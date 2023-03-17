Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Настроение будет притягивать деньги — финансовый гороскоп на 18 марта
17 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня хорошее настроение окупиться с лихвой.
Фото: i3vestno.ru
Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые знаки могут столкнуться с неожиданными вызовами, но благодаря уверенности и настойчивости, они смогут преодолеть все трудности.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, удастся повысить уровень доходов. Во многом это станет возможным благодаря повышению уровня профессионального мастерства и качества выполняемой работы. Используйте в полной мере свои деловые качества, практичность. Товары, купленные во второй половине дня, окажутся добротными и прослужат вам долго. Поэтому день благоприятен для шопинга.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть необычайно обаятельными и привлекательными, с легкостью и изяществом преодолеют любые препятствия на своем пути. Не отказывайтесь от общественной работы и от работы в составе группы, коллектива. Возможны финансовые удачи, например, работодатель решит выдать вам денежную премию.
Близнецы
Сегодня у Близнецов благоприятный день для установления доверительных отношений с руководством. Это особенно актуально для тех, кто постоянно работает в плотном контакте с начальством. Ваши деликатность и тактичность будут высоко оценены. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то можете получить доступ к ценной информации, которая поможет в принятии правильных решений.
Рак
Сегодня Ракам советуют подходить к вопросам развития бизнеса с более масштабных позиций. Чтобы не отстать от конкурентов, требуется уделить больше внимания информационным технологиям. Активизируются контакты с партнерами из других регионов. Бизнесменам рекомендуется делать ознакомительные поездки в другие страны и регионы с целью изучения специфики рынков.
Лев
Сегодня для Львов, занимающих руководящие должности и планирующих проводить реформы на подведомственном участке работы, удачный день. Ваши управленческие решения могут оказаться взвешенными и своевременными. Обновление – одно из главных ключевых слов этого дня. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые подходы. Бизнесмены могут получить выгодный госзаказ.
Дева
Сегодня у Дев прекрасный день для урегулирования юридических вопросов. Можно подготавливать и подавать документы в соответствующие государственные органы на регистрацию фирмы или предприятия – рассмотрение вопроса будет недолгим, с положительным резюме. Другое позитивное направление может быть связано с повышением квалификации, учебой.
Весы
Сегодня у Весов удачный день для наработки практических навыков и для освоения новых профессий. Можно проходить стажировку на новом месте работы. Это удачное время для работников мастерских и сервисных центров. Используйте этот день для того, чтобы научиться лучше разбираться в тонкостях своей профессии и суметь на практике исправлять технические поломки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют максимум внимания уделить соблюдению партнерских договоренностей и своевременному выполнению обещаний. От этого сейчас зависит не только ваша деловая репутация, но и обеспеченность выгодными заказами. Успешно поработают те из вас, чья профессия призвана сделать других людей красивее и привлекательнее.
Стрелец
Сегодня Скорпионам, работающим в офисе, советуют заниматься наведением порядка на рабочем месте. Только разложив все документы по своим местам вы сможете успешно поработать. Ключевым условием успеха в делах должна стать любовь к работе и доброжелательное отношение к коллегам. Удачное время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Козерог
Сегодня для Козерогов, заинтересованных в расширении деловых связей, этот день может сложиться удачно. У торговцев будет идеальное время для оптовой закупки товара на складе – купленная в этот раз партия товара будет пользоваться высоким спросом у покупателей. Также вы сможете сделать свой бизнес популярнее, если воспользуетесь рекламной раскруткой.
Водолей
Сегодня Водолеи будут обладать особым чутьем на деньги. Вы сможете оказаться в нужном месте и в нужное время с точки зрения получения доходов. Наибольших результатов добьются строители, монтажники, фермеры и коммунальщики. Старайтесь браться за те дела, которые сможете довести до конца. Хороший день для подготовки отчетной документации.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может пройти на эмоциональном подъеме. Причиной вашего хорошего настроения могут стать позитивные новости. Окружающие будут с готовностью идти вам навстречу и оказывать любую посильную помощь. Успешно поработают консультанты, социальные работники, водители транспорта и торговцы. Успешно пойдет работа, связанная с обработкой документов.
Рамблер: последние новостиКак исполнить все свои желания с помощью всего одной мантрыГороскоп на 18 марта 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 18 марта 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Верим в себя и свои силы — гороскоп на 18 марта
Сюрпризы разрушат планы — любовный гороскоп на 18 марта