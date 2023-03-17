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Верим в себя и свои силы — гороскоп на 18 марта
17 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
25-26 лунные сутки. Сегодня активное взаимодействие Луны и Урана будоражит умы и «возмущает обстановку».
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что могут учащаться заминки, задерживаться сведения, усиливаться сомнения, происходить те или иные неожиданности. В центр внимания могут попасть экономические или социальные темы, необратимые резонансные новшества и трансформации. Ситуация до ночи будет нестабильной, вызывающей волнение, новые вопросы и волну предсказаний. Возможен интерес к будущему, магии, эзотерике, массовым явлениям. Меркурий в особом положении советует повременить с публичными заявлениями, новыми контактами, началом путешествия и обучения.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что удача ждет их в сферах, связанных с дружбой или коллективной деятельностью. Но это всего лишь шанс, который они могут задействовать или не использовать. Хорошей мотивацией станут прогресс и приумножение видов на будущее. Пригодится ловкость, изобретательность, умение вести дела параллельно. Стоит повременить с новыми контактами и озвучиванием своего мнения.
Телец
Сегодня Тельцы пытаются быть целеустремленными и верными одной программе, но это у них не всегда получается. В течение дня их могут ждать моменты нервозности, сюрпризы, волнения, перепады настроений, вкусов и мнений. Причиной может быть нестабильность в профессиональной сфере или непредсказуемость в контактах с друзьями. Решение, принятое в этот день, будет забыто, отвергнуто или пересмотрено.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше повременить с любыми активными действиями. Желательна пауза в плановых делах, но важно не торопиться и с новым стартом, даже очень вдохновляющим. Основные события этого дня могут быть не подвластны вашему контролю. Вы можете «зависнуть» между старой и новой ролью в ситуации заминки, выжидания, недоразумения или сомнений. Используйте этот день для уточнения своих планов.
Рак
Сегодня Ракам стоит вплоть до вечера следить за новостями в интересующей их группе или сфере: возможен сюрприз. Закрывшись в своем мире, легко пропустить нечто ценное и составить на основе иллюзорной картины событий неподходящий план действий. Рекомендуется отложить начало путешествия и покупку билетов для него, а также заполнение важного документа, отсылку резюме, ключевое совещание или собеседование.
Лев
Сегодня у Львов на отношения с отдельными людьми или целыми коллективами повлияют события дня. В эти сутки лучше не принимать окончательных решений, особенно под чужим влиянием, и оставлять любую программу открытой для корректировок. Желательно повременить с новыми важными контактами, отправкой в долгий путь, началом учебного процесса. Не исключена задержка известий издалека.
Дева
Сегодня у Дев вероятны те или иные затруднения в любых делах, поездках и контактах. Помимо пауз в собственных планах, возможны перемены в поведении других людей. Нужный человек может молчать или отсутствовать. Заминки этого дня можно использовать для перепроверки договора. Стоит быть внимательнее, отвергая предложение или закрывая сотрудничество. Нежелательны личные консультации и собеседования.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что неожиданные оригинальные повороты событий этого дня чреваты для них определенными последствиями, включая материальные. Это подходящий момент для эксперимента на основе старых планов или знаний, но лучше ничего не начинать с нуля: такой проект способен стать источником волнений, ущерба и нестабильности в течение многих лет. Полезно пересмотреть базу ресурсов и ценностей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит ослаблять внимание к текущим событиям — особенно происходящим у них дома, в близком кругу друзей, в браке или значимой для них социальной среде. Это отличная проверка на готовность к новой реальности, которая не во всем будет комфортной. Неприятные ощущения и предчувствия, а также неожиданные острые реакции этого дня — повод устранить уязвимости в самом фундаменте своей жизни.
Стрелец
Сегодня Стрельцы «резонируют» с окружающей обстановкой, реальной или виртуальной. Их внимание могут вплоть до ночи привлекать новости в родственном, дружеском, соседском или профессиональном кругу. Их возможности поучаствовать в наблюдаемых ситуациях часто будут ограничены в связи с домашними или иными событиями. Однако они смогут извлечь из них пользу, расширив круг своих партнеров или друзей.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может быть отмечен новостями о деньгах или взаиморасчетах, внезапной оригинальной покупкой, иным «нештатным» моментом в материальных делах. Одновременно, их могут удивить друзья, домочадцы, дети, любимые или партнеры. События намекают, что пора привыкать к новым способам управления личными и групповыми ресурсами, уточнять и местами трансформировать свои финансовые приоритеты.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит ждать стабильности в своей частной жизни, но у них есть шанс на подвижки во внешних делах. Непредсказуемые волнения в их доме могут дать им импульс для развития бизнеса, расширения круга общения или пополнения списка возможностей. События и ощущения этого дня содержат намек на важные новшества в жизни. Возможна задержка известий. Стоит повременить с контактом, поездкой.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют внимательнее следить за внешними событиями: даже если они не касаются их напрямую, понимание сути происходящих процессов и их контекста будет важным для построения их собственных планов. Не стоит волноваться из-за неожиданных финансовых новшеств: взяв прямо сейчас свои материальные дела под строгий контроль и став чуть экономнее, вы сможете управлять ситуацией.
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