня Тельцы могут пережить метаморфозу в своих любовных эмоциях. Многих Тельцов судьба вернет к их естественным симпатиям и предпочтениям. Может рассеяться мираж недавней влюбленности. В стабильном романе назреет новый этап, по силе волнений равный предыдущему, но, возможно, более рискованный.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что любые шаги в личной жизни способны обернуться неожиданностью. Заводя роман или развивая симпатии, стоит оглядываться на свое текущее положение (профессию, должность): возможно, оно не подразумевает открытых свободных встреч и требует нестандартного формата.
Рак
Сегодня у Раков любовные истории вступают в новую фазу, неожиданную и местами несколько специфичную. Им может захотеться свободы, новизны или эксперимента «на грани». Раки, психологически зависимые от партнера, будут менять интересы вместе с ним. К внезапной влюбленности стоит отнестись осторожнее.
Лев
Сегодня Львам не стоит удивляться, если в их любовных отношениях произойдут перемены, в том числе неожиданные. Этот день склоняет к необычным формам контакта и побуждает выражать чувства нестандартным путем. Сложность ситуации в ее непредсказуемости. Не самое удачное время для начала нового романа.
Дева
Сегодня у Дев перемены в любовных отношениях к лучшему, но на общем непростом фоне событий они могут добавлять им дискомфорта, а не внушать надежду. Многих Дев будет нервировать сам факт новизны. Они могут цепляться за привычное прошлое и держаться за формировавшийся годами паттерн поведения в любви.
Весы
Сегодня Весов заставят яснее почувствовать приближение неотвратимых перемен в своей личной жизни. Они могут затронуть материальную или сексуальную сторону их отношений, подтолкнуть к эксперименту. Новые влюбленности имеют роковой оттенок. От важных шагов в любви сегодня лучше отказаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждут роковые сюрпризы и важные знаки судьбы. Инициатива в отношениях может перейти к партнеру, стоит готовиться к его или ее невероятному обаянию и непредсказуемым капризам. Непростой период намечается у пар, живущих вместе. Для знакомств и свиданий момент не лучший.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют избегать привычных шаблонов. Их лучше забыть либо трансформировать в нечто другое. Не стоит удивляться новым акцентам в поведении любимого человека, да и в своем тоже. Могут измениться капризы, появиться оригинальные вкусы и неожиданные пристрастия.
Козерог
Сегодня Козероги интуитивно предчувствуют перемены в своей личной жизни, но нередко боятся поверить собственному чутью. Насколько оправдаются их ощущения, покажет вечер либо завтрашний день. Многие Козероги будут опасаться даже очень приятных перемен, если те сопряжены с какими-то трудностями.
Водолей
Сегодня Водолеи ощущают себя на пороге новой жизни. Не исключено, что у них появится мысль о радикальной перемене прежнего уклада путем начала совместной жизни с любимым человеком. Также многие Водолеи начнут чаще думать о реализации оригинальных желаний, которые раньше себе запрещали.
Рыбы
Сегодня Рыбам проще понять собственные и чужие чувства в первой половине дня. Именно в это время им стоит развивать перед любимым человеком свои мысли или спрашивать его о том, что их втайне беспокоит. Это время конструктивного общения, помогающее говорить о насущном и держать связь с реальностью.
Рамблер: последние новостиКак привлечь энергию здоровья с помощью Фен-шуйГороскоп на 17 марта 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 17 марта 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Мини-кризисы будут держать в тонусе — гороскоп на 17 марта
Не взваливайте на себя больше работы — финансовый гороскоп на 17 марта